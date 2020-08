Letër nga Nju Jorku: Një pedagoge e lëndës së gjenetikës rikthen vdekjen e kryeministrit shqiptar në dhjetorin e largët të vitit 1981

Pas një letre, rikthim në dhjetorin e largët 1981… Shkak për këtë rikthim tek enigmat e fundit të ish-kryeministrit Mehmet Shehu u bë kjo letër e mbërritur dje në redaksi nga Shtetet e Bashkuara. Autorja, sikurse ajo vetëprezantohet, është Flora Zoto, e lindur në Tiranë më 1990 (gati dhjetë vjet pas eliminimit të Mehmet Shehut) dhe që aktualisht punon si pedagoge e lëndës së gjenetikës në një prej universiteteve të New York-ut në SHBA. Më është krijuar një përshtypje e përgjithshme se të lindurit pak para apo pas vitit 1990 janë më pak të interesuarit për historinë e të kaluarës komuniste të Shqipërisë. Mirëpo, ky konstatim nuk është tërësisht i vërtetë. Pse? Kur një vajzë e lindur në Tiranë dhe e arsimuar në perëndim dhe sidomos në SHBA, ku ka arritur të bëjë edhe një karrierë të admirueshme, lexon me ëndje dhe vëmendje të veçantë një libër për ngjarje të kohës së komunizmit, është mjaft domethënëse. Jo vetëm për shkak të origjinës shqiptare, por mbi të gjitha për interesimin që tregon për historinë nga vijmë e ku shkojmë. Por, si Flora ka edhe mijëra e mijëra të tjerë. Florës i ka rënë në duar libri i ish-oficerit të lartë të zbulimit shqiptar, Perlat Çaushit, me titullin intrigues “Kush e vrau Mehmet Shehun?” dhe i dërgon autorit këtë letër të cilën po e botojmë të plotë. Ajo ndalet pikërisht në momentin fatal të ish-kryeministrit, kur ai ulet dhe shkruan letrën për Enver Hoxhës. Ja si shkruan Flora: “E ndjeva në fillim kur thonit që letrën e Mehmetit para vrasjes “me ndonjë përjashtim të rrallë, e kanë lexuar të tërë”. Unë isha ai përjashtim. Dhe menjëherë më përfshiu dilema në duhet t’a lexoja apo jo një letër të tillë. Kur e kam mundësinë për t’i shmangur, përpiqem t’i kursej vetes emocione që mund të më mërzisin shumë. Por edhe kurioziteti nuk po më linte, sepse nuk mbaja mend të kisha lexuar një letër të një njeriu që bënte një veprim të tillë.” Libri në fjalë u botua para disa muajsh me një jehonë të gjerë. Perlat Çaushi, ish-drejtor i Zbulimit me Jashtë, me zyrë në Ministrinë e Jashtme, tregon të vërtetat e tij mbi vrasjen, siç e cilëson ai, të Mehmet Shehut, ish-Kryeministrit më jetëgjatë në ekzekutiv gjatë periudhës së diktaturës. Pas vrasjes së Mehmet Shehut dhe shpalljes armik, Çaushi largohet nga shërbimi. Në librin e tij “Kush e vrau Mehmet Shehun?, refleksione për një vrasje që i dëgjohen ende krismat..”, Çaushi rrëfen se ndaj Mehmet Shehut u ngritën akuza të rënda nga Enver Hoxha, të pashpjegueshme për vetë raportin shumë të ngushtë mes tyre prej dekadash, që çoi në mënyrë të pashmangshme në vetëvrasjen e tij. Ish-shefi i Zbulimit të Jashtëm gjatë kohës që u vra Mehmet Shehu, Çaushi tregon me detaje se si u manipuluan të pavërtetat për ta cilësuar Mehmet Shehun agjent të disa agjenturave të huaja. Pas vitit 1990 emri i Mehmet Shehut është lakuar dhe përmendur më shumë nga të gjithë ish-udhëheqësit komunistë shqiptarë, pikërisht për fundin enigmatik dhe tragjik të tij dhe familjes së tij. Prandaj edhe letra e Florës në këtë kontekst ngjall interes për t’u lexuar edhe për të respektuar ndjenjat dhe aspiratat e brezit të saj. Përgatiti për botim Xhevdet Shehu

Kush e vrau Mehmet Shehun?

