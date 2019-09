Letër ministres Shahini (provat e reja të një krimi të rëndë akademik)

Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë të Republkës së Shqipërisë, zonjës Besa Shahini

E nderuar zonja Ministre,

Uroj që të jeni mirë me shëndet e me punën Tuaj.

Duke ditur se jeni shumë e ngarkuar me punën Tuaj shumë të rëndësishme, më lejoni megjithatë t’Ju shqetësoj për një problem jashtëzakonisht serioz e të rëndësishëm me ndikim të drejtpërdrejtë në normalitetin e jetës politike e shoqërore të Atdheut tonë.

Duke qenë i angazhuar publikisht për mbarësinë e jetës politike e shoqërore të vendit, jam prononcuar vazhdimisht me shkrime publicistike në shtypin qendror të vendit tonë. Këtë radhë shqetësimi im kishte të bënte me një skandal të rëndë (krim akademik) që ka ndodhur në Universitetin e Tiranës dhe konkretisht në Departamentin e Letërsisë së Fakultetin Filologjik dhe që, po të vërehet në thellësi, kuptohet se gjendja është tepër më e rëndë dhe alarmante seç paraqet rasti në fjalë i një plagjiature…

Gjatë muajit shtator 2019 kam botuar 2 shkrime në gazetën Dita, ku kam denoncuar me argumente dhe fakte,

1) Plagjiarizmin shkencor të zotit Agron Tufa (me detyrë aktualisht drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit) në dëm ish-lektorit të Universitetit të Tiranës, Dr. Aristotel Spiro, të cilit i ka marrë një tekst të gatshëm dhe e ka përfshirë në punimin e doktoraturës si tekst të vetin.

2) Falsifikimin dhe mashtrimin shkencor të zotit Agron Tufa, i cili në vend të një punimi shkencor ka përfshirë në doktoraturën e vet leksione të përkthyera nga rusishtja për historinë e përkthitarisë botërore dhe teoritë e kaluara e të sotme të përkthimit.

3) Sjelljen antiakademike të Departamentit të Letërsisë të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tiranës dhe Këshillit Shkencor të këtij Fakulteti, që miratuan hartimin e një doktorate me temë të papërshtatshme dhe dhënien e gradës doktor i shkencave filologjike një punimi që duket fare hapur se është një përmbledhje leksionesh universitare të paraqitura si punim doktorature; mandej rrethanat e dhënies së gradës doktor i shkencave zotit Agron Tufa krijonë dyshime shumë të forta e të mbështetura se kjo gradë i është akorduar atij pa paraqitur asnjë punim (!!!) në shkelje të rëndë të procedurave dhe të ligjshmërisë për kualifikimin pasuniversitar.

4) Sjelljen e rëndë komprometuese të Departamentit të Letërsisë të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tiranës (me përgjegjëse zonjën Dhurata Shehri), të dekanatit të këtij Fakulteti (me dekan zotin Shezai Rrokaj), si dhe të rektorit të UT zotit Dhori Kule, të cilët, në vend që të vepronin sipas kreut III, paragrafi 3 të Rregullores “Për etikën në veprimtarinë kërkimore dhe botuese” (shih Urdhrin Nr. 105, datë 23.3.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës), duke reaguar në rrugë gjyqësore pas denoncimit të plagjiarizmit prej të dëmtuarit Dr. Aristotel Spiros, u munduan ta mbrojnë me çdo kusht plagjiaristin Agron Tufa.

5) Posti shumë i rëndësishëm i drejtorit të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, që mban zoti Agron Tufa, është akorduar pas mashtrimit të rëndë që ka kryer ky person me punimin e doktoraturës së tij. Ky post nuk do t’i jepej nëse do të ndiqeshin procedurat e rregullta të hartimit dhe mbrojtjes së gradave dhe titujve akademikë. Rrjedhimisht, qëndrimi i këtij personi në këtë post jashtëzakonisht të rëndësishëm publik përbën një kërcënim për jetën normale të vendit, pasojat e të cilit i kemi përjetuar tashmë për fat të keq disa herë.

Në mbështetje të sa më sipër, po Ju dërgoj lidhjet e dy artikujve të mi në sitin zyrtar të gazetës Dita në rrjet:

http://www.gazetadita.al/drejtori-qe-hulumton-krimet-e-komunizmit-kapet-me-vjedhje/

https://www.gazetadita.al/thellohet-skandali-i-doktoratures-se-drejtorit-te-antikomunizmit/

Gjithashtu, po Ju bashkëngjit prova që kam mundur të mbledh lidhur me plagjiarizmin dhe falsifikimin e doktoratës së zotit Agron Tufa:

1) Fotokopjen e dorëshkrimit të artikullit “Fan Noli dhe shqipërimi si antinomi terminologjike”, të të dëmtuarit Dr. Aristotel Spiro.

2) Separatin e kumtesës së të dëmtuarit“Fan Noli dhe shqipërimi si antinomi terminologjike”, botuar nëaktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare kushtuar 130-vjetorit të lindjes së Fan S. Nolit (Korçë, 2012).

