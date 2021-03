Letersia polake ne zi, u nda nga jeta poeti i shquar Adam Zagajevski

Prof. Arqile TETA

Ne shume portale te mediave te Polonise (Interia, Onet etj) u njoftua se me 21 mars, ne oren 20 44, mbylli syte pergjithmone, ne moshen 75 vjecare, poeti me i shquar ne ditet e sotme i Polonise Adam Zagajevski.

Zagajevski lindi me 21 qershor 1945 ne Lwow,( Lvovi deri ne vitin 1939 ishte brenda kufijve te Polonise, nga ky vit deri me 1941 ishte nen pushtimin e Bashkimit Sovjetik (B.S.), ndersa prej 1941 deri 1945 ishte nen pushtimin hitlerian dhe me 1945 i kaloi B.S. Sot eshte qyteti i Ukrahines me emrin Lviv).

Ne vitin 1945 familja e Zagajevskit (Adami ishte ende ne pelena e shpergenj) u shperngul ne Poloni dhe u vendos ne qytetin Gliwice te Silezise.

Ai studioi psikologjine dhe filozofine ne Universitetin e Jagellonjskit ne Krakow. Ishte Poet, eseist, prozator dhe perfaqesues i te ashtuquajtures Vala e Re. Bente pjese ne PEN Club dhe anetar i Akdemise se Shkencave dhe Ateve. Ai ishte gjithashtu nje nga shkrimtaret polake qe u be i njohur ne gjithe Boten dhe i perkthyer ne shume gjuhe Europiane, ndermjet tyre dhe ne gjuhen shqip.Kultura polake humbi nje ngaambasadoret e saj me te rendesishem

Zagajevski ishte lauaruar me disa cmimet prestigjoze: Fondacioni Koscielski (1975), Cmimin nderkombetar Neustadt ne leminn e letersise (2004), Cmimin e Princeshes se Asturias (2017) etj. Ishte disa here i nominuar per cmimin Nobel.

Ai ishte intelektual me ze te fuqishem per emancipimin e shoqerise polake dhe kthimin e saj ne demokracine qe gezon sot.dhe Me 1975 ishte firmetar i ”Letra 59”ose sic u quajt letra e intelektualeve te cilet protestuan kunder Kushtetutes Komuniste te Polonise qe permbante klauzolen qe PZPR (ose Partia e Bashkuar (komuniste) e Polonise) do te mbante rolin udheheqes te Polonise dhe klauzolen tjeter te aleances se pertjetshme me B. S. Nje vit me vone veprimtaria e tij letrare botuese iu nenshtrua censures.

Ne vitin 1982 ai emigroi ne France dhe qendroi ne Paris. Nga viti 1983 ishte redaktor i ”Fletores Letrare”. Nga Parisi u kthye ne Poloni ne vitin 2002 dhe u vendos perfundimisht ne Krakow. Aty ndodheshin dhe shkruanin letersine e tyre nobelistet Cesllav Millosh dhe Visllava Shimborska. Kjo treshe per shume vjet ishte ikona e letersise polake.

Ai debutoi ne vitin 1967 ne rubrikat e ”Jetes Letrare”. Botonte gjithashtu dhe ne revistat letra ”Odra” dhe ”Krijimtaria”. Ne vitin 1968 krijoi me koleget e vet grupin e poeteve te Krakowit ”Tani”, ku predikonin postulatin e kthimit ne gjuhen e qarte poetike. Poetet e rinj kerkonin rrenjosjen e gjuhes ne ngjarjet e perditshme, perforcimin e shtrirjen e saj ne pasqyrimin e realitetit. Zagajevski se bashku me Julian Kornhauser krijuan programin ideo-artistik te formacionit poetik ”Vala e Re” te cilin autoret e apeluan per pasqyrimin ne art dhe e paraqiten ne esene e tyre ”Bota e patreguar”. Ky ishte nje manifest per plejaden e poeteve te rinj (1974).

Librat e para poetike te Zagajevskit: ”Komunikat” (1972) dhe ”Dyqanet e mishit” (1975) ishin ato qe realizonin postulatin e ”Vales se Re” e thenies se te vertetes per realitetin qe rrethonte shoqerine dhe demaskimin e falsitetit te gjuhes zyrtare.

Krijimtaria e Adam Zagajevskit eshte shume e pasur dhe e larmishme. Po rendisim ato me te njohurat dhe te perkthyera gjeresisht.ne Bote. Vellimet me vjersha ndermjet te tjerash ”Letra.Ode per shumicen”’ (1983). ”Po shkoj ne Lvov” (1985), ”Toka e zjarrte”(1994); “‘Tre engjejte” (1997), ”Asimetria” (2014); ”Aeroporti ne Amsterdam” (2016); Jeta e vertete” (2019).

Ne krijimtarine e tij merr perparesi refleksioni filozofik i trashegimise kulturorre europiane dhe problematika morale si te vellimet: ”Tablo, Paris” (1990).,”Deshire” (1999); etj. Te vleresuara mjafte jane vellimet eseistike: ”Solidaritet dhe vetmi” (1986) ”Dy qytetet” (1991); ”Ne bukurine e huaj” ( 1998); ”Mbrojtja e pasionit” (2002); ‘Poeti bisedo me filozofin” (2007); dhe ”Substanca e pasistemuar” (2019. Poeti yne Bardhyl Londo ka perkthyer nga frengjishtja nje liber te A. Zagajevskit qe ze vend ne bibliotekat e shqiptareve, mes poeteve te shquar europiane.

Adam Zagajevski shkruan:

Nuk me lejohet te jetoj ende ne vjershe

Nuk me lejohet te jetoj ende ne vjershe

duhet te ndodhem ne bote, ne qytet.

Vetem te vdekurit mund te jene mysafire ne poezi

Ata vine ketu si violinistet e varfer te rruges

me gishtrinj te mavijosur nga te ftohtit

dhe flene gjate ne shtratin e vargjeve.

Tashme Ai mund te flere ne vjersha. Prehu perjetesisht Mjeshter ne shtratin e vargjeve te tu.