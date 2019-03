Letër Edi Ramës nga Solomoni

Nga Jorgo Mandili

Unë Solomoni mbreti i Izraelit, i biri i Davidit, që m’u dha posti i mbretit në moshën 12vjeçare, po të drejtohem ty Edi Rama, si kryeqeveriu i shtetit shqiptar, që me forcën e shembullit tënd ose frymëzon ose dëshpëron një popull. Jo më kot të drejtohem tani Edi! Shoh në horizont se po merr rrugën e tatëpjetës, ashtu siç e pësova unë aty nga mesi i jetës, kur fillova të shkelja ligjet, rregullat dhe parimet, të cilat i kisha mishëruar aq mirë deri atëherë me mençuri, dituri e modesti.

Por, kur unë e pandeha veten më të mençur se të tjerët nga mendjemadhësia, krenaria e lakmia, kalova në arrogancë. E vërteta m’u errësua dhe realiteti m’u tjetërsua. Ku shkuan ndershmëria, përkushtime, humanizmi,virtyti, zelli, pasioni apo vizioni për të ardhmen e popullit tim? Kur këto cilësi u zëvendësuan me mendjemadhësinë, krenarinë, lakminë për pushtet e pasurim e me plotësim të atyre dëshirave që nuk i kisha provuar, unë pësova disfatë. Nuk dua që edhe ti Edi të pësosh të njëjtin fat. Prandaj e ndjej si detyrim t’ju jap disa këshilla nga përvoja ime, të nxjerra nga “Libri i Fjalëve të Urta”, të shkruar nga unë, që besoj se do të të shërbejnë sado pak (pavarësisht se ti nuk i ke qejf këshillat) për ta mbajtur timonin (tani që je i vetëm), në drejtimin e duhur.

Prolog

Edi,

Ju erdhët në pushtet me premtimin për të bërë shtet. U justifikuat në zgjedhjet e para me pengimin e timonit nga partneri juaj Ilir Meta. Dhe kërkuat në zgjedhjet e dyta timonin i vetëm. Populli ta dha. Po si ja shpërbleve ti popullit besimin që të dha? Bëre disa reforma në energjetikë, urbanistikë, arsimin profesional, legalizimet, turizëm etj., që dhanë shpresë se do vazhdoje me përkushtim edhe në fushat e tjera si në administratë, bujqësi,arsim, shëndetësi etj. Por nuk ndodhi kështu. Më tepër bërë show dhe “kozmetikë” të gjendjes që të lanë paraardhësit e tu, se sa reforma substanciale për të bërë shtet që me institucione të qëndrueshme, moderne dhe demokratike.

Çfarë kërkohej nga ty dhe qeveria tënde,që nuk ishte bërë nga asnjë qeveri paraardhëse dhe që do të krijonte besim në popull për një Rilindje të vërtetë, në kuptimin adekuat të kësaj fjale shpresëdhënëse për të hedhur themelet e shtetit të ri shqiptar demokratik?

Skaneri, skaneri i shtetit të mëparshëm i abuzimeve,vjedhjeve,vrasjeve,shkeljeve ligjore në të gjitha fushat dhe nxjerrja para përgjegjësisë penale e administrative të çdo individi që, kishte shkelur ligjin. Po çfarë bëre ti?

Mbi të gjitha:

-le pa ndëshkuar paraardhësin tënd dhe klikën e tij për abuzimet me pushtetin, koncesionet me kushte rënduese mbi taksapaguesit shqiptarë, borxhin e krijuar artificialisht,veprat e filluara e të pa financuara;

-le pa ndëshkuar Sali Berishën dhe klikën e tij për Gërdecin, 21 janarin, gjyqtarët e prokurorët e babëzitur që ishin sjellë si sulltanë me të drejtën e qytetarëve apo administratën publike që sillej si pronare e pushtetit, duke nëpërkëmbur dinjitetin e qytetarëve;