3) Fotografinë nga siti i Universitetit të Tiranës, ku duket se teksti i doktoraturës sëAgron Tufës është ngarkuar në datën 19 shkurt 2015, ora 11:41 nga përdoruesi “rektorati”

4) Tekstin e letrës që i dëmtuari Dr. Aristotel Spiro i ka drejtuar ministres Lindita Nikolla për vjedhjen e pronës intelektuale nga Agron Tufa.

5) Tekstin e letrës që i dëmtuari Dr. Aristotel Spiro i ka drejtuar rektorit Dhori Kule, ku jepen argumentet për vjedhjen intelektuale të Agron Tufës

6) Tekstin e letrës që i dëmtuari Dr. Aristotel Spiro i ka drejtuar Dhori Kules, ku ankohet për mospërgjigje nga ana e Universitetit të Tiranës.

7) Lidhjen e rrjetit ku gjenden leksionet e historisë dhe teorisë së përkthimit të profesores ruse I.S. Alekseeva, të cilat u përkthyen dhe u përdorën të gatshme si punë shkencore në tekstin e doktoraturës së Agron Tufës.

8) Tabelë, hartuar prej meje në të cilën majtas është pasqyra e lëndës së kreut II të doktoraturës së Agron Tufës, ndërsa djathtas pasqyra e lëndës së leksioneve rusisht të profesores ruse I.S. Alekseeva, ku duket qartë kopjimi / plagjiarizmi kryer nga zoti Agron Tufa.

Rezervohem t’Ju ndihmoj edhe me fakte e argumente të tjera që provojnë sa më sipër…

E nderuar zonja Ministre,

Pra, për t’Ju ndihmuar në lidhje me zbardhjen e plotë të këtij skandali (veç dokumenteve të publikuara në dy shkrimet e mia në gazetën Dita) po ju dërgoj bashkëngjitur edhe burimet nga ka kopjuar kreun II të “Doktoratës” së vet Agron Tufa (plot 88 faqe histori përkthimi nga teksti Historia e përkthimit e profesores së Universitetit të Shën Petërburgut I. S. Alekseeva, botuar më 2004 nga Qendra Botuese “Akademija”) (Алексеева И. С. А47 Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.) Teksti i plotë gjendet online:https://studfiles.net/preview/1197096/

Për t’i krahasuar plagjiaturën me origjinalin në këtë rast kam vënë në dy shtylla pasqyrën e lëndës nga “Doktorata” e Agron Tufës në shqip dhe përbri pasqyrën e lëndës përkatëse të I. S. Alekseevës në rusisht.

Tekstin rusisht e kam gjetur edhe në pdf., të cilin e kam kthyer në formatin Word.

(Ps: Rezervohem edhe për fakte e argumente të tjera që provojnë sa më sipër.)

***

E nderuar zonja Ministre,

Mendoj se ka ardhur momenti që Ju të mos heshtni. Nuk është vetëm detyrimi Juaj, por është gjithashtu në nderin Tuaj që të ndërhyni me vendosmëri për të vënë para përgjegjësisë të gjithë fajtorët: Jo vetëm zotin Agron Tufa, si autorin kryesor të gjithë këtij skandali, por edhe gjithë bashkëpunëtorët e tij: ish-përgjegjësen e Departamentit të Letërsisë Dhurata Shehri, ish-dekanin e Fakultetit Filologjik Shezai Rrokaj, si dhe gjithë të implikuarit e tjerë, që do të nxjerrë në shesh hetimi i dikasterit Tuaj.

Jam në dispozicionin Tuaj për çdo sqarim të mëtejshëm…

E nderuar zonja Ministre,

Pas gjithë ç’Ju shkruajta më sipër, më duket e tepërt të nënvizoj para Jush rrezikshmërinë e lartë shoqërore e kombëtare që paraqet rasti në fjalë në dëm të edukimit universitar të brezit më të ri. Universitetin që ndërtuan me gjak e me djersë korifenjtë e filologjisë sonë Xhuvani, Buda, Çabej, Shuteriqi, Domi, Demiraj etj, e ka mbuluar balta e korrupsionit… Bash për këtë: se nuk mund të punonte mes plagjiatëve, baltosjes, etj, edhe shkencëtari Aristotel Spiro – një ndër albanologët më seriozë e më të zotë që njeh sot Shqipëria (dhe që mirëpaguhej nga Universiteti i Athinës) e braktisi atë ambient të ndotur bashkë me rrogën e konsiderueshme…

Gjithashtu më duket e tepërt t’Ju kujtoj se 14 tetori, dita e parë e çeljes së vitit akademik universitar po afron dhe, të ftosh studentët të ulen në auditore për të dëgjuar leksionet nga pedagogë të inkriminuar, kam bindjen se nuk është aspak normale… Situata është shumë alarmante dhe koha nuk pret. Na falni e nderuar zonja Ministre! Heshtja Juaj e deritanishme është pak të thuash: e çudtitshme… Edhe nëse këto ditë jeni e zënë me shpërndarjen dhe shitjen e librave shkollorë për parauniversitarët, unë mendoj se kjo nuk e justifikon heshtjen Tuaj dhe të institucionit të rëndësishëm që Ju drejtoni për këtë skandal në arsimin universitar me pasoja të jashtëzakonshme për të sotmen e për të ardhmen e vendit…

Gjthsesi, mbetem me shpresë se do t’i shkoni deri në fund kësaj çështjeje…

Me respekt,

Ilir Mborja

12 shtator 2019.