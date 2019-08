Letër e hapur gazetës DITA / Një dramë e frikshme, e rëndë dhe poshtëruese

Ekskluzive / Paskal Milo

I nderuar Kryeredaktor,

Të dashur anëtarë të redaksisë,

Gazeta juaj në traditën e saj më të mirë ka mbrojtur dhe evidentuar gjithnjë vlerat e patjetërsueshme atdhetare të shqiptarëve dhe veçanërisht faqet e ndritura të rezistencës e të luftërave për liri e pavarësi kombëtare.

Në mes margaritarëve të historisë sonë shkëlqen Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare (LANÇL) e popullit shqiptar kundër pushtimit nazi-fashistë në Luftën e Dytë Botërore.

Ju jeni në të drejtën tuaj që të mbroni këtë arritje historike shqiptare që çliroi Shqipërinë dhe që e mbrojti nga copëtimi atë, copëtim që i kishte qëndruar si shpata e Damokleut mbi kokë që kur u krijua si shtet i pavarur.

Ju jeni në të drejtën tuaj që të jeni kaq shumë të ndjeshëm kur dikush, cilidoqoftë ai, cënon, denigron, nëpërkëmb apo edhe me keq mohon e shtrembëron LANÇ.

Për fat të keq gjatë viteve të fundit , e sidomos nga viti i kaluar ka patur një strategji të mirëmenduar për të goditur LANÇL në rrënjët e saj, për ta përmbysur thelbin e saj, për ta akuzuar si shkaktare e fajtore për çfarë ndodhi më pas.

Në Shqipëri është e vërtetë që më shumë se në çdo vend tjetër te Ballkanit, siç ka thënë udhëheqësi i madh britanik i Luftës së Dytë Botërore, Winston Churcilli , prodhohet më shume histori nga sa konsumohet. Të jetosh përherë me historinë është një dashuri e tepruar, por edhe ta harrosh historinë apo ta denigrosh atë është mëkat e krim i pafalshëm.

Përpjekjet për të shkurorëzuar LANÇ kanë gati 30 vjet që po bëhen, për emrin e për thelbin e saj.

Le të fillojmë nga emri.

Synohet të zëvendësohet togfjalëshi “Luftë Antifashiste” me togfjalëshin “Rezistencë Antifashiste”. Për ta minimizuar madhështinë, forcën, gjerësinë e karakterin popullor të saj. Mohohet togfjalëshi tjetër “Nacional Çlirimtare”. Pse? Për te goditur e shkulur rrënjët e saj, thelbin e saj çlirimtar e kombëtar e për ta akuzuar atë se ka qenë vetëm një luftë civile, luftë e komunistëve për të ardhur në pushtet dhe, akoma më keq, që zëvendësoi pushtimin fashist me atë komunist, se gjoja ishte luftë e organizuar nga jugosllavët e në shërbim të tyre.

Një nga artikuluesit kryesorë të këtyre tezave është përzgjedhur edhe si anëtar i komisionit organizator të konferencës nga ana e Akademisë së Shkencave.

Këto ditë, pas një parapërgatitjeje gati tre mujore u shfaq një version i ri “për t’i hedhur verës ujë”, siç tha heroi i mirënjohur antifashist grek, Manolis Glezos. Ky emërtim në dukje i ri, gjithëpërfshirës dhe me pasaportë “evropiane” doli si kripa në ujë jo rastësisht tani për t’u vendosur në qendër të konferencës.

I mbiquajtur me tre epitete: “antifashizëm popullor”, ” antifashizëm pa armë” dhe “antifashizëm pa uniformë” , ai po shitet si një qasje e re gjoja evropiane, por në fakt është një përpjekje tinëzare për të futur nga dritarja një tezë të vjetër, të paktën disa vjeçare, që ka qarkulluar në mjedise akademike e mediatike në Tiranë.

Kjo tezë është e lidhur me emrin e anëtarit të komisionit organizator të konferencës, prof. Gurakuqit.