-le pa ndëshkuar dhorikulitetin dhe mynxyrkonitetin e universiteteve publike që instaluan mediokritetin, nepotizmin, korrupsionin e abuzivizmin duke i çuar ato drejt agonisë së tyre që vazhdon ende edhe sot nga të njëjtit personazhe (pa përmendur figurat groteske të rektorëve të universiteteve periferike), falë zgjedhjeve farse universitare, nëpërmjet një ligji “putinist”;

-le të lirë masivizimin në arsimin e lartë, universitete dhe shkolla private të panumërta dhe të pakontrollueshme, pavarësisht një show selektiv për mbylljen apo paligjshmërinë e tyre, si show i Agjencisë së Akreditimit Angleze për rankimin e universiteteve;

-le administratën e vjetër me të njëjtit individë të diplomuar në universitetet private,me të njëjtën përkohshmëri e pandëshkueshmëri si paraardhësit, një administratë, që jo vetëm nuk njeh “frikën e ligjit dhe as etikën njerëzore,por shpesh herë as ty nuk të përfill ashtu siç nuk kontrollon edhe disa bashki të djathta.

Pothuajse asgjë në thelb nuk ndryshoi se ti me të tutë nuk menduat për të ardhmen brezit të ri por për pushtetin tuaj. Jo vetëm nuk i ndëshkuat paraardhësit tuaj ,por ndonjërin si Bode edhe e promovuat. Sepse ndoshta u ëmbëlsuat edhe ju me korrupsionin,me lakminë për pushtet e pasuri.

Ku është Rilindja Shpirtërore? Rilindja e Vlerave?Rilindja e Virtyteve?Rilindja e Intelektit? Rilindja e Dijes dhe e Universiteteve? Rilindja e Dinjitetit dhe Respektit? Rilindja e Administratës Moderne? Rilindja e Shëndetësisë??

Edi,

Nuk të kërkohej një Rilindje e ezauruar se, siç e ke përmendur shpesh edhe ti nuk ke ndonjë “shkop magjik”, por….themelet, Edi, themelet për një Rilindje, ashtu siç hidhen themelet nga të huajt për drejtësinë (megjithë të metat e saj procedurale) që po ngjall shpresën për një drejtësi të re. Kjo metodologji duhet të përfshinte të gjitha fushat e veprimtarisë shtetërore dhe pushtetare që nga komunat, bashkitë e deri në Presidencë. Ashtu siç e filloi Fatmir Xhafa në Ministrinë e Brendshme. Shembulli i tij duhej të promovohej për çdo institucion. Kjo është qeverisje me duar të pastra që tregon atdhedashuri, përkushtim, përgjegjshmëri, vizion e perspektivë.

Po çfarë keni bërë deri tani? Rilindjen e fasadave, Rilindjen urbane dhe në përgjithësi Show-Rilindjet. Mirë edhe këto duhen. Po ku është Rilindja, Rilindja Shpirtërore?

-E njëjta gjendje, e njëjta krizë institucionale dhe shpirtërore që anon më së tepërmi nga imoraliteti, ku gënjeshtra, padrejtësia, abuzivizmi, mashtrimi, zhvatja, vjedhja, hipokrizia, zilitë meskine, intrigat, tribalizmi, nepotizmi, korrupsioni etj., janë shndërruar në sistem jete, kanë fituar qytetarinë duke u shfaqur në pamje e forma të ndryshme me lloj-lloj çmendurish e marifetesh që “certifikojnë” degjenerimin moralo -politik të një shoqërie dhe fatkeqësinë e një populli që është sunduar dhe skllavëruar gjatë këtij çerek shekulli;

-Vazhdon të mbizotërojë një shtet anarkik, jo ligjor “i mbuluar me frazeologji, me retorikë e me patos pseudo-demokratik, me çka ajo i krijon hapësirë të pakufizuar sundimit të vet despotik oriental”, ku politika ka pushtuar çdo fushë e çdo anë të jetës shoqërore, ku demokracia është një slogan formal sepse ndikimi i popullit në qeverisje bëhet pothuaj i pamundur. Deputetët, popullin e takojnë vetëm një herë: kur ka zgjedhje, për t’i gënjyer e mashtruar për votat, pa dhënë kurrfarë llogarie për sundimin e tyre. “Liria” është më tepër liri e tregut dhe kapitalit, se sa liri e njeriut dhe e qytetarit. Liri për të dominuar të tjerët. Liri pa barazi dhe drejtësi.

