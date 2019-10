Letër Edit nga Solomoni (II)

Nga Jorgo Mandili

Zoti Kryeministër,

Në letrën e parë, të paralajmërova për rrezikun e varfërisë dhe të skamjes që po të vinin si “bandit dhe njeri i armatosur”. Jo më kot t’u drejtova, se shihja në horizont rrugën e tatëpjetës. E pësova biri im, atëherë kur unë e pandeha veten më të mençur se të tjerët nga mëndjemadhësia, krenaria e lakmia, kalova në arrogancë. E vërteta m’u errësua dhe realiteti m’u tjetërsua. Ku shkuan ndershmëria, përkushtimi, humanizmi, virtyti, zelli, pasioni, apo vizioni i premtuar për të ardhmen e popullit tim? Kur këto cilësi u zevendësuan me mëndjemadhësinë, krenarinë, lakminë për pushtet e pasurim e me plotësim të atyre dëshirave që nuk i kisha provuar, unë pësova disfatë.

Jo pa qëllim ta tregova. Nuk doja që edhe ti Edi të pësoje të njëjtin fat. Por siç duket, ashtu si e ke zakonin nuk ua vure veshin fjalëve të mia. Ti vazhdove rrugën tënde si më parë dhe po rraskapit veten dhe Shqipërinë.

Të ndoqa mbrëmjen e së shtunës, 5 tetor 2019, në emisionin e gazetarit S.Balla. Më erdhi keq, kur me mendjemadhësi dhe krenari u shprehe:

“As nuk krahasohet fare me këto lloj shthurjesh gojore, por iu referova parlamentit britanik, për standardet e mia të të folurit dhe të oratorisë. Matem me ambicien time, që pas meje, të lë një sërë fjalimesh që të hyjnë në librin e oratorisë shqiptare, që nga koha e oratorëve të mëdhenj, e deri në këtë kohë, ku gjuha përdoret në të shumtën e herës, si një gjymtyrë e shthurur jashtë lidhjes me trurin”.

Menjëherë, pas kësaj deklarate pompoze, narciste, egoiste, hipokrite, në të njëjtin emision, juve shfaqët sërish sjellje bullisti ndaj një ish-deputeti, duke e përqeshur. Më la shije të keqe. Por nuk u habita. Sepse nuk është hera e parë shfaqja e sjelljeve të tilla. Janë shfaqje të karakterit tuaj shpërthime histerike, me lëvizje si në ethe, me ngërdheshje, skërmitje, grushta të mbledhur, batuta fyese, impostim superior ndaj medias, publikut, elektoratit etj.

Për oratori “nuk t’a ha qeni shkopin”, jep shpresë, por në praktikë me veprimet dhe sjelljet e tua të hedh në dëshpërim. Këtu qëndron hipokrizia dhe demagogjia ekselente. Kjo sjellje nuk ju nderon si kryeqeveriu i Shqipërisë. A nuk është vallë pikërisht kjo sjellje është një “gjymtyrë e shthurur jashtë lidhjes me trurin”?

Përgjigja ndaj zemërimit me zemërim “sy për sy e dhëmb për dhëmb”, shkakton vetëm dëm. Prandaj janë të pafalshme qëndrimet e tua në parlament ndaj kundërshtarëve me të njëjtën gjuhë si të atyre. Ti je kryeministri Edi Rama dhe jo piktori Edi Rama, as anarshisti Edi Rama i viteve 90. Dashamirësia, vlerësimi, inkurajimi dhe mirëkuptimi hyjnë në mendjen dhe shpirtin e çdo kujt duke ua shëruar plagët. Gjuha e shëndetshme është një pemë jete. Këtu qëndron mençuria e një kryeqeveriu.

Kujdes biri im në bashkëbisedimin me njerëzit gjatë turneve të tua. O dëgjoi njerëzit deri në fund, o mos bashkëbisedo fare me ta. Njerëzit e kuptojnë mospërfilljen tënde gjatë dëgjimit, sidomos kur flet ndonjë pensionist apo veteran. Përshfaqet hapur përçmimi yt për ta. Se ti “tepsinë e pushtetit” e ke prej votave të tyre. Pavarësisht se po i përçmon thuajse hapur, ata prapë të qëndrojnë besnikë. Po ti çfarë bën për ta? Indeksimin e pensioneve? Dhe atë jo të plotë …një tallje, menefregizëm e indiferentizëm për këtë shtresë që ka krijuar ato të mira materiale, të cilat klasa politike i ktheu në vila e pasuri. Ti premtove se do t’i ndëshkoje, pastaj vetëm për ta na nxorre justifikimin se nuk je as prokuror e as gjykatës. Vetëm për ta! Sepse të kemi pare që me të tjerë je edhe prokuror edhe gjykatës.

Saliu në 2005 erdhi me parullën e duarve të pastra dhe e përfundoi me fytyrë të nxirë. Ti erdhe me rilindjen për të bërë shtet dhe dashtë zoti nuk e përfundon me zhbërjen totale të tij!

Peshoje mirë kur e nxjerr fjalën nga goja. Të flasësh nuk do të thotë thjeshtë të shprehesh. Ju qeveritarët e politikanët mendoni se të bindësh do të thotë të manipulohen njerëzit. E vërteta është krejt tjetër.

