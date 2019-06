Letër Bashës nga Gjermania: Jo frymës së ’97-ës

Kryetari partisë demokratike, Lulzim Basha ka marrë një letër jo të zakontë. Letra i drejtohet Bashës nga fondacioni Besa në bavari, që përfaqëson bizneset shqiptare atje.

Në letër Bashës i kërkohet të hiqet dorë nga dhuna në protesta, si i takon partive europiane. Duke i bërë të qartë se udhëtimet drejt Shqipërisë po anullohen nga frika, atij I kërkohet të hiqet dorë nga politika vetë-izoluese e frymës së ’97-së, se populli shqiptar nuk e meriton këtë.

Letra e plotë:

I nderuar z.Lulzim Basha

Kur shteti rrezikohet duhet të veprojmë mençurisht te gjithë, ndërsa ju si opozitarë keni edhe obligim jo vetëm ligjor por edhe moral të ndikoni pozitivisht qe Shqipëria të fitojë në imazh.

Ne, bizneset bavareze të mbledhur rreth fondacionit Besa kërkojmë nga ju që në mënyrë imediate të ndikoni tek simpatizantët e juaj të cilët nuk janë të pakët, të angazhoheni ne frymën e Partive Popullore Europiane, familje së cilës i takon edhe Partia Demokratike.

Disa nga bizneset tona punojnë me vite te tëra suksesshëm ne dikasterin e turizmit dhe Hotelerisë prandaj kemi arsye të fortë të ju shkruajmë këtë letër. Disa klientë, të cilët me shumë angazhim janë bindur që të vizitohet Shqipëria, pasi kanë prenotuar plazhin e Dhërmiut, kanë kërkuar të tërhiqen këto prenotime, po deshët do të ju argumentojmë edhe me dokumente.

Protestat janë mjeti me demokratik gjë që praktikohen edhe në Gjermani, mirëpo nëse ato janë paqësore. Protesta e sotme ngjante më shumë me Farkistët ultra-socialist me fytyra të mbështjella.

Këto lloj protestash nuk i takojnë familjeve të partive popullore europiane.

Jemi duke vëzhguar situatën edhe me miq gjerman dhe parlamentar europian. Nuk duam që populli shqiptar të ripërjetojë vitet e ’97-ës, sepse kjo politikë është vetë-izoluese që nuk e meriton Shqipëria.

Shumica e biznesmenëve u takojnë Partive që bëjnë pjesë në Partitë Popullore Evropiane dhe realisht jemi një familje me PD, prandaj si kolegë me të njëjtin drejtim politik ju drejtohemi shumë miqësisht. Njerëzit me fytyra të fshehura që gjuajnë fishekzjarre nuk mund t’i takojnë familjes së Partive Konservatore.

Trimëri në paqe është forcimi edhe dëgjimi i miqve dhe aleatëve që mbështetën Shqipërinë në rrugën europiane.

Trimëri dhe patriotizëm është forcimi i ekonomisë, dhe ofrimi i një alternative konkurruese por në institucione siç është Parlamenti.

Populli ju ka zgjedhur që në Parlament të luftoni e jo në rrugë. Keto janë rregullat e demokracisë për të cilën u sakrifikuan qindra e mijëra shqiptarë, pjesë e së cilës jeni edhe ju. Edhe z. Rama gjithashtu i apelojmë që të uleni me opozitën dhe të merreni vesh për Shqipërinë europiane, gjithçka është e mundur ne qoftë se e doni Shqipërinë.

Në diasporë nga Bavaria u jemi në dispozicion vëllazërisht të ju mbështesim pa kushte, vetëm që Shqipëria të përparojë sepse nëse Shqipëria është e fortë është edhe Kosova.

Ne emër të bizneseve Kosovaro-Bavareze Besa foundation

Ilir Seferi /Nënkryetar dhe zëdhënës.

e.ll./dita