-Një xhungël e vërtetë, ku oligarkia jonë patriarkale, pushtetin, pasurinë, politikën e gjithçka ekziston në Republikën e Shqipërisë, i trajton si dhuratë e saj dhe është i uzurpuar madje i privatizuar prej saj. Prapavijë ka bizneset, klanet partiake dhe nepotiste, bankat dhe mediet. Paraja përcakton sjelljet, veprimet, mendimet e vlerësimet dhe zhvlerësimet e oligarkëve politikë. Kudo mbizotëron mentaliteti feudal partiak, krahinor, fetar, nepotik në mendime, në gjykime, në vështrime historike, trajtim i pabarabartë i dinjiteteve njerëzore etj.

-Kudo në të gjitha llojet e bizneseve: në fasonet, në miniera, në industrinë e naftës e në biznese të tjera, punëtorët punojnë në kushte skllavëruese si në dimër dhe në verë, me orë të zgjatura të papaguara, paga mujore diskriminuese për mbijetesë, me liri dhe të drejta të kufizuara, shpesh herë të nëpërkëmbur nga pronarët dhe qeveria për mospagesa disa mujore apo edhe me vite, shpesh pa siguracione sidomos minatorët, ndërtuesit, naftëtarët etj., pa sigurim teknik të jetës së tyre, pa përmendur fermerët që janë më të diskriminuarit.

-Është krijuar një realitet dëshpërues: mllef dhe polarizim; të gjithë kundër të gjithëve, të gjithë njëlloj, krizë idesh, izolim të mendimit intelektual, indiferencë ndaj denoncimeve të drejtuesve politikë e pushtetarë të pamoralshëm, blerje e medieve, emërime nepotike, krahinore, partiake, relativizim të të vërtetave, konformizëm e servilizëm, kudo padrejtësi dhe pabarazi sociale, poshtërime e nëpërkëmbje të dinjitetit nga administrata, drejtësia e politika etj., etj.

Ky është realiteti z. Kryeministër. Deri kur do të rrish shtrirë? …kur do të shkundesh nga gjumi? Jetoni me këtë realitet, njihe atë dhe përpiqu me punë të zellshme për ta ndryshuar atë, që të ngjallësh shpresën e humbur të njerëzve.

Shpresa

“Shpresa e tretur e ligështon zemrën, kurse dëshira e plotësuar është një pemë jete”.

Ju erdhët në pushtet me premtimin për të bërë shtet. U justifikuat në zgjedhjet e para me pengimin e timonit nga partneri juaj Ilir Meta. Dhe kërkuat në zgjedhjet e dyta timonin i vetëm. Populli ta dha përsëri të pyes, jo unë por ata që ju dhanë një milion vota, ata për të cilët ke detyrim t’i përgjigjesh pyetjes: Çfarë ke bërë deri tani? Çfarë reformash thelbësore për ngritjen e institucioneve të qëndrueshme dhe eficente: në administratë, në arsim, në shëndetësi, ekonomi, mbrojtje sociale etj.? Kush ju pengon tani? Çfarë keni bërë përpos rilindjes urbane? Pse nuk ka rilindur arsimi, universitetet, administrata, shëndetësia, politikat sociale? Pse nuk ka Rilindur Njeriu? Pritshmëritë ishin të mëdha, por ti me vizionin tënd, me ekipin tënd, me këshilltarët e tu, me show-reformat e tua si dhe me komunikimin tënd të papërshtatshëm për një kryeministër i ke zhgënjyer ata që të kanë votuar, ata që të dhanë timonin. Madje më keq se zhgënjimi ju i kini shuar shpresën.

