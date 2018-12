Letër e hapur studentëve 

Të dashur studentë!

Këto ditë, ju po jetoni, ndoshta kohën më të rëndësishme të jetës suaj, kohën kur mund të lini një gjurmë në jetën dhe mirëqenien e këtij vendi. E tillë është kjo kohë për të gjithë ne që duam një Shqipëri tjetër, një Shqipëri vërtet moderne dhe europiane. Bashkohem me ju, me kërkesat tuaja të drejta. Për realizimin e tyre nuk kishte pse të pritej kaq gjatë, thuajse tri dekada. Shumë qeveri kanë ardhur e kanë shkuar gjatë këtyre viteve, shumë gjëra kanë ndryshuar në këtë vend (një pjesë e tyre për mirë), por gjendja e universiteteve dhe trajtimi i studentëve dhe i pedagogëve në shkollat tona të larta kanë mbetur thuajse në vend, madje, në disa drejtime, kanë bërë pas.

***

Zgjimi juaj ndodh në një kohë kur vendin e drejton një qeveri socialiste. Kjo qeveri, natyrisht, ka kusuret e veta dhe vonesa e kryeministrit Rama për t’iu dhënë përgjigje kërkesave tuaja është e pajustifikuar, siç është, gjithashtu, edhe një veprim politikisht jo prudent. Kryeministri nuk duhej të kishte pritur kaq gjatë për t’u thënë PO të gjitha kërkesave tuaja të arsyeshme e të realizueshme dhe unë uroj që kjo të ndodhë sa më parë. Jo thjesht për t’i dhënë fund protestës suaj të ligjshme, por për t’u dhënë zgjidhje të menduara mirë problemeve tuaja dhe problemeve të shumta të arsimit të lartë në vendin tonë.

***

Si çdo qeveri, edhe kjo që drejton vendin sot ka të metat dhe gabimet e saj. Pa dashur t’i justifikoj ato, dëshiroj të vë në dukje se ishte qeveria e z. Rama ajo që, për të parën herë në këta 28 vite, mendoi dhe veproi seriozisht për reformimin e sistemit të arsimit të lartë. Ndryshe nga një kor pedagogësh të Universitetit të Tiranës, unë vazhdimisht kam theksuar se Ligji i ri për Arsimin e Lartë është, në përgjithësi, një ligj i mirë, pa dyshim shumë më i mirë sesa ligji i mëparshëm.

Sidoqoftë, përvoja e këtyre tre viteve të fundit ka dëshmuar dy gjëra: e para, se vetë qeveria e pengoi zbatimin e ligjit me vonesat e pajustifikuara për miratimin e akteve nënligjore, duke shkelur afatet që përcaktonte vetë ligji i hartuar prej saj dhe, e dyta, se ashtu si çdo ligj, edhe Ligji për Arsimin e Lartë nuk është e s’mund të pritej të ishte një ligj i përsosur.

Veçse ai nuk duhet abroguar in toto, siç dëgjohet të thotë këto ditë po i njëjti kor pedagogësh antireformë, ndërkohë që kjo nuk është një kërkesë dhe as synimi i vetë studentëve. Ligji për Arsimin e Lartë duhet amenduar, së pari për t’u dhënë përgjigje shqetësimeve e kërkesave të drejta të studentëve e të masës së gjerë të pedagogëve dhe, së dyti, për të korrigjuar ato pasaktësi e gabime që u lejuan, qoftë edhe për mungesë eksperience, në tekstin e atij ligji në kohën kur ai u miratua.

***

Studentë të dashur! Ruajuni nga ata pedagogë skifterë, ose kritizerë të përhershëm, për të cilët kritikat ndaj Ligjit për Arsimin e Lartë shërbejnë si një alibi për humbjen e privilegjeve e të rehatisë akademike të tyre, për paaftësinë e tyre dhe për horizontin e ngushtë të mendimit të tyre. Ju nuk keni nevojë për këshillat e tyre, as të mësoni prej tyre se si të komunikoni mes njëri-tjetrit, me pedagogët tuaj dhe me qeverinë. Ju na keni dhënë të gjithëve një mësim të vyer sesi kërkesat tona njerëzore mund t’i komunikohen publikut dhe institucioneve të qeverisë në mënyrë njerëzore, në mënyrë të qytetëruar.

***

Bëni kujdes nga një pjesë e atyre pedagogëve që u thonë se janë me ju. Një pjesë e tyre kanë axhendat e tyre dhe ju mbështesin për interesat e tyre, jo për interesat tuaja. Shumë prej tyre, si pjesë e sistemit, e kanë sjellë arsimin e lartë në vendin tonë në këtë gjendje që është sot. Ata janë pjesë e problemit, jo zgjidhja e tij. Nuk e shihni sa shumë prej tyre kanë mësyer këto ditë në studiot e televizioneve për t’u mbushur mendjen juve dhe publikut të gjerë se ata janë me ju, se njëlloj si ju ata duan ndryshim, se kanë kohë që e kërkojnë këtë ndryshim dhe se, në të vërtetë janë ata protagonistët e asaj çfarë ju po bëni sot? Shihini dhe dëgjojini si flasin, kush e kush të marrë më shumë merita për veten e vet. Njerëz të tillë duan t’ua rrëmbejnë fitoren tuaj dhe jo t’i shërbejnë arritjes së asaj. Kjo ka ndodhur edhe më parë.

