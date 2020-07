Letër popullit nga një antikomunist

Nga Viktor Malaj

Thonë se të poshtrit shfrytëzojnë parullat demokratike për të mbuluar paudhësitë e veta. Në ditët tona antikomunizmi është bërë mbrojtja kryesore e të poshtërve – Bernard Xh. Shell

Botimi në shtyp kohët e fundit i disa dokumenteve me të cilat pretendohet se dy prej korifejve të popullit shqiptar, Ernest Koliqi dhe Martin Camaj e kishin kaluar jetën e tyre duke iu shërbyer agjenturave të huaja, më nxiti që të ripohoj qenien tonë antikomuniste dhe të shpërfaq konceptet dhe botën tonë të brendëshme si antikomunistë.

Dhe, këtu unë nuk flas vetëm në emrin tim por si përfaqsues i shumicës së antikomunistëve shqiptarë, domethënë të ajkës së shoqërisë shqiptare.

Pavarësisht çfarë ndodhi gjatë 45 viteve në Shqipëri, ne e kemi pasur gjithmonë të qartë se ishim të djathtë, domethënë antikomunistë, domethënë demokratë të kulluar. Njerëzimi ka kaluar shumë doktrina, ideologji dhe sisteme politike por ne kemi qenë dhe jemi posaçërisht të vendosur dhe të papërkulur si antikomunistë.

Megjithëse komunizmi në Shqipëri u deklarua hapur si sistem politik në vitin 1945, ai ka ekzistuar prej shumë shekujsh në mendjet më kriminale dhe qeverisjet më brutale të popullit tonë të lashtë. Unë jam i sigurt se, sikur të mos kishte qenë kjo ideologji dhe ky sistem çnjerëzor qyshkur shqiptarët banojnë në trojet e tyre, ne, si popull do të ishim populli më i ndritur dhe vendi më i zhvilluar i planetit.

Studimet e mia të përditëshme dhe të gjata më kanë bindur se, po të mos ekzistonte ndër ne komunizmi dhe, veçanërisht, enverizmi prej kohës së Gentit, Teutës dhe Pirros së Epirit, ne do të kishim mundur të krijonim shtetin tonë demokratik para gjithë popujve të tjerë, do të kishim ngritur universitete dhe akademi prej dy mijë vitesh. Katedralet, veprat gjigante të skulpturës, pikturës dhe muzikës nuk do t’i kishin shoqet në rruzullin tokësor. Konceptet tona demokratike për shoqërinë, familjen dhe shtetin do të ishin shembull për pjesën tjetër të njerëzimit.

Mirëpo, ç’e do se ekzistenca në vetëdijen tonë e kësaj ideologjie vrastare bëri të mundur që ne të ishim dhe të jemi ende të fundit në Evropë.

Ideologët e dikurshëm komunistë dhe pasardhësit e sotëm kriptokomunistë, nën shembullin e etërve të tyre gjakatarë dhe antikombëtarë, përpiqen të na bindin se Shqipëria ishte vendi më i prapambetur evropian deri sa ata erdhën në pushtet në vitin 1945.

Dhe për këtë na citojnë dhjetëra studiues të huaj, si italianin Pjetro Kuaroni që e vlerëson Shqipërinë e viteve 1930 si një mijë vjet pas Evropës apo anglezen Edit Durham që e konsideronte Mirditën e vitit 1910, vendin që sundohej prej shekujsh nga dera e lavdishme, e civilizuar dhe antikomuniste e Kapedanit, sikur popullsia e saj jetonte në shekullin e katërt.

Për ne antikomunistët e mirëfilltë e kundërta e kësaj propagande ka qenë e vërtetë. Shqiptarët historikisht kanë qenë të lirë dhe kanë bashkëjetuar me vlerat më të civilizuara të njerëzimit. Ata, vërtetë jetonin nëpër katunde dhe në shoqërinë e përditëshme të dhenve e dhive apo nëpër qytetet ku gëlonin artizanatet dhe tregtia e lëkurëve, duhanit dhe poçerisë, por dijet e tyre rreth botës dhe njerëzimit nuk i kishin shoqet askund.

Ata kishin pronat e tyre dhe e kalonin ditën pas parmendës së tërhequr nga gomari, kali apo nga qetë dhe vetëqeveriseshin me Kanunin, i cili përfaqson shkallën më të lartë të qeverisjes demokratike.

