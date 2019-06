Letër Ramës nga një socialist nga Berati

Edi Spahiu*

Përshëndetje miku im i mirë dhe i vjetër Adi!

Sinqerisht që të kam vlerësuar maksimalisht jo vetëm unë, por të gjithë socialistët e Beratit për gjithcka që keni publikuar në Gazetën DITA në lidhje me sondazhin dhe një votim të mundshëm hipotetik midis kandidatëve të përzgjedhur nga ana e socialistëve idealistë të papërfaqësuar për fat të keq në strukturat e PS nëpër rrethe, dhe atyre kandidatëve që janë propozuar apriori nga Edi Rama pa pyetur aspak strukturat dhe mbi të gjitha anëtarësinë socialiste.

Më konkretisht, unë dua të shpjegoj me dy fjalë shqetësimin tim si anëtar i Partisë Socialiste të Beratit por dhe në të njëjtën kohë edhe si themelues i saj dhe si një nga personazhet që kam qenë pjesë e Kryesisë por edhe si ish drejtues i Forumit Eurosiocialist Shqiptar qysh nga 15 Janari i 1992 dhe deri në Qershor të vitit 2014 kur dhe kam dhënë dorëheqjen nga kjo detyrë. Pavarësisht se pas këtij akti dorëheqje, deri në vitin 2017 kam qenë Kryetar i OS të Lagjes 30 Vjetori duke mbuluar qendrën e votimit me numër 3276 në Katin e Dytë të Sig Shoq. në Qarkun e Beratit.

Kaq sa për një histori të shkurtër, pasi për një lloj Cv si socialist mund të kërkoni në arkivat e medias së shkruar të kohës se si jam dhunuar unë barbarisht në gjithë periudhën që drejtonte PD në vitet 1992 deri në vitin 1997 ku dhe në faqet e ndryshme të medias së kohës, apo dhe në Shtator të vitit 1997 do të gjeni materiale me vlerë ku Amnesti Interneshëll ka publikuar në faqen e saj zyrtare edhe rrahjen apo dhunimin tim barbar në 18 Maj 1996 në Urën Vajgurore në një histori makabre që pasqyrohet me foto të kohës, ku unë jam dhunuar barabarisht pasi jam zbritur nga makina e zotit Namik Dokle, që fare mirë mund të dëshmojë krahas fotove se kush kam qenë dhe si jam dhunuar unë, kur pjesë e kësaj skene makabre, sigurisht që është edhe media zyrtare e kohës, dhe në mënyrë të veçantë Zëri i Popullit dhe Koha Jonë apo gazeta Dita Informacion.

Nuk dua të zgjatem më shumë për veten sepse këtë dëshmi, e japin me dhjetra dhe qindra njerëz në qytetin e Beratit, dhe ca më shumë akoma, disa persona dhe personazhe publikë që janë edhe politikanë të njohur të PSSH si Fatos Nano, Ilir Meta, Pandeli Majko, Arta Dade, Ermelinda Meksi, Ndre Legisi, Monika Kryemadhi, Kastriot Islami, Bashkim Fino, Ethem Ruka, Gramoz Ruçi, Fadil Nasufi dhe dhjetra e dhjetra politikanë të tjerë që mund të flasin fare mirë në lidhje me dhunimin tim në atë periudhë, që fatkeqësisht në ditët e sotme flitet fare pak, për të mos thënë se nuk përmendet emri im, edhe pse në atë periudhë kam patur si të veçantë faktin, se vija nga shtresa e të përndjekurve politikë me babanë e dënuar me burg, por që në PSSH emri im sillej si një shembull dhe rast i rrallë për devotshmërinë ndaj PSSH njësoj si poeti i madh shkodran Frederik Rrepshja por edhe vetë Ndre Legisi. ( E ka cituar si rast të veçantë rastin tim të bashkangjitur me Rrepshjen dhe Legisin vetë Fatos Nano në biseda intime në Berat ).

Zoti Thano…

Për tu rikthyer tek rasti që Ju keni botuar në DITA gjatë ditës së hënë të 3 Qershorit. Më duhet të them se gjithçka që keni botuar në sondazhin tuaj është mëse e vërtetë, dhe këtë e deklaroj jo vetëm si një socialist 24 karatësh, por edhe për të thënë dhe shprehur në të njëjtën kohë se edhe në qytetin apo rrethin e Beratit është shfaqur i njëjti shqetësim, që për fatin e keq Ju nuk e keni pasqyruar në sondazhin tuaj të botuar në numrin e ditës së hënë. Që do të thotë. Se pak a shumë si në qytetet e sipërpërmendura nga Dita edhe qyteti i Beratit nuk bën asnjë përjashtim. Më konkretisht.

Socialistët e Beratit ishin përgatitur dhe prisnin që zoti Edi Rama dhe Rilindasit e tij të kandidonin një figurë dhe kandidaturë fituese si zoti Eugen Kallfani që është aktualisht Drejtor i Monumenteve të Kulturës, ndërsa në kundërshtim me vullnetin e anëtarësisë socialiste dhe të vetë deputetit Nasufi që e promovoi këtë kandidaturë, për habinë e të gjithë socialistëve beratas është pilotuar në thonjza emri i Ervin Demos, për të cilin ka një ftohtësi nga ana e socialistëve beratas, dhe e gjitha kjo sepse këtë kandidaturë të pilotuar është duke e mbështetur një klan shumë misterioz që vjen nga PD dhe emrat e të cilëve i njohin shumë mirë në Berat. Pra e thënë shumë shkurt dhe shkoqur. Si ka mundësi që në Berat u përgatit për kandidim një emër si Eugen Kallfani me mbështetje të gjerë socialiste nga baza dhe që merrte vota në të djathtë për shkak se është një djalë Berati. Dhe nga ana tjetër, një ish zëvendës ministër që ka punuar më parë me njërëz dhe vetë Qeverinë e PD është pilotuar pa vullnetin e bazës socialiste beratase duke ja imponuar këtë kandidaturë, që realisht nuk përfaqëson aspak socialistët e Beratit. Duke ju dhënë të drejtën e botimit në gazetën DITA të kësaj letre dhe shqetësimi tim publik, Ju ftoj Ju si media që të testoni në një votim publik këtë shqetësim dhe të mësoni se Rilindasit e vegjël të Edi Ramës në Berat janë duke i imponuar jashtë vullnetit të tyre një kandidaturë socialistëve beratas, që vjen nga epruveta e PD…Për këtë rast mund të verifikoni gjithçka në bazën socialiste dhe në vetë vullnetin e qytetarëve dhe votuesve beratas.***

Me respekt Edi Spahiu, ish Kryetar i Forumit Eurosocialist të Beratit.

Sot jam një invalid vetëm dhe thjesht për dhunën që kam pësuar në prag të zgjedhjeve të 26 majit 1996 në Urën Vajgurore…dhunë që është preludi i dhunës së 26 majit…Namik Dokle i pari si i deleguar por edhe vetë Arben Malaj, apo zonja Arta Dade profesoresha e nderuar mund të flas se kush është Edi Spahiu . Me respekt miku juaj i vjetër i gazetës Dita, Edi Spahiu që për shkak të bindjeve politike sot është nje invalid, por historia ime e dhimbshme si një ish-djali i një të përndjekuri politik është vërtetë e dhimbshme sepse askush nuk ka folur deri më tani për mua…edhe pse unë kam një histori të gjate para viteve ‘90 dhe në pluralizëm.