Biri im,

Shpresa është një besim i fortë se, një synim,dëshirë ose premtim do të arrihet ose realizohet brenda një kohe të caktuar. Me çdo hap që hidhni për të arritur synimet,rritet edhe shpresa për të ndërmarrë hapin pasues,Shpresa e vërtetë kthehet në karburant të pashtershëm që furnizon me energji njerëzore përpjekjet tuaja. Çdo hap përpara ju sjell më afër rezultatit. Shpresa gjeneron energji drejt përparimit, ndërsa ky i fundit gjeneron më shumë shpresë dhe vullnet. Kur humbet shpresa, humbet energjia emocionale dhe motivimi. Forca krijuese dhe prodhuese brenda nesh merr tatëpjetën. Atëherë fillon dëshpërimi, braktisen dëshirat,ëndrrat, synimet. Fillon mërgimi.

Me fjalët dhe veprat e tua i ke çuar njerëzit në dëshpërim,i ke zhgënjyer ata që të kanë votuar. Kjo është arsyeja që ka filluar të prishen marrëdhëniet tuaja me ta. U ke fashitur energjinë krijuese dhe motivimin brenda vetes. Nëse kërkon besnikëri,krijimtari dhe efektivitet prej atyre, përpiqu t’u ngjallësh shpresën sa nuk është ende vonë. Ti je përgjegjës për këtë. Nëse zemra e tyre është e sëmurë nga shpresa e venitur, duhet të bësh gjithçka që t’ua shërosh sa më shpejt. Mos harro se, shpresa humbet në dy mënyra. Ose kur nuk mban premtimet apo angazhimet e marra, ose kur ti vetë nuk ke një vizion të përcaktuar qartë për ëndrrat dhe dëshirat. Dëshira e plotësuar ëmbëlson shpirtin është një pemë jete, që do sjellë fruta të begata për të gjithë. Mos mbajtja e premtimeve dhe mungesa e një vizioni të qartë për ndërtimin e një shteti lidhet me mungesën e zellit në punë për një qeverisje racionale si nga ana tënde ashtu edhe të partnerëve tuaj ministra, këshilltarë, zyrtarë etj.,tek të cilët mungon përkushtimi,përgjegjshmëria,vullneti dhe mbi të gjitha dashuria për punën dhe popullin e tyre. Me një fjalë ajo që juve ju mungon është zelli për punë.

Zelli

“A ke parë një njeri që punon me zell? Para mbretërve ai do të zërë vend”