Po të mos kishte qenë helmimi me ideologjinë komuniste nuk do të kishin mundur të na pushtonin dhe dëmtonin asnjëra prej perandorive gjatë shekujve, as Perandoria Romake, as ajo Bizantine dhe aq më pak ajo Turke. Ndërsa perandoritë fashiste italiane dhe ajo gjermane nuk kishin nevojë të na pushtonin pasi ideologjitë e tyre antikomuniste dhe ndjenjat e tyre proshqiptare deri në flijim do t’iu siguronin mirëseardhjen në çdo kohë në vendin tonë.

Vetëm komunistët shqiptarë, si pjesa më e shëmtuar e komunizmit botëror, nuk e kuptonin karakterin demokratik dhe dashurinë nazifashiste për Shqipërinë. Ata nuk donin të kuptonin se Italia Fashiste dhe Gjermania Naziste bënë përgatitje të ethëshme ushtarake dhe propagandistike për dy dekada vetëm e vetëm që të mundësonin bashkimin etnik të shqiptarëve dhe ardhja e tyre në Shqipëri me tanke, avionë e ushtarë kishte vetëm qëllim çlirues, siç e shpallte edhe fort i ndershmi antikomunist Xhafer Ypi në vitin 1940 se “Duçja, shpëtimtari i Atdheut tonë, dërgoi ndër ne ushtritë e veta, jo si pushtues, por si çlirues”.

Këto qëllime fisnike të tyre i kuptuan vetëm atdhetarët e vërtetë, nacionalistët ajkë e vendit, prandaj edhe nuk iu kundërvunë por i ndihmuan me sa mundën që të zhduknin farën e keqe të komunistëve dhe të mos lejonin pushtimin e vendit nga komunistët shqiptarë.

Disa nga këta atdhetarë dhe gjeni të popullit shqiptar, si Mustafa Merlika, Ernest Koliqi, Ali Bej Këlcyra etj., duke e parë se edhe Mbreti Zog kishte disa pikëpamje komuniste, për të shpëtuar atdheun nga rreziku që i kanosej, i bënë thirrje shtetit fashist italian ta pushtonte sa më parë Shqipërinë dhe ta shpëtonte nga “maloku i Matit”.

Për pikëpamjet e tyre demokratike dhe sakrificat për atdheun, këta korifej të kulturës dhe shërbëtorë të devotshëm të vendit u paguan bukur shumë nga shteti fashist demokratik italian.

Në kuadër të mohimit dhe përbaltjes së tyre, pinjollët dhe mbrojtësit e komunizmit si z. Auron Tare na publikojnë tani gjithfarë dokumentesh shqiptare dhe të huaja që na i nxirrkan si bashkëpunëtorë të spiunazhit të huaj. E pastaj?! Po, a mund të jetë spiun një antikomunist? Kurrë! Ai, edhe kur vihet në shërbim të të huajve e bën vetëm për të mirën e Shqipërisë dhe për të luftuar komunizmin.

Kështu vepruam ne antikomunistët gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe po ashtu edhe pas saj. Shumë prej nesh ikëm nga Shqipëria dhe u dorëzuam tek komunistët jugosllavë sepse ata ishin më të mirë se tanët, apo tek antikomunistët grekë dhe, nga dashuria dhe synimet e mira që kishin për Shqipërinë, ata na mirëpritën, strehuan e ushqyen, na stërvitën dhe, pasi na pajisën me armë e ushqime, na hodhën në Shqipëri për çlirimin e saj nga komunistët e Hoxhës dhe për realizimin e aspiratave tona kombëtare.

Ne vërtetë vramë njerëz, dogjëm e helmuam kafshë apo sabotuam ndërtimet e fabrikave, hidrocentraleve apo tharjen e kënetave, por këto i bëmë për të mirën e popullit shqiptar pasi, siç thotë një kolegu im gazetar, nuk duhet ngatërruar Shqipëria me komunizmin.

Pastaj, lufta për mbijetesë na detyroi të përdorim çdo mjet për arritjen e qëllimit, domethënë rikthimin e pozitave tona të mëparshme sepse, siç e ka shpjeguar një akademik i yni antikomunist, sistemi komunist prishi strukturën e shoqërisë shqiptare. Duke mohuar dhe goditur ndërtimin fisnor dhe pushtetin e bajraktarëve, kapedanëve, vojvodëve apo bejlerëve, pushtet që ua kishte dhuruar Perëndia, domethënë Perandoria pushtuese Turke, sistemi komunist e robëroi shpirtin demokratik dhe lirinë e shqiptarëve.

