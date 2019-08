Letër: Fillimi dhe mbarimi i një jete bashkëshortore 60 vjeçare

Të dashur miq të redaksisë “Dita”

Do t’u lutesha që këtë letër ta botonit në gazeten tuaj të cilën unë e marr për ditë.

Është një shkrim në kujtim të largimit nga kjo jetë të bashkëshortes time, Merjeme Kajo.

E kam shkruar me shumë dhimbje, sepse jam në moshë të thyer e gruaja tani u dashka, në pleqëri.

Në Shkodër, kur duan të mallkojnë, të thonë të vdektë gruaja.

Ju të dashur miq mund të shkurtoni ato rreshta që mund të jenë të përsëritura.

Sepse kam shumë dhimbje.

“Mallkuar qoftë ai që krijoi fjalën vdekje”.

Faleminderit, Eqerem Kajo, Shkodër

*****

Thonë që për dashurinë e vërtetë shkruhet vetëm pas vdekjes. Këtë gjë e kanë bërë shumë autorë të huaj, por e kanë bërë edhe Çajupi e Lasgushi ynë, që thoshin: S’të vjen keq për mua / s’të vjen keq për djalë…

Por unë nuk jam poet si ata, që të thurr poezi.

Ne nuk kemi qenë Romeo dhe Zhuljeta që kanë një histori të shkruar botërore dhe që tërheqin njerëzit për të ditur të fshehtat e tyre.

Ne jemi një familje e zakonshme që kemi historinë tonë familjare.

Unë nuk dua t’u mbush mëndjen njerëzve se bashkëshortja ime ka qenë më e mira në botë.

Në botë ka edhe më të mira, por unë këtu do flas vetëm për gruan time, e cila më ka dhënë gjithë jetën dashuri, besnikëri, respekt mua dhe fëmijëve, prindërve, miqve tanë.

Në emër të të gjitha grave që kanë qenë të heshtura dhe dinjitoze në këtë jetë, ajo meriton që diçka prej saj të përkujtohet.

Meri iku pa fjalë e pa dënesë (qarje e të bërtitura), pa alarmuar kënd; e mbylli ciklin e jetes së saj në moshën 82-vjeçare.

Në çastin e ndërrimit të jetës , 19 Korrik 2019, ajo dha shpirt me një libër në dorë, librin “Një matëse amerikane” (Hayari Jones).

Natyra i kishte falur një dhunti të çmueshme, inteligjencën. Në shtëpinë e prindërve kishte një biblotekë të pasur dhe ajo ishte e dashuruar që fëmjë pas librave.

Meri u lind më 16 korrik 1937, në një familje fisnike të nderuar, qytetare shkodrane artdashëse, vajzë e vetme midis katër vëllezërve.

Që në djep u përkund me humorin shkodran me nënë Naziren, e cila tok me Et’hemin, e mëkuan me dashuri dhe me fjalët mjaltë të tyre.

Arsimin ekonomik e përfundoi në vitin 1975, kur ishte nënë me 3 fëmijë.

Ah, Meri im ishte edhe rrobaqepëse e talentuar. Punimet e saj në qëndisje ishin shumë të pëlqyera nga njerëzit, por ajo ishte edhe amvisë dhe kuzhiniere klasi.

Them se ajo i përshtatej thënies së Sami Frashërit: “Gruaja duhet të ketë në dorën e djathtë gjilpërën dhe në dorën e majtë librin”.

Meri tregoi shumë kujdes për t’i mbajtur të pastra dhe të forta marrëdheniet bashkëshortore.

Nuk mbaj mend të më ketë thënë kurrë ndonjë fjalë fyese. Kur e kishte të nevojshme për të më drejtuar ndonjë kritikë, ajo më drejtohej me dashamirësi.

Ajo diti të krijojë ekuilibrat e nevojshme në një familje ku jetonin tre breza, e siç dihet, çdo brez ka të veçantat e tij, që e dallojnë nga brezat paraardhës dhe nga ata pasardhës.

Brezat dallojnë nga njëri-tjetri për konceptet për familjen, për prindin, për punën, për marrëdhëniet në shoqëri, për dashurinë, për martesën, ndryshe paraqet një kompleks problemesh e kundërshtish, të cilat mund të kapërcehen vetëm me respekt reciprok dhe me urti, cilësi që ishin shume të spikatura në karakterin e Merit.

Duke qenë e drejtë nga natyra, ajo i jepte gjithkujt atë që meritonte, pa lejuar që të krijoheshin moskuptime e keqkuptime.

Vitet rrodhën një nga një dhe çdo vit që kalonte, aq më tepër unë isha i bindur për bashkëshorten që kisha zgjedhur.

Ajo më ka zbukuruar jetën, më ka qëndruar pranë edhe në ditët më të vështira. Kur unë në vtin 2007 u bëra operacion nga zemra, ajo i falej zotit 3 hërë në ditë që unë të shërohesha shpejt.