Ekskluzive/ Letër nga Nju Jorku e një 30-vjeçareje për autorin e librit mbi fundin e ish-Kryeministrit të Shqipërisë më 1981. Argumentet pro dhe kundër letrës së fundit të Mehmet Shehut drejtuar Enver Hoxhës. Qëndrimi i Ramiz Alisë dhe lidhjet organike midis të dhënave të viteve ’80, informacioneve të viteve të para të demokracisë deri tek ato të pas viteve 2000

I nderuar z. Perlat Çaushi.

Unë që po ju drejtohem, jam lindur në Tiranë më 1990 dhe sot punoj si pedagoge e lëndës së gjenetikës në një prej universiteteve të New York-ut në SHBA. Lexova librin tuaj “Kush e vrau Mehmet Shehun?” dhe kjo është arsyeja që po ju drejtohem me këtë letër. Dua t’ju përgëzoj sinqerisht për këtë.

Sapo më ra në dorë libri, e lexova pothuaj me një frymë të gjithin. Paragrafi në faqe të parë me fjalët e presidentit Kenedi, thënë prej tij më 1961 (e që përcillen nga Allen Dalles tek libri i tij “CIA kundër KGB”) ku thoshte mes të tjerash se: “Për sukseset tuaja nuk flitet me zë të lartë, ndërsa për gabimet vihen tellallët” ishte shumë intrigues por jo aq sa të më ulnin për të mos e lëshuar librin nga dora siç edhe ndodhi në realitet. Po ashtu, parathënia e Pëllumb Kullës ishte e jashtëzakonshme, siç ishte edhe i jashtëzakonshëm episodi midis jush që ai ka botuar në disa gazeta me titullin “Mirënjohje, ty Schindleri im!”…

Në fakt, nuk kisha aspak kuriozitet për t’u informuar mbi ndodhitë politike të dikurshme dhe, t’ju them të vërtetën, e kam të vështirë të më tërheqin librat me episode nga personazhet politikë të Shqipërisë së para viteve ’80, kur unë ende nuk isha lindur… Por, me librin tuaj “Kush e vrau Mehmet Shehun?” më ndodhi diçka tjetër. Shumë e tërhequr nga librat dhe filmat hulumtues me temën e përgjithshme “Who dunn’it”, doja të lexoja diçka të tillë edhe në shqip. Kisha dëshirë të konstatoja se sa do të arrija të përfshihesha emocionalisht për ngjarjen në fjalë, edhe pse, siç ju thashë, nuk kisha asnjë interes apo kuriozitet për të, pasi nuk i kam përjetuar ato kohë. Isha e vetëdijshme që mund të njihja shumë pak personazhe dhe ato, mbase vetëm me emra. Pra, isha e sigurt se emrat e personazheve nuk do më thonin shumë.

Shkurt: E mora në dorë dhe nisa ta shfletoj thjesht si një libër artistik dhe jo faktik.

Por, në mënyrë të pashmangshme, fillova të përjetoj gjëra të ndryshme, tërësisht të ndryshme nga ç’prisja kur nisa të lexoja pas faqeve të para.

Libri ishte gjithëpërfshirës. E ndjeva këtë gjë disa herë gjatë leximit.

E ndjeva në fillim kur thonit që letrën e Mehmetit para vrasjes “me ndonjë përjashtim të rrallë, e kanë lexuar të tërë”. Unë isha ai përjashtim. Dhe menjëherë më përfshiu dilema në duhet t’a lexoja apo jo një letër të tillë. Kur e kam mundësinë për t’i shmangur, përpiqem t’i kursej vetes emocione që mund të më mërzisin shumë. Por edhe kurioziteti nuk po më linte, sepse nuk mbaja mend të kisha lexuar një letër të një njeriu që bënte një veprim të tillë. (Letër të gjatë madje!!!)… Gjithmonë kam menduar që njeriu kur arrin në atë moment, depresioni është aq i madh sa nuk ka kontroll mbi asnjë muskul të tij më. Mendoja që gishtat nuk do t’i mund t’i bindeshin. Besoja, që koha që do t’i duhej një njeriu të formulojë sikur një rresht në ato rrethana, do t’a çojë në reflektim. Reflektimi në qetësim dhe, pastaj, kjo, do t’a ndihmojë në shmangien e këtij veprimi fatal… Prandaj u bëra shumë kureshtare ta lexoja letrën e Mehmet Shehut. Kërkoja pra, të lexoja nëpër rreshta gjendjen mendore të një njeriu përpara një akti të tillë.