Z.Kryeministër,

Zelli lidhet me kujdesin e duhur gjatë kryerjes së një pune të caktuar. Ti kujton se e njeh kuptimin e kësaj fjale, por në fakt je shumë larg nga e vërteta. Kur flitet për zellin në punë bëhet fjalë për një tipar të rrallë. Është i rrallë, pasi bie në kundërshtim me natyrën njerëzore. Natyra jonë është e veshur me tipare që shërbejnë si forcë lëvizëse për karakteristikat, prirjet, fuqinë dhe dobësinë njerëzore. Mirëpo zelli mënjanohet nga një prirje tjetër. Përgjithësisht njeriu përpiqet të arrijë një synim, i cili e shpërblen në çast. Prirja për të ndjekur rrugën më të lehtë është karakteristikë për natyrën tonë. Por edhe përpjekja për të punuar shumë për të arritur një synim të caktuar, përgjithësisht nuk lidhet me zellin. P.sh, nëse përpiqesh të presësh një pemë dhe këtë e bën me sqepar, kjo do të ishte “shumë punë”, por nuk do të ishte punë eficente ose më saktë “punë e zgjuar”. Do të të duheshin orë e ndoshta ditë për t’ia arritur qëllimit. Mirëpo, nëse përdor një sharrë, qëllimin mund ta realizosh për disa minuta. Kjo është një punë e zgjuar. Pra zelli është një përpjekje e kryer me këmbëngulje dhe me zgjuarsi dhe saktësi. E megjithatë edhe pse këto cilësi janë aspekte të rëndësishme të zellit të treguar në punë ato nuk tregojnë tërësisht domethënien e kësaj fjale. Zelli nënkupton një investim të ditëve dhe netëve të lodhshme për të bërë një punë të pastër, në kohën e duhur, brenda parametrave më të mirë të mundshëm në mënyrë krijuese me ndershmëri, shpejtësi, efektshmëri dhe saktësi. Zelli mësohet nëse kombinohet këmbëngulja, aftësitë krijuese, përpjekjet e zgjuara të zbatuara në praktikë në mënyrë të shpejtë dhe të efektshme, për të arritur një rezultat, i cili është i pastër e me cilësi të lartë. Kështu ndodh edhe me qeverisjen tënde e përpjekjet e tua për të bërë shtet. Ti harxhon shumë kohë mund e djersë, pra bën shumë punë me bashkëqeverisje, me portale me ndarje certifikatash të legalizimeve, me inaugurime, me dizajnime, me skenarë me një fjalë me “show opera” , pra “punon shumë”, por nuk qeveris, nuk drejton me eficencë nuk bën punë të pastër intelektuale që të vendosësh rregull, disiplinë, rendiment, kudo në administratë, arsim, universitete, bashki, shëndetësi etj., ku të ndjehet fryma e meritokracisë, përgjegjshmërisë, përkushtimit dhe frika e ndëshkueshmërisë. Ti duhet të jesh i zellshëm, jo vetëm se ke në dorë arritjet e popullit, por u rrit vlerën edhe arritjeve të atyre që të rrethojnë. Përpjekja tënde nëse do jetë e zellshme padyshim do të sjellë begati, përkundrejt asaj që të mungon deri tani dhe që ka sjellë dëshpërim, emigrim e mjerim në disa shtresa.. .Një gjendje e tillë i ka rrënjët e veta tek egoizmi, arroganca, injoranca dhe papërgjegjshmëria. Shpesh kur bashkohen këto të fundit kalohet në marrëzi. E, këto të fundit lidhen me diletantizmin dhe të gjithë makinës tënde pushtetare e shtetërore të qeverisjes së vendit. Shteti nuk drejtohet partizançe, çfarë të të dalë përpara !Jo! Drejtimi e menaxhimi i shtetit kërkon vizion, kërkon që ti si kryeministër ta shohësh agimin më herët se të tjerët.

Vizioni

“Pa një vizion profetik, një popull shuhet”.

E thënë ndryshe, kur mungon një vizion i qartë për të ardhmen, humbet drejtimi, motivimi, gëzimi, pasioni, dëshirat, energjitë, aftësitë krijuese dhe forca e angazhimit. Nëse krijon një vizion të qartë për synimet e tua dhe ke një plan të detajuar për arritjen e tyre, do të zbulosh drejtimin e duhur drejt të ardhmes në çdo fushë të jetës, do të fitosh energji të reja, do të fitosh zellin e duhur që ta zbatosh atë.

Z.Kryeministër,

Veprimet, sjelljet, qëndrimet vendimet e komunikimet e tua tregojnë se ti nuk ke një vizion të qartë për atë ç’ka duhet të arrish, për rrugën e asaj ku duhet të mbërrish hap pas hapi e me plan veprimi për çdo hap që hedh. Ti ecën kuturu. Anijes tënde i mungon giroskopi, d.m.th orientimi i destinacionit. Vizioni është një synim i përcaktuar qartë dhe i shoqëruar me një plan të detajuar për realizimin e synimit. Një vizion është aq i rëndësishëm,saqë pa ekzistencën e tij qenia e brendshme do të ishte e paplotësuar. Mungesa e vizionit t’i kthen përpjekjet në luftë rraskapitëse ose në një jetë pa kuptim. Shpesh njerëzit, që ti emëron, nuk kanë një ide të përgjithshme për synimet e tyre,nuk kanë një plan të detajuar që përcakton trajektoren e rrugës se ku duhet të arrijnë. Mungesa e vizionit dhe e një plani të hollësishëm për hapat që duhet të hedhë çdo ministër, çdo drejtues institucioni publik, politik, shtetëror akademik apo çfarëdo qoftë ky institucion, madje dhe çdo individ në punën e tij është arsyeja themelore e eficenës së ulët apo dështimit të tyre të suksesshëm. Dhe pastaj si do rritet mirëqenia, pensionet, rrogat, minimumi jetik kur ecën kuturu, kur për një rrugë 20 km harxhohen 400 milion euro, kur për një vend pune paguhen dy deri tre veta për kapriçio të drejtorëve, ministrave, rektorëve që humbasin gjyqet, për shpërdorimet e qindra milionë dollarëve në institucionet publike apo për piknikët e qeverisë tënde që i bën mbledhjet sa në Vlorë, Shkodër, Elbasan, Lezhë etj qytete? Dhe pastaj justifikohesh duke thënë se kaq janë mundësitë, pse vallë nuk do një kryeministër të rrisë pensionet, pagat etj? Jo! Nuk është justifikim ky!