Shumica e konflikteve lind nga veprimet e tua të nxituara, nga mungesa e trasparencës, nga moskuptimi i problemit apo veprimit që do të kryhet nga mendjemadhësia e arroganca që të karakterizon, duke i dhënë të drejtë vetes si më i dituri e më i mençuri. Kështu ndodhi me teatrin, Astirin, rrugën e Kombit, studentët etj..

Ktheji fjalët në melhem si burrë shteti, nëse do të lësh gjurmë për mirë në histori, që fjalimet e tua të ” hyjnë në librin e oratorisë shqiptare, që nga koha e oratorëve të mëdhenj”

Shqiptarët, pavarësisht se janë të ndryshëm, duan dinjitet nëpërmjet respektit dhe shërbimeve, mirëqenie nëpërmjet trajtimit human e aftësive, drejtësi nëpërmjet gjykimeve ligjore e siguri në punë e në jetë. Këtë melhem për plagët e tyre të hapura gjatë këtij tranzicioni pritnin nga ty dhe Rilindja tënde, Edi!

Mos vazhdo t’i gënjesh! Ti vetë shpesh herë u drejtohesh kundërshtarëve të tu, duke iu tërhequr vëmendjen që të kuptojnë se “populli nuk është budalla” . Mirë ata nuk e kuptojnë dhe mashtrojnë, po ti e kupton vallë? E kupton se të gënjesh është mendjelehtësi?

A ke ti këshilltarë të mençur? Pa këshillën e duhur, planet bëhen pluhur. Fatkeqësisht ti biri im, dukesh përditë e më tepër nga ata njerëz që ose nuk do këshilla ose edhe kur zgjedh këshilltarë apo bashkëpunëtorë i do “adoleshentë”. Pse? Që të mos të të kundërshtojnë apo t’ju bëjnë vërejtje?

“Bëra sa munda”… E dëgjojmë shpesh këtë shprehje justifikuese nga ana tënde të shprehur, në mënyra të ndryshme si “nuk mund të bëja më shumë”,”nuk është faji im, është i Saliut”, “nuk kam një shkop magjik” , “nuk mund të bëhen të gjitha në njëherësh” etj. Ti nuk e ndjen se nga të vjen, ndaj shpesh humb kontrollin e situatës dhe arrin në gjendjen ku mbulohesh me turp e poshtërim.

Je i detyruar si drejtues shteti jo vetëm të marrësh këshilla e mësime nga të mençurit, por edhe nga njerëzit e ditur e me përvojë që kanë kontribuar për këtë vend dhe mund të dinë diçka më shumë se ty në një fushë të caktuar, por edhe më shumë se ata kalamajtë e tu ministra, drejtues e këshilltarë, që i hapin punë jo vetëm qeverisjes tënde, por bëhen edhe gazi i portaleve.

Ti drejton dhe ke marrë përgjegjësinë e udhëheqjes së një populli dhe qeverisjes së tij. “Nëse do të qeverisësh njerëzit ,vendose veten poshtë tyre. Nëse do të udhëheqësh njerëzit, duhet të mësosh se si duhet t’i ndjekësh ata” (LaoTzu).

Kujdes z. kryeministër! Ruaju nga lajkatarët. “Goja lajkatare mbjell shkatërrim.” Kur një lajkatar të bën lëvdata, bëni kujdes….lajkatari të ledhaton sedrën e sëmurë aq shumë saqë edhe një njeri me karakter të fortë tundohet. Hapi veshët dhe dëgjo, hapi sytë dhe shiko, hape mendjen dhe kupto! Kur më kaploi lakmia dhe babëzia, mendjemadhësia dhe arroganca, kur nuk ua vura veshin këshilltarëve dhe të afërmëve, atëherë pësova disfatën më të madhe. E pandeha veten se isha më i zgjuar se të tjerët. Kur gabova unë, Solomoni, njeriu më i mençur më i ditur dhe më i pasuri i të gjitha kohërave, atëherë…?

Të drejtosh një shtet Edi, biri im, siç të ka këshilluar edhe Monteskie (që ti nuk e përfille fare), kërkohet ndershmëri, humanizëm, virtyte, zell, pasion dhe vizion. Kur mungesa e këtyre cilësive bashkohet me injorancën dhe papërgjegjshmërinë , atëherë kalohet në marrëzi. Një sjellje e tillë e klasës politike gjatë këtij tranzicioni e çoi vendin tonë në ato pasoja shkatërruese që përpos një të marri nuk mund t’i bënte njeri tjetër. Shpresoi populli se ti do t’i zbutje këto pasoja, prandaj edhe ta dha timonin e tepsinë, por më kot. Ju të gjithë keni një të keqe të madhe: ju pëlqen vetja aq shumë, sa mendoni se jeni më të mençur se të tjerët dhe në fund është populli që “nuk ju meriton”.

Poshtë kostumeve dhe fustaneve tuaja firmato gjendet një “derr i kënaqur”. Nuk të bën papë veladoni, as froni mbret, as gradat e titujt shkencëtar e dijetar.

Kryelartësia shkon para rrënimit, arroganca para rrëzimit. Sjellja që mund të shkaktojë pasojat më shkatërrimtare në jetën tënde është krenaria apo mendjemadhësia.

Sinqerisht, Solomoni,

mbret i Izraelit, biri i Davidit, 7 tetor 2019

Botuar në Dita. Letra e parë mund të lexohet duke klikuar KËTU