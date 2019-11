Letër për Braçen, kryetar i Komisionit për kremtimin e 75-vjetorit të Çlirimit

Zoti zv/Kryeministër, njëherësh edhe Kryetar i Komisionit Qeveritar për Kremtimin e 75 vjetorit të Çlirimit të Atdheut: Po ju shkruaj, unë Gjon Bruçi, pasardhës veterani dhe pjesëtar i drejtpërdrejtë i Familjes së Dëshmorit.

Siç mund të jeni në dijeni, prej tri dekadash në qytetin e Shkodrës, është refuzuar të afishohet data 29 Nëntor, Festa jonë e Çlirimit. Kjo ka ndodhur sepse pushteti vendor është komanduar gjithnjë nga e djathta – neofashiste, por edhe kur pushteti qendror ka qenë i spektrit të majtë, ky i fundit ka heshtur për të mos patur telashe, mendoj unë, por mund të ketë patur dhe arsye tjetër. Vitin që kaloi, unë shkruesi i kësaj letre, me rastin e 29 Nëntorit, pata një replikë në distancë me Kryetaren e Bashkisë, zonjën Voltana Ademi, por edhe një replikë të drejtpërdrejtë me Prefektin e Shkodër, emëruar nga Kabineti i Qeverisë së majtë me në krye zotin Edi Rama. Në replikën time, unë kërkoja që pushteti qendror (përfshi dhe Prefektin, që është i deleguari i tij), të mbante qëndrim ndaj dhunimit moral të datës së Çlirimit dhe LANÇ nga ana e Kryetares Voltana Ademi, duke e detyruar këtë të fundit të zbatonte ligjet e miratuara nga organi më i lartë i Pushtetit Legjislativ. Nëse ajo nuk e zbatonte detyrën shtetërore, më e pakta duhej pezulluar përkohësisht nga detyra.

Por e gjithë “odiseja” ime, e cila u transmetua edhe në disa nga televizionet lokale e kombëtare, përfundoi me një mimikë “mërzitje” të Kryeministrit Rama, shoqëruar me frazën e hedhur në erë: “Këtu po bëhen të gjithë të çmendur”!

Historia e vitit të kaluar, po përsëritet pikë për pikë edhe këtë vit. Madje me një kurajo të dyfishuar pa ardhur ende Festa e Madhe e shqiptarëve. Kryetarja e Bashkisë, tashmë jo e zgjedhur, por zotëruese kaçakçe e zyrës së pushtetit vendor, deklaron në TV, se ne nuk e njohim 29 nëntorin si festë. Madje, ripërsërit deklaratën se, “29 nëntori është një ditë e zezë për Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë”. Dhe për rrjedhojë refuzon që në “dekorimin” e qytetit të afishojë simbolet dhe datën e Fitores së LANÇ.

Drejtuesit e Organizatës së Veteranëve dhe ata të Familjeve të Dëshmorëve të Shkodrës, për problemin në fjalë, kanë ngritur zërin në median publike, njëherësh kanë marrë takim edhe me Prefektin, por ky i fundit është strukur në zyrën e tij dhe “realizon” shprehjen e popullit “As mish e as peshk”!

Zoti zv/Kryeministër dhe njëherësh Kryetar i Komisionit Qeveritar për Kremtimin e 75 Vjetorit të Çlirimit të Atdheut: Është në nderin tuaj, por edhe në funksionin që kryeni, të ndërhyni për zgjidhjen e kësaj çështje shumë sensitive për pjesën dërmuese të qytetarëve, të cilët shohin tek LANÇ dhe data e saj e Fitores, një nga Epokat më të lavdishme të Historisë së popullit shqiptar.

Nëse nuk ka mundësi konkrete për të bindur kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, të realizojë detyrën që i ngarkon Kushtetuta dhe ligjet rrjedhëse të saj, atëherë ju lutemi, urdhëroni vartësin tuaj, Prefektin, që më punonjësit dhe buxhetin e Prefekturës, të bëjë të mundur afishimin në qytet të simboleve përkatëse të 29 Nëntorit dhe të LANÇ. Kjo do të ishte më e pakta që mund të bëhet, me shpenzime të papërfillshme, por me një rëndësi tepër të madhe për vlerat që mbart kjo ngjarje historike për kombin tonë, vlera të cilat e dallojnë atë midis kombeve të tjerë të Botës.

Ju Lutem, më ktheni një përgjigje për problemin që po ju shqetëoj, të cilin unë e gjykoj një problem shumë të rëndësishëm.

Me konsideratë, Gjon Bruçi