Pasi lexova letrën, më pëlqeu shumë analiza objektive e saj nga ana juaj. Ishte një analizë me shumë detaje dhe shumë bindëse.

Pas kësaj, e ndjeva që libri më përfshiu plotësisht. Ashtu si e keni paraqitur, pa kaluar në përsëritje monotone, ju i jepnit lexuesit mundësi zgjedhjeje nëse donte t’a lexonte ose jo një dokument. Ndërkohë, linja logjike e vijueshmëria e librit nuk pengohej, nëse lexuesi zgjidhte të mos e lexojë atë letër apo dokument, sepse shtjellimi dhe argumentet e mëvonshme ishin mëse të mjaftueshme për të vazhduar e mbajtur akoma në tension kërshëritës.

Libri ishte gjithëpërfshirës sepse paraqiste një lidhje shumë harmonike dhe organike midis të dhënave të viteve ’80, informacioneve të viteve të para të demokracisë deri tek ato të pas viteve 2000. Kur lexoja p.sh. komentet mbi ngacmimin me pyetjet që gazetari Mentor Nazarko i kish bërë Ramiz Alisë në 2005, aty për aty, ndjeva që historia i kishte kaluar kufijtë e kohës kur ngjarja në fjalë kishte ndodhur. Për këtë mesazh universal e të vlefshëm që jep për çdo kohë e pa limit historia, ky libër më përkiste edhe mua. Pikërisht për këtë më përkiste edhe mua e brezit tim që ka lindur jo më larg se tre dekada më parë.

Duke u informuar nëpërmjet librit tuaj, këtej e tutje unë nuk do të ndjehem e humbur nëse më rastis ndonjëherë të jem pjesë e një bisedë për këtë temë apo të ngjashme me të. Prandaj them që libri ishte gjithëpërfshirës dhe me detaje e komente që nuk e humbin aktualitetin.

I nderuar z. Çaushi!

Duke qenë një person i trajnuar të arsyetoj më së shumti analitikisht, më pëlqeu shumë analiza analitike që i është bërë ngjarjeve, të dhënave, fakteve të mbledhura. Më pëlqen shumë kur dikush nuk i merr shablon faktet, por fut trurin në punë dhe thotë “kjo nuk ka sens, kjo nuk ka kuptim” dhe nuk pranon gjëra që arsyeja dhe logjika ia thotë ndryshe. Ky libër erdhi shumë i natyrshëm tek unë, i ndërtuar aq mirë, organizuar logjikisht e aq shumë i pasur në analiza e argumente. Të shijonte kur të gjithë argumentet sfidonin skepticizmin që mund të lindë natyrshëm dhe pastaj, lexuesi, i pranon e i dorëzohet fakteve. Në fund i jep kreditin e merituar autorit dhe thotë: “Bravo, më mundët me logjikën tuaj”.

Më pëlqeu shumë edhe përulësia, apo “frika” për të mos qenë i pasaktë. Duke sjellë fakte, disa herë, ju nuk keni ngurruar të përmendi para tyre shprehjen “në mos gaboj”. Kjo përulësi ndaj saktësisë dhe preçizionit, e mposhti me një forcë të pakundërshtueshme atë skepticizëm timin organik, rriti legjitimitetin në sytë e mi si lexuese të të gjithë informacionit tjetër që ju ofronit.