Mungesa e vizionit, paaftësia e të drejtuarit dhe e të menaxhuarit dhe mosndëshkimi i atyre që vjedhin, abuzojnë, shpërdorojnë,është shkaku i gjendjes së pashpresë të njerëzve mprihni lapsin, z.kryeministër, monitoroni që asnjë qindarkë të mos shkojë dëm se janë paratë e popullit taksa pagues,dënoni kusarët dhe abuzuesit ,ndiqni paranë dhe jetën luksoze dhe do të shohësh dashurinë dhe respektin e popullit .Bëheni këtë nëse i ke duart e pasta dhe ëndrrën për të bërë shtet. Leri show-t e konkurseve, portaleve, ekselencave, zgjedhjeve farse universitare, formularëve, bashkëqeverisjes dhe vendos kritere për meritokracinë për të eliminuar nga qeverisja dhe institucionet, paaftësinë e mediokritetin emblematik të tranzicionit, nepotizmin dhe abuzivizmin e llahtarshëm që ka çuar në polarizimin e skajshëm midis të punësuarve të oborrit të deputetëve, politikanëve pushtetarëve dhe papunësisë të njerëzve të thjeshtë, ndonëse edhe me kredite aftësie më të larta se sharlatanët me diploma të këtyre oborrtarët,të privilegjuar nga politika dhe pushteti. Monitoroni institucionet publikë, administratën, ministritë, universitetet,etj., dhe do të shikoni se çfarë ndodh me nepotizmin. Më keq se pashallëqet e vezirëve! Nëse je i predispozuar për shtet dhe do që të bëhesh burrë shteti vendos meritokracinë përkundrejt “shkërdhatokracisë” ekzistuese, që po i irriton njerëzit dhe i detyron të ngrihen në protesta dhe revolta.

Kështu realizoni ëndrrën tuaj që e keni mbyllur në sirtar,ëndrrën për të bërë shtet. Kjo ëndërr duhet të kthehet në një qëllim të caktuar. E pra qëllimi është të ndërtoni institucionet e qëndrueshme. Për këtë duhet të ndërmerrni disa hapa. Për t’i ndërmarrë këto hapa duhet të kryesh disa detyra ku të përcaktosh kriteret për këto institucione,për njerëzit që do drejtojnë,mjetet e realizimit,etj., etj. Ky është procesi i krijimit të një vizioni që do të shërbejë si harta strategjike e veprimeve për të realizuar synimet apo qëllimet e vendosura. E nëse një procedurë e tillë i kërkohet me detyrim dhe monitorimi i veprimeve të bëhet me përgjegjshmëri, atëherë nuk do të mungojë vullneti dhe përkushtimi i atyre që marrin përgjegjësi publike qoftë me emërim, zgjedhje apo konkurse. Sepse dy rrugë kanë: ose mbro vendin e punës ose hap krahun për të tjerët më të aftë se ty.

Përcaktimi i një vizioni të qartë dhe mënyra për ta shndërruar këtë vizion në sistem synimesh, hapash dhe detyrash është forca drejt realizimit të ëndrrës dhe dëshirës tënde për të bërë shtet dhe lindja e shpresës e cila nga ana e vet shërben si karburant për një pemë jete dhe një karrierë profesionale të suksesshme, të çdo individi dhe personi publik.

