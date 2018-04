Letër nga Tirana Angela Merkelit (në vend të një satire politike)

Marrëdhënia mes Ramës dhe Merkelit ka qenë prej kohësh e veçantë. Edhe tani kur për shkak të situatës në parti kancelarja nuk ka më hapësirën e mëparshme. Se çfarë u bisedua realisht dje në Berlin e sqaron fare mirë kolegu Bedri Islami. Ju sugjeroj ta lexoni në faqet e sotme të Ditës. Por ngazëllimi i opozitës për atë që ka ndodhur është vërtet komik. Po risjell sot një satirë politike, që Dita e ka botuar kur Rama e Merkel u takuan në 2014. Është një “letër” e dërguar nga Tirana për kancelaren Merkel. Nuk po e themi emrin e dërguesit, por ju besoj do ta kuptoni vetë. Le të qeshim pak. Ju uroj lexim të këndshëm dhe ditë të mbarë.

“Angela Merkel!! (nuk shkroi as ” zonja, as bundeskancelarja, sepse nuk e meritonte gjithë atë respekt që i kishte dhënë dikur )

Lajmi se vayhdon takohesh vetëm për vetëm me Edvin Kristaq Ramën na ka shqetesue pa masë.

së pari, të ërheq vemendjen se m’i ke zemrue miqtë e mi serbë. Janë ba si boja, si ajo boja e këpucëve që e kam në qejf shumë. U kisha premtue se do të jemi gjithmonë, ata para e ne pas, mirëpo ti prej atje larg, na e prishe planin. Nuk kam as se çfarë i them Fazlliqit, që këtë qeverinë e re serbe i ka ndër miqtë e vet. Nejse, ti nuk e kuptove se druzhet nuk mund të jenë pas zotnive, ke vue para shkelqësive të Beogradit qeverinë e qelbësirave.

Po ta them ty se kjo qeveri është veç e qelbësirave. Një punë të hajrit nuk e bën. As nuk ban Gërdec, as nuk vret me 21 janar, as nuk shet detra e ujra, as nuk premton me i ngrit prapë kishat serbe, as nuk e thyen embargon. Kjo është qeveri leshi. hala nuk e ka ba një lek të hajrit, nuk e kanë një djalë e përmbi djalë , që del me çantë me mbledhë paratë që ja “dhurojnë”; nuk ka një çikë e përmbi çikë, që pa iu trembur syri kërkon trepërqindëshin e familjes. ( Këtu ajo nuk kishte të drejtë, unë i kisha thënë me kërkue 5 përqind),

E çfarë të duhet një shef qeverie si ai, që e merr me vete, kur nuk më ke marrë asnjëherë mue, që, për nder të kodit të familjes, ta kam dhanë dorën si me të pasë motër e përmbi motër,e nuk e kam la dorën deri që ja kam tregue gjithkujt. Kurrë nuk më prite një herë si duhet, veç, hajt, jepe shpejt e shpejt dorën , kurrë nuk më the se do të vijshe në Shqipëri, e këtij tjetri i the se do të vish. Ani, bre, por të durojshe edhe disa vite, nja shtatë a tetë, sa të ikte prej pushtetit.

Çfarë ka ai më shumë se unë? I gjatë ai, i gjatë edhe unë, ai flet anglishten e Tiranës, unë flas anglishten e Tropojës e ndoshta nuk jemi marrë vesh; ai është durrsak e unë viçidolas, ai në Paris flinte nën ura, unë në Paris isha me mision të shenjtë, dërgova shu..ën e një antari të byrosë politike, por atij ia hodha se ia bëra analizat gabim. Shef partie është ai, shef partie edhe unë, unë jam shef që kur kam lindur, pra, që kur lindi partia,lindi jeta jonë, domethënë unë. Unë kam qenë edhe president, mua si më prite, ashtu më qite. Për të flet edhe në mbledhjet e qeverisë, mua një herë ma dhe dorën e bëra gjashtë fotografi, atij ia dërgon fotografitë.

Bisedova edhe me Mulin, Halimin , Ristanin, se Bashën, më fal nuk e pj..dh kush, dhe morëm vendimin për leçitjen tënde. Ata janë kokat e mëdha të pd-së, i pyeta: më thoni troç, çfarë ka më shumë se unë neobllokmeni ,Edi Rama? Muli më tha se, ti je i madh sa mali i Gjallicës; i thashë mos ma kujto Gjallicën, se më kujtohet vitit 1997 dhe nuk flë rehat. Ristani më tha se jam i fortë, si raki rrushi e zier dy herë në kusi me presion.E pra, Edi Rama nuk ka as Gjallicë, as Vefa, as Sude në kujtesën e tij; unë i kam të gjitha. …

Po ti nuk ke faj, se kështu qenka ba dynjaja.Ti shkon e vjen me dy roje, unë e fillova me pardesy të bardhë e po përfundoj me jelek antiplumb.Ti shkon me pushime dhe paguen nga xhepi, unë kam bërë kështjellën në Lalzë.Ti noton sa për qejf, unë ka thye të gjithë rekordet e mundshme. Iu ngjita murit të madh kinez më shumë se gjithkush tjetër.Ti nuk ke qenë as një herë. Askush nuk i njeh fëmijët e tu. Fëmijët e mi i njeh i gjithë Ballkani. Ke 10 vite që del me një fustan, deputetet e mija i ndërrojnë përditë. E prap se prap ti zgjove atë tjetrin, sa me ma shkurtue ditën e me ma zgjatë natën. Jam keq edhe për gjumë.

Nuk e di se çka keni me folë me atë gjatoshin. Unë , në daç të flas për qeverinë e qelbësirave, në daç për mafian e vogëlanit, atij Tahirit, në daç të tregoj se kush ishte një natë para tek Sheratoni , unë i kam shkri zjarret në Ballkan, kur u takova me Bullatoviqin, unë i kam ndërtue urat kur u puqme me Arkanin, unë ia kam zgjat jetën Janullatosit, e unë tash e kam gjetë se pse e beni ju këtë dallim. Edhe ju vini nga një vend ish komunist. Ndoshta keni qenë bllokmene. edhe ky është bllokmen. Ju ka bashkue e djeshmja mizore, makabre, ku unë isha e nuk isha. Të kishe qenë në Shqipëri, ta kisha bërë biografinë deri në brezin e tretë, si ja kam bërë gjatoshit.

Prandaj, më në fund, vendosa të shpall publikisht leçitjen tuaj, për mbështetjen e gjatoshit të aleancës së qelbësirave, për fajin që do ju ndjek në jetë të jetëve, denbabaden, dhe nuk do të harrohet sa të kem frymë me shkrue në fb…”

Këtu mbaroi monologu i tij. Nuk dihet ende në se ka dërgue këtë letër apo jo…