Si të mos mjaftonte kjo, nuk i la njerëzit të lirë të bënin ç’të donin por i dërgoi me detyrim nëpër shkolla për t’iu mësuar vetëm ideologjinë marksiste-leniniste, pastaj i dërgoi nëpër aksione për tharje kënetash e ndërtime hekurudhash apo kombinatesh. Duke parë këtë lloj shtypjeje, ne antikomunistët vramë mësuesit që kërkonin hapjen e shkollave, vajzat që shkonin në aksione, zyrtarët shtetëror që falnin dhe pajtonin gjaqet sepse, përndryshe, populli do të gënjehej dhe do t’iu shkonte mbrapa atyre.

Ne ishim për lirinë dhe shtetin demokratik prandaj bandat tona që e kalonin ditën nëpër shpella dhe natën nëpër prita, sot, me të drejtë, janë shpallur çeta të lirisë. Ne, kemi vrarë por nuk jemi kriminelë sepse kemi vrarë në emër të antikomunizmit prandaj edhe e dekoruam si “pishtar të demokracisë” patriotin humanist Ndue Pjetër Gjomarkaj që burrërisht deklaroi se ishin vrarë me urdhër të tij 62 komunistë dhe fshatarë të marrosur nga regjimi i Hoxhës. Ai kishte synime demokratike sepse kërkonte kthimin e sundimit të Kapedanit dhe zbatimin e Kanunit, si legjislacioni më modern demokratik në Evropë.

Komunistët nuk mund të jenë atdhetarë. Ata, edhe luftën e bënë për Bashkimin Sovjetik dhe për hir të internacionalizmit. Me të drejtë e thotë njëri nga figurat madhore të pas 1990, ish- Zëvendëskryeministri Bashkim Kopliku se Aleanca e Fuqive të Boshtit në vitet ’40 ishte për ne shqiptarët si NATO sot, të dyja aleancat të formuara nga fuqi demokratike antikomuniste dhe për të njëjtat qëllime humanitare.

Siç shprehet ai, “Ernest Koliqi ishte një shqiptar i madh që mundohej të gjente mënyrat më të mira të kohës për ta bërë Shqipërinë sa më të fortë ndaj rreziqeve që e kërcënonin. Prandaj duhej të bënte aleanca me ata që mund të ishin të dobishëm për Shqipërinë… Koliqi u bë aleat me Italinë e Gjermaninë se ata e çliruan Kosovën nga Serbia dhe e bashkuan me Shqipërinë për disa vjet, 1941-1944. Ishte komunizmi që tradhëtoi Shqipërinë duke ia kthyer Kosovën Serbisë në 1945″.

Ja, ky është kuptimi dhe interpretimi demokratik antikomunist dhe objektiv i historisë. Shtetet antidemokratike dhe komuniste si SHBA, Anglia dhe Franca kishin nënshkruar Traktatin e Atlantikut të gushtit 1941 që ndalonte çdo ndryshim kufijshë të ndodhur gjatë luftës. Mirëpo, për fat të keq, ata e fituan luftën dhe kjo solli dy të këqija të mëdha: as Shqipëria e lirë etnike, nën sundimin dhe diktatin e Boshtit Demokratik Antikomunist Nazifashist nuk u krijua dot, por as ne antikomunistët nuk mundëm të ktheheshim në pushtet.

Prandaj, edhe Kosova, e cila ishte bërë padrejtësisht pjesë e Jugosllavisë dhe njohur si e tillë nga Lidhja e Kombeve, iu dorëzua Serbisë, sepse komunistët zgjodhën anën e dobishme për vete dhe të gabuarën për vendin.

Ishte ky kuptim i drejtë i historisë dhe ndjenjat e pastra demokratike e atdhetare që e shtynë Ernest Koliqin të bëhej drejtues i Këshillit të Lartë Korporativ Fashist të Shqipërisë si organi më i lartë demokratik dhe përfaqësues i vullnetit të popullit shqiptar, megjithëse i emëruar nga fashistët italianë. Ishte po ky kuptim i drejtë i historisë dhe demokracisë që i bën autoritetet e kohës ta emëronin Ministër i Qeverisë nën mbretërinë e Italisë fashiste dhe që e emocionuan atë t’i drejtohej këtij Këshilli në vitin 1942 me fjalët prekëse dhe burrëroro-atdhetare:

“Me gëzim të math u kumtoj të ndershmëvet Këshilltarë se Ministri i Oborrit Mbretnor, me urdhën të Madhnisë së Tij Mbretit Perandor, na ka lajmue se Naltësia e saj Princesha e Piemontit ka kapërxye lumnisht të pestin muej që asht shtatzanë… Këto çfaqje durimtare jo vetëm i dhanë kremtimit nji kuptim të veçantë por edhe projektuen n’ardhmënin ma të largët besimin e ngulun në fatet e Shqipnis së sigurueme në pamvarsi nga forca e nga drita e Bashkësis perandorake së Romës”.