Korrektesa juaj në tregim më ka impresionuar gjatë gjithë leximit. Duket që nuk keni pranuar të listoni fakte të pavërtetuara, edhe pse mund t’a joshnin lexuesin me emrin tuaj. CV-ja juaj që nis si ish student ekselent i Fakultetit Special të KGB-së në Moskë, e deri tek Drejtori i Drejtorisë së Zbulimit Shqiptar, apo, profesori me gradën “Doktor i Shkencave” në fushën e sigurisë, ju jepte plotësisht të drejtën të tregonit në stilin e të pagabueshmit, siç edhe jeni në realitet. Por ju treguat e shkruat shumë modestisht e fisnikërisht njëherazi. Emri juaj, me detyrat e pozicionet tuaja protagoniste në të kaluarën, përkëdhelte pritshmëritë e lexuesit të etur për informacione konfidente, por ju as këtë nuk e keni bërë. Megjithëse jam e bindur se kishit shumë e shumë të tilla e mund të sillnit argumenta pa fund për ndonjë linjë logjike intime, ato mungojnë në libër dhe kjo ju lartëson. Nuk jam aspak e suprizuar që ju u keni qëndruar larg atyre… Ju, e kishit mundësinë të shtonit faqet e librit duke dhënë informacion me bollëk, siç ka ndodhur rëndom vitet e fundit me libra të ndryshëm shqiptarë edhe të autorëve me emër, por kjo nuk mund të ndodhte nga Dikush që quhet Perlat Çaushi … Më pëlqeu gjithashtu, edhe që refuzoni të dilni në një konkluzion ose të servirni një konkluzion me materiale të cunguara. Është një nga këshillat që i japim studentëve tanë të departamentit të mikrobiologjisë, që të mos nxitojnë të dalin në konkluzion pa u siguruar në vërtetësinë dhe plotësinë e fakteve sepse mbajmë përgjegjësi morale (madje edhe ligjore) për firmën dhe emrin tonë.

Thjeshtësi-modestia juaj më preku edhe në rastin kur përshkruani se duhet t’i përkthenit një personi që e dinte gjuhën përkatëse më mirë se sa ju që duhej të përmbushnit atë detyrë që ju kishin ngarkuar. Thjeshtësi-modestia juaj është organike e kjo ndjehet në çdo rresht të librit tuaj. Kjo vlen shumë për ne që përgatisim profesionistë të rinj, prandaj do të propozoj tek kolegët t’ua përsëritim më shpesh studentëve tanë këtë. Madje, po mendoj se duhet jo vetëm t’ua përcjellim, por të përpiqemi t’ua ngulitim mirë në kokë duke u thënë: thjeshtësia e modestia do t’ju lejojë të rriteni akoma më shumë si profesionalisht ashtu edhe personalisht. Është kjo përulësi që i hap mendjen njerëzve të lejojnë të marrin këshilla profesionale. Më impresionon përulësia juaj profesionale sepse këtu në New York ku unë jetoj e punoj, flokët e bardhë, në shumicën e rasteve nuk shfaqin përulësi. Flokët e bardhë i bëjnë profesionistët më hermetikë, më arrogantë e më diskriminues ndaj të rinjve. Është një problem që ka marrë shumë vëmendje të shumë strukturave si private ashtu edhe shtetërore tek ne. Kur punojmë këtu me një profesionist që ka flokë të bardhë dhe përulësi profesionale, ne të rinjtë ndjehemi të privilegjuar dhe e konsiderojmë shkollë. Institucioni e konsideron xhevahir. Prandaj dhe unë u ndjeva shumë e privilegjuar që ju lexova.

Sinqeriteti i treguar për situatën e sikletshme të krijuar kur i përkthenit më 1957 në Tiranë kryeministrit Mehmet Shehu – gazetarin e New York Times Harrison Salisbury, më kujtoi sa e sa momente kur unë kam qenë në të tilla siklete profesionale, ku mezi kam shpëtuar (nëse kam shpëtuar vërtet pa u vënë re) ose mezi jam shmangur… Këto pasazhe më bënë ta ndjeja librin më afër meje, ta shihja në vende e situata të caktuara edhe veten time. Buzëqeshja edhe ngushëlloja veten, që nuk paskam qenë e vetmja unë që paskam “vuajtur” profesionalisht. Po nuk pagove haraçin e caktuar profesional, nuk i ngjit dot shkallët sado e zonja apo me fat të jesh. Kjo ndjenjë e imja, përforcohet më shumë me katër vargjet që mua më pëlqejnë:

“Që Zoti vetë të na shohë,

S’e kemi ne në fé,

Me sjelljen dhe ç’punojmë,

Fatin konturojmë ne.”…

Këto vargje më kujtuan versionin popullor që e mira gjyshja ime më përsëriste gjithmonë: “Perëndia, Perëndia por edhe duart e mia…”…

Gjuha e përdorur në librin tuaj, gjithashtu, më pëlqeu dhe më mbajti shumë të lidhur. Ishte një gërshetim i natyrshëm mes një gjuhe letrare, teknike, akademike (p.sh. materiale selektive) dhe gjuhë popullore (p.sh. hise të Amerikës Latine).