Cilido mund të gjej on line këto teza të kolegut Gurakuqi dhe mund t’i krahasojë ato me trendin evropian të “antifashizmit popullor.” Unë thjeshtë po citoj diçka nga koncepti i tij i publikuar para dy -tri vitesh i njohur si “akomodim me pushtuesit”. Sipas këtij koncepti ka ekzistuar mes bashkëpunëtorëve të pushtuesve dhe partizanëve “një zonë shumë e gjerë gri” që pushtimin fashist të Shqipërisë e priten “në heshtje dhe pasivitet… duke u kujdesur para së gjithash për ruajtjen e familjeve, pronave të veta dhe zakoneve tradicionale… ishin armiqësorë ndaj fashistëve italiane, ashtu në heshtjen e tyre dhe ne dyfaqësinë e tyre”.

Ky është varianti shqiptar i “antifashizmit popullor” që synon prej kohësh të vendos në një plan e nën një kapele kolaboracionizmin shqiptar dhe shumë shqiptarë që preferuan të mbyllen në shtëpi e në kafene me mijëra e mijëra djem e vajza shqiptare që dolën maleve, luftuan, u gjakosën e u vranë për lirinë e Shqipërisë.

Nuk jam i sigurt të ketë ndonjë koleg serioz historian që të ketë shkruar e gjykuar në këtë këndvështrim, përpos ndonjë individ që mund t’u bëjë jehonë këtyre tezave dhe kësaj apologjie të kolaboracionizmit. Individë të tillë mund të jenë edhe në institucione që paguhen me taksat e shqiptarëve sot, siç mund të ketë edhe në entourage-in e kryeministri e pse jo edhe në ndonjë nga zyrat e Akademisë së Shkencave.

Është reale, e vërtetë se në të gjitha vendet e pushtuara nga fashizmi jo të gjithë njerëzit u rreshtuan në vijat e para të frontit kundër pushtuesve dhe kolaboracionistëve, siç ndodhi edhe në Shqipëri për arsye e rrethana të ndryshme.

Kjo mund të jetë objekt studimesh historike e sociologjike, por nuk është temë qendrore, nuk është as përparësi dhe as domosdoshmëri në kremtimin e një jubileu të tillë si 75 vjetori i çlirimit të vendit. Nuk mund të jetë kurrsesi boshti i një konference kombëtare apo ndërkombëtare. Do të mjaftonin një apo dy kumtime.

Edhe justifikimi se ky është një trend evropian është i dyshimtë. Në Francë, Poloni, Greqi, në ish Jugosllavi, etj. ku është bërë rezistencë dhe luftë antifashiste e çlirimtare nuk është aspak trend një tematikë e tillë. Mund të ketë dhe ka studime individuale dhe në departamente të universiteteve të veçanta evropiane e amerikane, por nuk është kurrsesi një fenomen i spikatur studimor.

I tillë ai mund të jetë në dy- tri vende evropiane që në kohën e Luftës së Dytë Botërore ishin aleatë të Gjermanisë hitleriane. Aty nuk pati rezistencë të spikatur dhe aktive antifashiste, por padyshim ka patur pakënaqësi e zemërim në një pjesë të popullsisë që u mbyll në shtëpi e ndenji inaktive gjatë gjithë luftës. Këto vende kane patur e kanë nevojë për një histori antifashiste dhe përpunojnë koncepte të tilla si antifashizëm pa uniformë e pa armë.

Ju në DITA keni kritikuar ashpër këto ditë Akademinë e Shkencave, por unë kam mendimin se ajo në këtë rast ka shërbyer si koka e turkut! Analizojeni më thellë dhe keni për ta parë. Sigurisht ajo nuk është jashtë përgjegjësisë. Kjo “kryetemë” Akademisë i është servirur si produkt i gatshëm nga jashtë e nga lart.

E ndodhur në hallet, trysnitë e dilemat e saj edhe për faj të saj, të njohura e prej të cilave vështirë se do të shpëtojë shpejt, ajo ka qenë e detyruar të pranojë këtë temë aspak përfaqësuese për një konferencë kombëtare apo edhe ndërkombëtare.

Akademia, pa vullnetin e saj, është përfshirë në strategjinë e shkurorëzimit të LANÇ që është hartuar diku tjetër. Akademia ka në Asamblenë e saj vetëm dy kolegë historianë, por asnjëri prej tyre nuk ka studime të thelluara për Luftën. Po kështu, Akademia nuk e ka më prej shumë vitesh në varësi Institutin e Historisë, si dhe asnjë institut tjetër. Për rrjedhim, është e tepërt t’i kërkosh asaj në gjendjen që është mendim të specializuar e të thelluar për Luftën.