Prandaj janë me vend fjalët e akademikut të sotëm antikomunist Gurakuqi i cili na mëson se “Ernest Koliqi ka lindë dhe ka jetu si atdhetar, idealist, i ndershëm…”. Me një largpamësi të panjohur më parë, Gurakuq akademiku thotë se vlerat e një dokumenti nuk përcaktohen nga përmbajtja dhe vërtetësia e tij por nga fakti se kush e ka bërë dokumentin dhe kush e ka publikuar atë.

Dokumentet e botuar nga Tare shumëzohen me zero sepse Tare, siç thotë Gurakuqi, “…ka marrë një detyrë dhe e ka bërë atë me devocionin e tij si pasardhës i pandryshuar i një veterani të një lufte pa lavdi kundër Shqipërisë së Mirëfilltë”, domethënë se Tares duhet t’i vijë turp që paraardhësit e tij luftuan kundër pushtuesve, në të vërtetë çliruesve tanë nazifashistë.

Akademiku dhe historiani ynë antikomunist na i qartëson shkaqet pse Tare e botoi atë shkrim të shoqëruar me dokumente, pasi është “i formësuar në shkollën e urrejtjes ndaj katolicizmit shqiptar dhe i përket grupimit që ndërtoi që nga viti 1945 projektin e çmontimit të kontributit të gegnisë në Shqipëri”.

Ne e kemi demontuar dhe do ta diskreditojmë historiografinë komuniste e cila përmban vetëm gënjeshtra. Nuk e kemi të vështirë ta bëjmë këtë pasi mjafton të përdorim rregullin e matematikës që çdo numër që shumëzohet me minus një jep të kundërtën e vet, kështu që të gjithë individët dhe ngjarjet historike të konsideruara pozitive deri në 1990 i shpallim negative, armiqësore dhe e kundërta, ato të vlerësuara negative përpara, tani e tutje i shpallim gjeniale, heroike dhe atdhetare.

Për t’i treguar popullit të vërtetën dhe për të rehabilituar cilindo që është dënuar padrejtësisht nga gjykatat komuniste si spiun, sabotator, terrorist apo vrasës, neve na mjafton t’i shpallim ata atdhetarë, nacionalistë dhe antikomunistë. Çfarë provash të tjera nevojiten për të fituar pafajsinë?!

Historiografia komuniste ishte e politizuar pasi udhëhiqej nga marksizëm-leninizmi, ndërsa shkrimi i sotëm i historisë është objektiv dhe demokratik sepse udhëhiqet nga ideologjia, pasionet dhe metodologjia antikomuniste.

Ne kemi koncepte demokratike për shoqërinë dhe politikën. Ndryshe nga komunizmi që e ndante shoqërinë në klasa, ne i shpallim të gjithë të barabartë, por veprojmë sipas bindjes tonë se sundimi i vendit ka qenë dhe mbetet e drejtë natyrore e familjeve të mëdha ose, siç cilësohen ndryshe, me gjak blu.

Këto familje përbëjnë elitën kombëtare ngaqë përbëjnë elitën ekonomike. Realisht, sasia e pasurisë materiale shkon në përpjesëtim të drejtë me vlerat kulturore e morale dhe kështu, si në evolucionin natyror të Darvinit, edhe në shoqëri ndodh seleksionimi që formëson hierarkinë morale e politike.

Këto 30 vjet na kanë bindur se më të ndershmit dhe më të diturit bëhen më të pasur dhe, rrjedhimisht iu takon atyre e drejta e sundimit.