Përzgjedhja selektive e materialeve është një koncept teknik akademik që ne nuk reshtim së ia përmenduri studentëve tanë që të mos fusin ‘‘ujë e lëng” nëpër raporte logjike, por të jenë selektivë në atë çfarë raportojnë sipas logjikës së argumentave, sepse, përndryshe, e humbin lexuesin.

Fjala “hise” më bëri të ndjeja diçka ndryshe. Ma lezetoi leximin më shumë.

Loja me shenjat e pikësimit (psh. (!)), shumë interaktive gjatë leximit, më jepte si një lexuese, hapësirën e duhur, pa imponim, të reflektoja, të analizoja dhe të dilja në konkluzionin që unë zgjidhja. Për mua personalisht ëshë shumë e rëndësishme të mos intimidohem as direkt e as indirekt në lexim dhe të pozicionohem aty ku unë dhe logjika ime vendosin. Stili juaj i të shkruarit ma plotësonte më së miri këtë.

Gjëja tjetër që më bëri përshtypje për mirë ishte sesi ju z. Çaushi, nuk e kishit shmangur aspektin human në këtë kronologji ngjarjesh. Në pedagogjinë e lëndëve ekzakte që unë jap, ne i “rrahim çekanit” që duhet të “prodhojmë” teknicienë, duhet të shmangim deri në eliminim subjektivizmin, emocionin. Shkenca nuk ka vend për emocione apo besime. Shpeshherë ne tentojmë t’a përgjithësojmë këtë gjë duke i thënë studentëve që: një profesionist i mirë nuk duhet të lejojë aspak emocionet në relacione teknike. Por, unë sot, pas leximit të librit tuaj “Kush e vrau Mehmet Shehun?” mësova diçka nga ju: që gabojmë kur këtë konkluzion për emocionet e servirim si definicion absolut. Kuptova se ky arsyetim kurrsesi nuk duhet përgjithësuar në çdo fushë. As në relacionet teknike kurdoherë… Unë e gjeta tek ky libër. Në një pasazh, mbasi keni listuar të gjitha argumentet teknike në mënyrë shumë profesionale, të ftohtë, korrekte, në mënyrë logjike etj., në fund thoni për gruan e kryeministrit: “E shkreta nënë!”. Kjo fjali më theu dhe më dha një mësim edhe për punën time. Mësova se kushdo që merret si unë vetëm me mikrogjallesa e kimikate që nuk kanë shpirt, nuk mund të jetë një profesionist i pashpirt kur ka të bëjë me jetë njerëzish. Ju përgëzoj pa masë për humanizmin që keni ditur t’a kontrolloni me masë dhe e keni gërshetuar aq profesionalisht me dokumentet, faktet dhe objektivizmin e kërkuar (megjithëse) nga një logjikë e ftohtë juridike.

Në libër, fotot e dokumenteve origjinale ishin shumë të veçanta dhe të rrisnin kërshërinë t’a vazhdoje leximin. Më pëlqyen disa prej detajeve të protokolleve se si operohej në terren për mbledhjen e informacioneve. Ishte diçka e re dhe interesante për mua të mësoja se si operohet në fushën e shkencave të zbulimit.

Gjithashtu, librin e bënte shumë interesant pjesa personale. Kam lexuar libra nga gazetarë e shkrimtarë të ndryshëm, por fakti që personi është bashkëkohës i imi që rrëfente në vetë të parë ngjarje personale lidhur me historinë dhe se ç’detyra i ishin ngarkuar për këtë çështje, e ç’mitizonte ngjarjen dhe e bënte më reale, më të prekshme, më të besueshme. Rrallë herë mund të të ndodhë të lexosh një libër që ka për autor një person që dëshmon si protagonist i vijës së parë e, ndërkohë, analizon me profesionalizëm të epërm e ndershmëri të rrallë njëkohësisht. Ishte privilegj që mbajta në duar librin tuaj për dy ditë z. Çaushi. Mësova dhe u kënaqa shumë.

Ju uroj shëndet dhe jetë të gjatë!

Shumë sinqerisht,

Flora Zoto.

Gusht 2020, New York.