Lepuri fle diku tjetër.

Vini re: Vendimi i qeverisë dhe urdhri i kryeministrit për kremtimin e 75 vjetorit të Çlirimit kanë dalë që në fillim të majit, atëherë kur bëhej ” loja luftash” për zgjedhjet. Askush nuk mori vesh si u bë, kush e bëri, kush bën pjesë në komisionin shtetëror, përveç një rrethi të ngushtë zyrtarësh.

***

Ju anëtarë të redaksisë, gazetarë, opinionistë dhe bashkëpunëtorë të saj, nuk keni hezituar të qëlloni me topin tuaj mediatik asamble dhe asamblistë kolaboracionistë apo edhe varrmihës të LANCL, përfshirë edhe kryeministrin Rama.

Ceremoniali i parodisë dhe i talljes së madhe që filloi me rivarrosjen e eshtrave të kryetarit të Ballit Kombëtar, Mithat Frashëri, ishte vetëm fillimi i strategjisë “për t’u ulur kokat” partizanëve çlirimtarë dhe Shqipërisë së vërtetë antifashiste.

Konferenca e “Antifashizmit popullor” dhe aktivitete te tjera me thagmë “krijuese” dhe “origjinale” plot me ngjyrime e penelata artistike, te shoqëruara me retorika bombastike as mish dhe as peshk e me pjesëmarrje oborrtarësh të Rilindjes e nëpunës te administratës, mund të ketë plot deri në nëntor, por gjithçka do të jetë hipokrizia e radhës pas asaj çfarë ka ndodhur deri tani.

Para disa vitesh, menjëherë pas ardhjes në pushtet , Edi Rama u shpreh për krijimin e një instituti për studimin e historisë së LANCL. Si shumë premtime të tjera, edhe këtë e mbuloi pluhuri i harresës.

Si mik dhe aleat i socialistëve shqiptarë shpesh herë i kam bërë pyetje vetes:

Si është e mundur që ata pajtohen e nuk revoltohen me një masakrim të tillë që po i bëhet LANCL, që është gur themeli i partisë së tyre? Gramoz Ruçi e mjaft të tjerë që kanë qenë palca dhe truri i PS nuk duhet të mjaftohen vetëm me ndonjë fjalim të rastit para lapidareve të rrënuara partizane. Është shume pak, qokë pa kosto për kujtimin e Luftës e respektin për të rënët e saj e për një grusht veteranësh që janë ende gjallë. Kjo më tepër bëhet për llogari votash ndaj edhe ata nuk mund t’i shmangen përgjegjësisë për heshtjen e tyre.

Kam shumë respekt për veteranët ende gjallë te LANCL dhe për Komitetin Kombëtar të tyre. Mosha bën të vetën dhe atyre u duhet blatuar respekt e mirënjohje për çfarë i dhanë atdheut. Tani ata për fat të keq në moshë shumë të thyer po përjetojnë një dramë të rëndë: jetojnë midis zhgënjimit që vjen nga nëpërkëmbja dhe denigrimi i veprës së tyre madhore, i LANCL dhe zemërimit legjitim që po bëhen përpjekje për përmbysjen e saj përmes shtrembërimit të historisë, rehabilitimit të kolaboracionistëve par exellence, dekorimeve e monumentalizimit të tyre.

O tempora o mores ! Është dramë e frikshme, e rëndë e poshtëruese.

***

Në fund kam një këshillë modeste e miqësore per Akademinë e Shkencave dhe për Komitetin Kombëtar te Veteranëve të LANCL: Kompromiset në kurriz të së vërtetës historike dhe shkencore me pushtetin e radhës apo qëndrimet servile apo me dy standarde ndaj tij, shkojnë ndesh me integritetin dhe dinjitetin institucional e moral.

Të gjithë janë të përkohshëm në këtë botë. Mbetet vetëm kujtimi. Por ka shumë rëndësi për çfarë kujtohet njeriu.

Për gazetën DITA, Paskal Milo, 6 gusht 2019