Duke qenë demokratë dhe antikomunistë ne lejojmë cilindo të zgjidhet e të zgjedhë, por kur e kërkojnë interesat kombëtare, për të mos lejuar kthimin e komunistëve në pushtet, ne i manipulojmë votimet ose, sipas nevojës edhe i dhunojmë ato. Madje, nevojat kombëtare e demokratike mund të na e diktojnë që edhe t’i vrasim nëpër sheshe e bulevarde protestuesit komunistë dhe kokëpalarë. Pushtetin e marrim pa armë por në marrëveshje me njëri-tjetrin dhe jo me popullin, sipas parimit: “Një herë unë, një herë ti; ti Kryeministër- unë President”.

Populli është një turmë që duhet lavdëruar, ekzaltuar, tërhequr pas vetes dhe mashtruar por, thellë-thellë dhe pa u ndier, duhet përbuzur pasi e pamë se ç’i bëri Shqipërisë sjellja në pushtet e opingagrisurve zhelamanë pas 1944.

Ndryshe nga komunistët që ishin internacionalistë, ne jemi nacionalistë, globalistë dhe kozmopolitë. Ne jemi luftëtarë të fjalës së lirë dhe lirisë krijuese, ndërkohë që kemi bindjen dhe vendosmërinë se letërsia, kinematografia, skulptura, piktura, muzika dhe krejt arti i krijuar gjatë regjimit komunist duhen ndaluar sepse helmojnë popullin me ideologjinë dhe metodën e Realizmit Socialist.

Si antikomunistë ne jemi atdhetarë dhe idealistë. Tri shtyllat e motos tonë përbëhen nga Trinia e Shenjtë (PPP): pushtet, pasuri dhe… ajo që nuk thuhet, siç pati thënë Kryeministri ynë i nderuar antikomunist. Ne vërtetë shpërdorojmë dhe përvetësojmë dhjetëra miliona euro nga buxheti i shtetit çdo vit por këtë e bëjmë për të mirën e vendit dhe të demokracisë sepse udhëhiqemi nga parimi se nuk mund të ketë shtet të fortë pa individë të pasur.

Me të drejtë dhe me përgjegjësi demokratike mësuesi Hallë Hasimja nga Berati pohonte se “komunizmi është regjimi totalitar më barbar që ka njohur njerëzimi”. Këtu ai ka të drejtë sepse që nga Xhenghis Khani,Timur Lengu, Atila, Mbretëresha Maria I e Anglisë e me radhë kanë qenë komunistë dhe të gjitha luftërat dhe tragjeditë, që nga Lashtësia e këtej, janë shkaktuar nga regjimet komuniste.

Edhe autorët e tragjedive të lashta greke, ashtu si edhe Shekspiri i kanë marrë frymëzimet nga lufta e komunistëve për pushtet. Madje, skllavëria, pushtimet, kolonializmi, kryqëzatat, segregacioni, racizmi, linçimet, luftërat fetare, Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore, Lufta e Vietnamit etj, si dhe masakrat e atyre luftërave apo hedhja e bombave atomike në Hiroshima e Nagasaki, akti terrorist i 11 shtatorit 2001, Masakra Mi Lai apo torturat në burgjet e Guantanamo Bej dhe Abu Graib kanë qenë vepra të regjimit komunist.

Regjimi komunist në Shqipëri, mbi gjithçka, dëmtoi konstitucionin shpirtëror e moral të popullit duke krijuar “njeriun e ri”, një monstër që mësohej të punonte më shumë për vendin e shoqërinë se për vete, që i kërkohej të shkonte në shkollë me detyrim, të martohej me dashuri dhe jo me mblesëri, t’i respektonte të vjetrit dhe të krijonte familje me bazë burrin dhe gruan, pavarësisht përkatësisë krahinore, fetare apo etnike, duke e trajtuar njëri-tjetrin si të barabartë.

Ky njeri, i edukuar me normat e ideologjisë vrastare të kriminelit Karl Marks, privohej nga jeta e lirë duke mos ia lejuar bashkëjetesën, prostitucionin, drogën, pornografinë, bixhozin. Atij i ndalohej të martohej me individë të të njëjtit seks. Në mënyrë antikombëtare, populli u edukua të mos përfillte kanunin por ligjet, të zhvillonte kulturën, folklorin, muzikën dhe artet popullore dhe jo ato të huaja dhe, mbi të gjitha, të shkruante e fliste Gjuhën Standarde Shqipe dhe jo atë të fisit, mëhallës apo krahinës.