Tani që nuk është më, në vullkanin virtual të endrrave të mia ajo ndonjëherë më parakalon si vajzë me gërsheta, si nuse, si grua e plakur.

Për mua ishte një këshilltare e pazëvendësueshme, ishte mikja ime më e dashur.

Iu përshtat karaterit tim jugor, zakoneve e dokeve të familjes time.

Ajo mbajti në mënyrën më të denjë premtimin e saj bashkëshortor që të kujdesej për prindërit a mi.

Nuk e keni idenë sa lumturohesha kur dëgjoja nga goja e prindërve fjalët më të mira për Merin. Ata e konsideronin si bijën e tyre.

Meri i rriti fëmijët, shpesh-herë edhe pa prezencën time, sepse unë si ushtarak, shumë kohë e kaloja në repart, kështu që ajo problemet familjare duhet t’i zgjidhte vetë.

Edhe kur shkova për studime në Akademinë Ushtrake, ajo nuk u bë pengesë, rriti 3 fëmijet, por u mor edhe me dy prindërit e mi të moshuar.

Nuk u ankua kurrë për jetën e saj personale, si gratë e tjera që u kërkonin burrave “qiqra në hell” për veshje apo relike e ringe-xhinge të tjera.

Ajo ka përballuar vetë gjithçka pa zhurmë e pa ankesa

Krenohem që ajo e mbajti gjithmonë hapur derën e shtëpisë time, edhe kur unë nuk isha.

Të afërmit tanë nuk ishin të pakët në numër, nga Tirana, Elbasani, Korça, Kolonja e të tjera.

I priste dhe i përcillte me dashuri e respekt, asnjëherë nuk krijoi konflikte, miqtë dhe shoqëria e vlerësonin shumë mikpritjen e saj.

Njëherë më tha: “Eqerem, une jam e dënuar vetëm për punët e shtëpisë, t’i bëj ato mirë, që ju të jini të kënaqur; të rris fëmijët të shëndetshëm dhe me edukatën më të mirë, të mos flas keq për të tjerët, të bëj mirë për këdo”.

Unë u përlota, s’më ngeli gjë tjetër veç ta përqafoja e ta puthja fort.

Jeta jonë nuk kaloi si në vaj. Vdiqën prindërit e mi, e xhaxhai, prinderit dhe dy vëllezërit e saj. Por gjëma më e madhe për ne ishte sëmundja e djalit në moshën e re, e cila na ra si rrufe në qiell të hapur.

Unë nuk isha më në gjendje të mrë psikike dhe mu duk se për ne çdo gjë kishte mbaruar.

Por ishte Meri ajo që me shpirt e me zemër të madhe, më mbante afër duke me thënë se Zoti është i madh, djali jonë do shërohet. Dhe me të vërtetë Artani çdo vit vjen duke u përmirësuar. Megjithatë ne kemi dy vajzat që na mbështesin e na japnin kurajo. Ato janë sot shpresa jonë.

Mundi e djersa jonë nuk shkoi kot. Ato u shkolluan, morën arsimin e lartë, krijuan familjen a tyre dhe ne gëzohemi që ato e kalojnë jetën a tyre pranë bashkëshortëve dhe fëmijëve të tyre.

Si përfundim unë them se Meri i ngjan Sofies, personazhit kontroversal në mitologji gjysmë njeri e gjysmë hyjnore, e cila mendohet se ishte fshehur për shumë shekuj.

Ajo shkoi në botën tjetër pa asnjë mëkat.

Vellai i Merit, Lutoja, në lamtumirën e fundit shkroi: Motër, çdo fjalë e thënë për ty, çdo lavd më duket krejt i kotë. Njerëzit si ty, veç engjëj janë në këtë botë

Unë kam qenë burrë me shumë fat që kisha dashurinë, ngohtësinë, mbështetjen, buzëqeshjen e saj.

Kam pasur pranë meje një zonjë, një mike, një shoqe, një nënë ideale për fëmijët.

Nuk di pse Zoti i merr kaq shpejtë pranë tij të mirët e kësaj bote.

Për familjen time më mirë do ishte përballimi i një tërmeti, se sa largimi i Merit.

Nuk e di për sa kohë do mbetet ky guri i rëndë në zemrën time dhe të fëmijëve.

Më duket e pabesueshme që nuk e shoh më si përnatë në shtratin tonë bashkëshortor.

Lotët më kanë errësuar shikimin dhe tani çdo gjë më duket terr dhe natë.

Nuk do t’i gjej dot kurrë fjalët e duhura për të shprehur gjithçka ndjej.

Por me një fjali të vetme dua t’i them:

Faleminderit, falemnderit për jetë “shkodrania ime” !

*****

Botuar në Dita. I shprehim zotit Kajo ngushëllimet tona si redaksi për humbjen e bashkëshortes