***

Bëni kujdes nga një pjesë e pedagogëve tuaj që janë të paaftë, por që paaftësinë e tyre përpiqen ta mbulojnë përmes aktivizimit në lëvizjen tuaj, ose duke u solidarizuar me ju. Shumë prej tyre nuk meritojnë të jenë mësuesit tuaj. Demaskojini ata që janë të paditur, që ua shesin broçkullat e tyre për dije të vërteta, që ju shesin (me para në dorë, ose me sekserë)tekstet e tyre çapaçulë, të kopjuar andej-këtej, apo të përkthyer si mos më keq, të mbushur fund e krye me plagjiarizma. Shumë nga pedagogët tuaj nuk janë aq të mirë sa ç’thonë ata se janë; ata janë të mirë në atë masë që ju i vlerësoni si të tillë. Vetëm ju mund të thoni nëse njohuritë që merrni prej tyre ia vlejnë paratë që ju dhe familjet tuaja paguani për rrogat e tyre. Rroga vërtet shumë të ulëta, por që dalin nga prindërit tuaj taksapagues me të ardhura edhe më të ulëta.

***

Jini vigjilentë ndaj pedagogëve të tillë, shumë prej të cilëve ju qëndrojnë pranë këto ditë duke u hequr si reformatorë e revolucionarë. Jini skeptikë ndaj çdo gjëje që ata ju ofrojnë si dije shkencore, siç duhet të jeni skeptikë ndaj çdo gjëje që ju thonë autoritetet; skeptikë edhe ndaj këtyre fjalëve me të cilat unë ju drejtohem ju. Gjykoni me mendjen tuaj. Sapere aude. Çmojeni personalitetin dhe gjykimin tuaj të pjekur. Nëse ju vetë nuk i çmoni ato, mos prisni që t’ua çmojnë të tjerët.

***

Nxirrini nga auditorët ata pedagogë që ju mendoni se janë të paaftë, edhe nëse kanë marrë grada apo tituj shkencorë. Ka më shumë se një çerek shekulli që gradat dhe titujt “shkencorë” janë bërë malli më i lirë në këtë vend. Shihni sa libra e artikuj kanë botuar pedagogët tuaj dhe ku i kanë botuar ata. Nëse të vetmet libra që ata kanë botuar janë tekstet që ju shesin ju, kuptojeni se ata nuk dinë më shumë dhe nuk janë në gjendje të bëjnë më shumë për formimin tuaj arsimor e shkencor sesa tekste bajatë e anakronikë.

Tekstet shkollorë nuk konsiderohen askund punë e mirëfilltë shkencore, siç ndodh te ne. Interesohuni të dini se në ç’revista i botojnë pedagogët tuaj artikujt me të cilët fitojnë grada e tituj dhe do të shihni se një pjesë e madhe e tyre botojnë në revista kuazi-akademike, në “fake journals”, madje edhe në revista (që dalin në Bratisllavë apo në Bukuresht), në të cilat botojnë vetëm pedagogë dhe studentë doktorantë “në nevojë” nga Shqipëria e nga Kosova. Një pjesë e pedagogëve tuaj janë bërë doktorë e profesorë me artikuj të botuar në revista të tilla fantazmë. Refuzojini ata; ju nuk keni nevojë dhe as kohë për “fake knowledge”.

***

Studentë të dashur! Ju nuk keni nevojë të pushtoni kampuset e universiteteve tuaja; ju keni pushtuar tashmë zemrat e qytetarëve dhe vetëdijen e kombit. Të gjithë janë me ju. Prindërit tuaj janë me ju. Mësuesit tuaj janë me ju. Pjesa më e madhe e administratës së shtetit është me ju. Punonjësit e administratës po e humbasin besimin në mënyrën se si trajtohen shqetësimet tuaja nga qeveria dhe kjo e cenon legjitimitetin e qeverisë. Weberi thoshte se legjitimiteti i një sistemi shoqëror, ose i një qeverie qëndron, në radhë të parë, në marrëdhëniet mes drejtuesve dhe stafit të administratës së tyre dhe se një krizë legjitimiteti nis atëherë kur stafi humbet besimin në parimet, në emër të të cilëve drejtuesit e shtetit pretendojnë se kanë legjitimitet për pushtetin e tyre. Një humbje e tillë e besimit duket se po ndodh këto ditë dhe ju, studentët, duke e vënë qeverinë para një prove të vështirë, vini në pikëpyetje edhe legjitimitetin e saj.