Mund t’i kesh të gjitha-vizion të qartë për synimet e tua, këshilltarët dhe partnerët fantastikë, por mungesa e komunikimit është problemi më i madh që i del përpara një drejtuesi. Ndërsa e kundërta, do të sjellë rezultate të habitshme, si për ty edhe për të gjithë ata që të rrethojnë.”Barku i njeriut, ngopet me frytin e gojës së vet”. A nuk është kënaqësi kur bindesh se fjala e mençur, jo vetëm që sjell ndryshime pozitive në jetën e dikujt por shton gëzimin,kënaqësinë dhe arritjet në jetë?

Zoti kryeministër!

Përvoja ime më ka treguar se “ai që lakmon paranë, nuk do të kënaqet; as ai që lakmon pasurinë. Kjo është kotësi. Lakmia është një “dëshirë e madhe për diçka, që të bën të jesh aq i etur, saqë je gati të dhunosh të drejtat e të tjerëve për ta arritur”. Nëse nuk merr masa parandaluese ose korrigjuese sa nuk është ende vonë ajo do të të gllabërojë nga vlerat tuaja më të çmuara. Nëse bini në kthetrat e lakmisë, biri im, dije se nuk do të të mbetet asgjë me vlerë, as i kënaqur nuk do të jesh, as paqe shpirtërore me veten nuk do të kesh sepse mendja të shkon të fitosh sa më shumë. Po nxitove drejt pasurimit, nuk je i pastruar nga fajet. Në përpjekjet për të shtuar pasurinë, je gati të bësh çdo gjë të pamoralshme dhe të paligjshme. Përpjekja për të arritur atë, të kthehet në përparësi të jetës tënde, duke lënë në hije apo duke zëvendësuar përparësi të tjera më të rëndësishme. Në vend që të vazhdosh me durim e qetësi punën drejt arritjes së synimit, e gjen veten në kërkim të makutarisë që ju tërheq zvarrë drejt asaj që nuk e keni. Kur bën kompromise me normat e parimet e moralit për të arritur atë që do sa më shpejt, dije se ke rënë në kthetrat e lakmisë. Nëse sheh se të janë shtuar mosmarrëveshjet, konfliktet, protestat, apo problemet në përgjithësi, mblidhe veten, tërhiqi frenat dhe ndërro rrugë shpejt sa nuk është vonë. Turbullirat në jetën tënde edhe të të tjerëve janë shenja të infektimit nga lakmia.

Nuk ka asgjë të keqe të luftosh për më mirë. Mirëpo, kur kjo dëshirë të tërheq vëmendjen nga rrugët e ndershme të fitimit, nga përparësitë e jetës, normave dhe parimeve të moralit ajo të është kthyer në lakmi. Fatkeqësisht sa më shumë para të mbledhësh ,aq më arrogant bëhesh Të gënjen mendja se do të arrish gjithmonë e më shumë. Përkundrazi rrezikon më shumë. Dhe kur rrëzohesh thyen keqaz turinjtë.

Epilog

I nderuar Edi!

Më dëgjo mirë dhe mbaji vath në vesh këto që do të të them dhe jo vetëm ti. Por edhe ata që kanë sy, veshë, hundë e gojë edhe….përgjegjësi shtetërore, politike dhe publike. Mësoni nga përvoja ime, që kam qenë më i mençur e më i ditur nga ju. Teksa pasuria ime shtohej, e njëjta gjë ndodhte edhe me arrogancën time. Hoqa dorë nga urtësia e mençuria si edhe vlerat që dikur i çmoja. Më pushtoi një lakmi që të provoja gjithçka të pëlqyeshme apo të papëlqyeshme. Që nga hedoizmi deri tek hortikultura. Kur mbërrita në fund të jetës, arrita në përfundimin se kjo ndjesi ishte një lloj ushtrimi që unë e quajta kotësi, e cila të verbon shikimin nga shkëlqimi sipërfaqësor. Mirëpo kur i hap sytë vë re se është një metal pa vlerë të kërkosh të arrish diçka pa vlerë të vërtetë është një karburant që nuk prodhon energji. Pak rëndësi ka se çfarë të mira materiale fiton dikush. Shpejt ajo do ta humbasë vlerën. Nuk është e gabuar as e pamoralshme të synosh majat e suksesit. Bëhet e pamoralshme kur kjo dëshirë merr ngjyrën e errët të lakmisë.

