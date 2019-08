Letër në vargje të tredhurve në PS

Shënim i Kryeredaktorit:

Poeti Arben Duka u ka drejtuar sot një letër funksionarëve dhe zyrtarëve të Partisë Socialiste.

Ai shpreh shqetësim për gjendjen e demokracisë së brendshme në këtë parti që po rrëshqet me shpejtësi drejt autoritarizmit.

Poeti i njohur ironizon heshtjen që po shoqëron këtë rrënim të një vlere bazike në një organizatë politike vendim-marrëse, kaq të rëndësishme për shoqërinë shqiptare.

Ai tall “metodat” e Ramës për “qeverisje me gra” duke thënë që kryetari i fiksuar me gjininë e atyre që emëron mund të provojë tani edhe travestitët.

Përtej ironisë, degradimi i zërit kritik në PS, zhdukja e vendimeve kolegjiale, emërimi i të inkriminuarve, humbja e shpresës për shtet ligjor dhe ndëshkueshmëri reale, rehabilitimi i të korruptuarve të djeshëm, korrupsioni i sotëm, flirti me klientët e përhershëm të oborreve politike, shpërdorimi ekstrem i buxhetit të shtetit, klima e arrogancës me sipërmarrjet e vogla të mbijetesës, thellimi i pabarazisë sociale, fiksimi me propagandën dhe mediat, mungesa e respektit ndaj historisë, narrativës dhe simbolikave të saj, janë këmbana që duhet të zgjojnë ata socialistë që mendojnë se Shqipëria meriton më shumë se ky vijim i bojatisur i berishizmit.

Dhe siç Dita ka theksuar në vijimësi, zhbërja e marrëveshjes Rama-Berisha 2008 që përbuz vullnetin e votuesve, që shpërfill vendimarrjen e shumicës, që e ka bërë rotacionin e ekzistuesve të detyrueshëm, që ka thyer raportet e brendshme – nga kryetarë partish në parti kryetarësh, etj, etj, – zhbërja pra, e këtij pakti famëkeq që ka brenda edhe vrasjen e fëmijëve të Gërdecit, është starti për të hapur tregun politik për alternativa të reja; “përtej të majtës dhe të djathtës” sic i pëlqen të thotë kreut të Rilindjes.

Por ky “përtej” nuk mund të jetë vetëm pronësi e përjetshme e tij dhe “mikut të tij” Lulzim apo të tjerëve që përbëjnë sot klasën politike të vendit, e provuar tashmë si dështake dhe e korruptuar, e votuar nga një përqindje çdo vit e më e ulët e elektoratit.

Më poshtë pjesë nga rubrika e sotme e poetit Duka, i cili mendimet e tij, siç lexuesit e Ditës e dinë, i shpreh në vargje:

As me gra e as me burra,

s’po të ecin qeveritë,

dil tani kërko ndër’ ura,

e na gjej ca tranvestitë

Se për punë të qeverisë,

të sosur s’paskan orekset,

ndaj për hir të barazisë.

provo Ram’ të gjitha sekset

Kërko homoseksualë,

se “kët’ trend e ka Evropa”,

le të dalë ku të dalë,

mbase del dhe ti nga gropa

E pas homoseksualve,

dil kërko disa lesbike,

jepu dërrmën “bukëshkalve”,

se lesbiket janë besnike!

E mësuam që grarinë,

fort e paske debulesë,

Morën burrat lemerinë,

i pastron KM me fshesë

Ja drejtorët dhe në Shkodër,

me një urdhër fap i hoqe,

si në bingo, sipas goglës,

do t’i vësh të gjitha shoqe!

Po dhe gratë i kemi parë,

me shumicë në këtë shtet,

këto vite gjith’me radhë,

e prapë jemi mysybet!

Ju drejtorë e jodrejtorë,

ndënë zë mos u ankoni,

po kundra këtij diktati,

reagoni – rezistoni!

Se do kini shpejt beteja,

me të gjithë “frontin blu”,

kështu-si jini të tallur,

si mund të luftoni ju?!

Rama po na promovohet,

në parti si diktator,

kur gjithkush fatin e tij,

duhet ta ketë vetë në dorë

Përtyp fate njerëzore,

si të ishin karamele,

Paskal Milo mirë e thotë:

“Socialistët qenkan dele!”

Dikur ishte Socialistja,

me gra e burra të zgjedhur,

sot vetëm me çupërlina,

e me bura krejt të tredhur!

Arben Duka / Botuar në Dita. Vargjet e plotë mund të lexohen në versionin print të gazetës