Prandaj, si antikomunistë ne do të vazhdojmë të lartësojmë cilindo që i ka shërbyer atdheut, qoftë edhe duke u vënë në shërbim të agjenturave të huaja të cilat, siç thoshte padrejtësisht Abaz Ermenji, i përdornin “si kavje laboratori”. Duhet ditur mirë se nuk ka komunistë të mirë. Serbët duhet të këshillohen ta përshtasnin shprehjen e tyre parimore nga: “shqiptar i mirë është vetëm shqiptari i vdekur”, në: “komunist i mirë është vetëm komunisti i vdekur”.

Ndërsa me antikomunistët ndryshon puna sepse ata kanë qenë dhe mbesin “shqiptarë të kulluet”. Ata, edhe kur s’kanë pasur asnjë klasë shkollë, kanë qenë të ditur pasi ua kishte dhënë Zoti intuitën dhe intelektin. Kur mbaronin një shkollë jashtë ishin gjeni e jo si të sotmit që janë njerëz krejt të zakonshëm, pasi shkollat atëherë në Perëndim ishin shumë më lart se sot.

Një antikomunist që shkruan qoftë edhe një libër me poezi apo bejte është i denjë për Çmimin Nobel për Letërsi, ndërsa një antikomunist që vret komunistët duhet propozuar për Çmimin Nobel për Paqe.

Me të drejtë akademiku ynë i lartpërmendur, antikomunist i rrahur me vaj e uthull, pohonte se “Blloku Kombëtar Indipendent ka qenë grupimi politik ma serioz, ma intelektual në përcaktimin e perspektivës së ardhshme demokratike të Shqipërisë pasi drejtohej nga intelektualë e patriotë si Ernest Koliqi, Kolë Bibë Mirakaj, Gjon Marka Gjoni, Ismail Vërlaci etj. Ata kishin perspektiva krejt të qarta demokratike dhe oksidentale për Shqipërinë e nesërme”.

Këtë vlerësim demokratik na e konfirmon edhe zyrtari i lartë i Shërbimit Inteligjent Amerikan, Harri Fulc (Harry Fultz) kur thoshte:

“…duke qenë tepër feudalë në pikëpamjet e tyre i përziejnë ato me metodat fashiste dhe nazizmin gjerman… Këto gërshetohen mirë prandaj nuk është e rastit që anëtarët e një grupi të tillë përkrahën planet fashiste, duke krijuar një truall të përbashkët me nazistët gjermanë, ata nuk i besojnë popullit të tyre me pretekstin se është injorant dhe primitiv, ndërsa në të njëjtën kohë adaptojnë masa të cilat e mbajnë në kushte injorance, varfërie dhe primitiviteti… Ata preferojnë që njerëzit të jenë të nënshtruar… ata nuk kanë hezituar dhe nuk hezitojnë të përdorin mjetet më të egra dhe më të ashpra për ta mbajtur popullin në kushtet e nënshtrimit dhe frikës.

Anëtarët e këtij grupi me pozita shtetërore, nuk kanë hezituar t’i venë emrin komuniste, çdo shfaqjeje të pakënaqësisë, apo çdo shprehjeje të dëshirës për kushte më të mira.

Elementë të këtij grupi janë:

a. Bejlerët, pronarët e mëdhenj të tokave në Shqipërinë e mesme dhe të jugut: Vërlacët, Vlorat, Libohovat, Vrionët etj.

b. Bajraktarët, dhe kapedanët myslimanë të Matit, Dibrës, Lumës: Dinet, Elezët.

c. Katolikët fashistë të Mirditës, Shkodrës, Dukagjinit: Markagjonajt, Krujat,Bushatët, Çobat, Harapët.

d. Elementët ballistë, shumica e të cilëve, ka dalë nga grupet e mësipërme dhe shtresa e bejlerëve të mesëm e të vegjël, kasta e oficerëve profesionistë të ushtrisë dhe xhandërmarisë, zyrtarët profesionistë dhe tregtarët e pasur, doktorët dhe gjykatësit e privilegjuar, me ndonjë përjashtim të vogël shumica janë me prirje nazifashiste dhe përfaqësojnë interesat thelbësore më anti-demokratike të vendit”. (Dokumenti original në arkivin e DASH: A.M 1211/16/875.01/9-2244).

Nën shembullin e këtyre gjenive dhe korifejve kombëtarë, të përshkruar nga Herri Fulc edhe ne antikomunistët e shekullit të 21-të do ta vazhdojmë më tutje mendimin, moralin dhe veprën e baballarëve tanë biologjikë e shpirtërorë. Ne kemi qenë, jemi e do të jemi antikomunistë, domethënë demokratë. Si Hitleri.

