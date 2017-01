Letër në Gojët e Liga: Lironi të burgosurin me nr. 3071946

Gojët e Liga kanë mare një letër, si më poshtë vijon:

Të dashur njerëz të penës të të gjitha zhanreve, por dhe ju që në jetën tuaj s’keni lexuar asnjë libër!

Mbase nuk e dini se ç’prej tri ditësh jam i burgosur. Burg shtëpie, e thënë në mënyrë figurative arrest shtëpie, me një polic të veshur krejt me të bardha tek dera e shtëpisë, me emrin Siberi.

Kështu na u prezantua, me theksin tek i-ja e parë e jo tek e dyta, siç e di gjithkush. Nga që nuk na ka ndodhur kurrë më parë të lëmë njeri pa ia hapur derën, e kemi ftuar të hyjë brenda; ka provuar ime shoqe ta qerasë, po ai si stoik ka refuzuar, duke thënë se vetëm kur t’i vijë Siberia 2, pra polici i ndrresës, mund t’i japë një shishe vodkë ta marrë me vehte!!!

Mos e provofshi se çdo të thotë arrest shtëpie! Do thoni i ke të gjitha kushtet, ngrohje, kompjuter, gjellëra me meny në tre vaktet: mëngjes: paçamur ose terhan me zhigla, drekë-groshë kokërr madhe që mund ta hash edhe me pirun, në darkë një kupë me kos me mazë përsipër dhe, po në darkë, disa opinionista të zvjerdhur që bredhin sa nga njëri stacion televiziv tek tjetri.

Madje në njërin prej tyre e ngritën edhe çështjen time, ku zbulova gjithçka nuk kisha bërë kurrë në jetë.

Iu futa studimit të hallit që më kishte zënë, sepse nuk kisha bërë asgjë të jashtëligjshme që të më arrestonin, veçse pata botuar në gazetën DITA një poezi satirike ku në një varg thuhej se edhe unë, edhe presidenti shkonim të dy në WC.

Së pari zura një avokat. Nxitoi të vinte në shtëpi, madje me aq nxitim sa kur nxorri çantën e tij, me do shkresa, i rrëshqiti edhe një makinë rroje. Më përshkuan drithërimat: “Bo-bo- thashë vetmevedi, -ky do më rruaj! Mendo se çdo më bëjnë prokurorët e gjyqtarët!”

Duke parë bulëzat e djersës mbi ballin tim, ai më qetësoi duke më thënë se “ti nuk ke thënë se për cilin president e ke fjalën, e nëse inistojnë, ti thuaju për presidentin e fisit Xumxumzi në Afrikë, të cilin e ke shok facebook-u”.

Nesër do të paraqitem në prokurori. Fletë-thirrjen ma çuan me postë.

Ngaqë u ndërpre energjia dhe kondicionerit i ra asfiksia, nisa të dridhem. Ishte aq ftohtë sa nuk më besohej se do rezistoja gjatë. Apo e kisha nga sikleti? Hapa pak dritaren dhe nxora termometrin. “S’ke pse e nxjerr termometrin, o gjysh, – dëgjova njërin Siberian, që dyshoi se mos ia mbathja- më mirë brenda, në arrest shtëpie se jashtë ku të pret…arresti kardiak!”

Ra celulari. Kisha regjistruar vallen e kënduar “Gum sharaveli”. Një mik që s’po e identifikoj, më porositi të mos flisja as në telefon se përgjohesha, sepse arresti shtëpiak është paradhoma e arrestit me burg. Diku kishte mundur të zbulonte edhe numrin tim që më priste në burg, 3071946.

Prandaj, o miq të penës e ju që s’keni lexuar një libër, por të ndershëm, bëni një protestë dhe kërkoni lirimin tim, se jam i pafajshëm, krejt i pafajshëm.

…Dikur më doli gjumi dhe këtu mbaroi ëndërra.

Si mund të mos shihja të tilla ëndërra kur kam plot 72 orë që s’lëviz nga shtëpia!? Dola jashtë shtëpisë me termometër në dorë. Siberia e paftuar shënonte -11 gradë.

p.s. Gojët e Liga është rubrikë satirike, po ndonjëherë pranon dhe letra të hapura si kjo