Suksesi i vërtetë është fryt i zellit dhe mençurisë, gjetjes së urave të komunikimit, partneritetit të duhur si dhe faktorëve të të tjerëve pozitive e frytdhënës. Mos lejoni që mirësia dhe e vërteta t’ju braktisin…lidhini rreth qafës, shkruajini në muret e zemrës…atëherë do të gjeni hir dhe do të fitoni emër të mirë në sytë e Perëndisë dhe të njeriut”. Vërtetësia dhe dashamirësia duhet të bëhen pjesë e rëndësishme e jetës suaj, të kthehen në dy cilësi të spikatura për ty Edi dhe për ju të tjerët. Kur të tjerët të flasin apo të mendojnë për ty, e para që duhet t’u shkojë nder mend të jetë dashamirësia dhe karakteri.. .bëjini qendër të qenies dhe synimeve të tua. Nëse i bëni pjesë të pandara të jetës atëherë do të kesh një përfitim të paçmuar….do të kesh një vend të respektuar mes njerëzve, popullit tënd dhe Zotit. Do të gjesh hir. Do të jesh i qetë dhe i sigurtë në këtë lidhje…Dashamirësia, vërtetësia dhe ndershmëria janë vlera në themelet e fortë të një marrëdhënieje reciproke kudo në politikë, shoqëri familje e gjetkë.

Kryelartësia shkon para rrënimit, arroganca para rrëzimit. Sjellja që mund të shkaktojë pasojat më shkatërrimtare në jetën tënde është krenaria apo mendjemadhësia. Ishte mendjemadhësia që më shkatërroi mua Edi.

Me gjithë pushtetin e pakufizuar, pasurinë e pasosur dhe mençurinë që kisha,unë humba thuajse gjithçka të çmuar që kisha nga mendjemadhësia. Unë e dija që kjo do më rrëzonte, prandaj edhe e kam shprehur këtë gjë në “Fjalët e Urta” se “kryelartësia shkon para rrënimit, arroganca para rrëzimit”. Është një armik kaq dhelparak dhe kokëfortë saqë edhe atëherë kur e kupton se po ju sjell shkatërrim, ju i përgjigjeni thirrjes së saj tunduese larg qoftë Edi nuk jeni në këtë gjendje por gjasat duken se jeni kapur nga kjo sëmundje. Simptomat këtë tregojnë:

-të duket vetja më i mirë se të tjerët dhe se për këtë meriton më shumë;

-ke besimin e tepruar se vetëm dhe vetëm ty të takojnë meritat për arritjet dhe fajëson të tjerët për gabimet;

-i jep më shumë sa ç’duhet vlera vetes për t’u bërë qendra e rëndesës në jetën e përditshme;

-të tjerët i vlerëson kur janë vetëm në një mendje me ty;

-një vendimmarrje apo një qëndrim i caktuar tek ty paraprihet nga mendjemadhësia dhe arroganca;

-ti e pandeh veten më të mençur dhe nuk do të dëgjosh kritika apo të marrësh këshilla apo mësime;

-në takimet e bashkëqeverisjes apo qeverisjes flisni shumë e dëgjoni pak madje edhe ato me përtesë, sidomos kur janë nga pensionistë e veteranë, jeni shpërfillës ndaj atyre që të kanë prurë në pushtet;

– jeni i pandjeshëm ndaj mendimit dhe ndjenjave të të tjerëve. Nga kjo dhe jo nga shtatlartësia, i shikoni njerëzit nga lart-poshtë.

Këto simptoma të mendjemadhësisë të kombinuara me ato të lakmisë tregojnë se je në prag të rrëzimit, pasi fazën e rrënimit e ke ezauruar.