***

Mos bini pre e partive politike! Ato vetë janë një e keqe e madhe për këtë vend. Mbajini larg politikanët dhe “ambasadorët” e tyre, përzijini nëse ju qasen; demaskojini publikisht nëse përpiqen t’ju përçajnë e t’ju përdorin, tallini me mjetet dhe mënyrat tuaja nëse me përpjekjet e tyre bëhen qesharakë. Mos i kurseni. Ata janë simbole të një politike të shkuar, të një shekulli të shkuar; ju jeni fryma e një politike të re, rinia e këtij shekulli tëri.

***

Si të gjitha qeniet njerëzore, ju, gjithashtu, jeni të korruptueshëm. Mendja dhe shpirti njerëzor nuk janë të pakorruptueshëm. Por ju ende nuk jeni mësuar të bëni kompromise dhe, nëse për shumë çështje që u lindin në jetë, mund të bëni kompromise të vogla, nuk duhet kurrë të bëni kompromis me ndërgjegjen tuaj, me atë ndërgjegje që ju thotë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e drejtë, edhe pse e vërteta dhe drejtësia janë gjithnjë relative. Gjithnjë kërkoni të mësoni vetë zbuloni thelbin e çështjes dhe ta kuptoni atë duke vënë në punë mendjen tuaj, jo duke dëgjuar ç’ju thonë të tjerët, qofshin këta edhe autoritete. Dhe të zbulosh thelbin e çështjes është njëlloj si të shkosh në front në kohë lufte. Është e rrezikshme, e di, por kjo është e vetmja rrugë drejt së Vërtetës. Dhe e vërteta jo vetëm na bën të lirë, e vërteta na mban të lirë!

***

Ju nuk keni nevojë për “filozofë” kripto-komunistë apo anarkistë, që t’ju llomotisin për shfrytëzimin dhe tjetërsimin ekonomik e social; ju dhe familjet tuaja i keni ndier dhe i ndjeni këto në kurrizin tuaj. Ju nuk keni nevojë për “filozofë” që t’ju mësojnë se si t’i fitoni të drejtat tuaja. Ju jeni më të mençur se ata, më kurajozë se ata, më të vendosur se ata.

Ju nuk jeni as të verbër, as të shurdhët në këtë realitet që jetoni; ju e kuptoni gjendjen humane më mirë sesa “filozofë” të tillë dhe s’keni nevojë të ndiqni verbërisht pedagogë që duan të hiqen si liderët tuaj shpirtërorë e t’u dëgjoni pallavrat që thonë në sheshe, në studio televizive apo në Facebook. Ju jeni shumë më të përparuar sesa ata. Pedagogë të tillë e humbën momentin e tyre kur ishin studentë, siç jeni ju sot, ashtu siç kanë humbur edhe momentin që erdhi për ta më pas dhe tani s’u ka ngelur gjë tjetër veç propagandës dhe rolit të masovikut anarkist.

E sotmja është koha juaj. Nga zgjuarsia e vendimeve që do merrni sot, varet e ardhmja juaj dhe e fëmijëve tuaj.

***

Studentë të mençur! Mos besoni në argumentin se mungojnë fondet për ndryshimet që kërkoni të bëhen dhe për shumë ndryshime të tjera. Arsimimi i mirë i rinisë, sidomos arsimimi universitar i saj, është e duhet të kuptohet nga çdo qeveri si qëllimi strategjik më i rëndësishëm për shoqërinë tonë. Për të duhet investuar dhe paratë mund të gjenden.

Një sugjerim i thjeshtë, të cilin e kam bërë vite më parë, është ky: ndërsa Amerika325 milionëshe, një republikë federale, e përbërë nga 50 shtete, ka vetëm 535 anëtarë në të dyja dhomat e Kongresit të saj, parlamenti i një vendi të vogël, si vendi ynë,me rreth 3 milionë banorë, ka 140 anëtarë—25-fishin e Amerikës për frymë popullsie. A na duhen kaq shumë parlamentarë? Unë, ashtu si dhe shumë nga ju, jam i bindur se jo. Përse atëherë të mos ndryshohet legjislacioni në fuqi dhe numri i anëtarëve të Parlamentit të pakësohet në 100, ose në 70? Një ndryshim i tillë, i arsyeshëm, do i kursente buxhetit të shtetit dhjetëra miliona dollarë (rroga, shpenzime e pensione të privilegjuara), që mund të investoheshin për zhvillimin e arsimit, përveçse do na kursente të gjithëve, si qytetarë, kohën për të mos parë e dëgjuar kaq shumë broçkulla në atë parlament.

Po kështu, përmes një procesi politik, që të shprehë vullnetin e përbashkët të të gjitha partive të vendit, parlamenti lehtësisht mund të vendosë detyrimin për bizneset më të mëdha të vendit, pronë e atyre që rëndom i quajmë oligarkë, që t’i kontribuojnë buxhetit të shtetit një taksë të konsiderueshme, e cila do të shkonte vetëm për zhvillimin e arsimit, si një kontribut për të ardhmen e Shqipërisë.

Nga ju, rinia e sotme dhe nga arsimimi i juaj varet e ardhmja e vendit tonë.

Por e ardhmja nuk vjen dot nëse nuk investohet sot për të.

Fatos Tarifa / Botuar sot në DITA