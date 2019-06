Letra e Metës për Lajçak: Ndërhyni urgjentisht se…

Ditën e enjte, më datë 20 qershor, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta i është drejtuar me një letër kreut aktual të OSBE, Miroslav Lajçak. Në letër, duke i kujtuar se dhjetë ditë më parë ai ka anulluar dekretin e zgjedhjeve të 30 qershorit, Presidenti Meta i kërkon ministrit slovak dhe kreut aktual të OSBE të përfshihet në procesin e zgjidhjes së situatës aktuale në Shqipëri. Në letrën e siguruar nga realstory.al , presidenti shpreh shqetësimin e tij për përshkallëzimin e tensioneve në Shqipëri, duke kërkuar ndërhyrjen e Lajçak në këtë situatë që kërkon vëmendje urgjente.

Në letrën, ku bëhet një përshkrim i detajuar i situatës kritike në vend dhe hapave që çuan drejt saj, presidenti Meta përpiqet të tregohet si një figurë mbi palët dhe e interpreton anullimin e dekretit si një hap për të parandaluar konfliktin civil, që do të rrezikonte stabilitetin e Shqipërisë, integrimin e saj europian, ashtu si edhe pozicionin e saj si vendi që do të japë kryetari e ardhshëm në detyrë të OSBE-së. Por, nga ana tjetër, qasja e presidentit në shumë pika shpreh një njëanshmëri, evidente edhe në zgjdhjen e fjalëve si ajo e përdorur për t’iu referuar kryeministrit.

Por çfarë shkruhet në letër?

Filimisht, Presidenti Meta bën një përshkrim të situatës në Shqipëri në detaje. Ai përmend përgjimet e publikuara nga Bild, përfshirjen e zyrtarëve të lartë të PS në to, si dhe hezitimin e prokurorisë për të vazhduar me ndjekjen e menjëhershem të të implikuarve. Në vijim ai i referohet protestave të përsëritura të opozitës që vijnë pas dorëzimit të mandatave dhe mosregjistrimit për zgjedhjet lokale të 30 qershorit dhe “kryeneçësisë së Kryeministrit për mbajtur zgjedhjet më 30 qershor, “pavarësisht faktit se në 31 nga 61 bashki kanë vetëm një kandidat të regjistruar. nga Partia Socialiste; ndërsa në 22 të tjera ka një kandidat alternativë, nga një parti fallco, e regjistruar përtej afateve ligjore.

Presidenti thekson se partitë aktuale opozitare politike (PD: LSI, PDIU dhe të tjerë aleatë) përbëjnë 48. 14% të votave të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të vitit 2017, ndërsa Partia Socialiste (PS) dhe aleatët politikë të saj aktualë përbëjnë gjithsej 49.83% të votave. Në lidhje me përfaqësimin lokal, presidenti shkruan se grupi aktual i opozitës përbën 48.6% të votës popullore të vitit 2015, ndërsa Partia Socialiste dhe aleatët e saj përbëjnë 43% të votave. Për këtë arsye Presidenti Meta thekson se zhvillimi i zgjedhjeve vendore më 30 qershor 2019, pa pjesëmarrjen e opozitës, që përfaqëson të paktën gjysmën e elektoratit shqiptar, shkel parimet kushtetuese cilësuara nga dispozitat e posaçme kushtetuese. Për të, mbajtja e këtyre zgjedhjeve do të përbënte një shkelje e nenit 3, Protokolli 1, i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe të klauzolave preambulative të MSA-së me BE-në.

Në vazhdim , presidenti e vë theksin në tensionet në vend që mund të çojnë në sistem monopartiak dhe konfliktin civil në të gjithë vendin, ku ai thekson përpjekjet e tij institucionale për të rivendosur dialogun politik dhe për të zgjidhur krizën kushtetuese, duke nënvizuar se shmangia e konfliktit e ka detyrua të marrë vendimin për anullim e zgjedhjeve. Meta, gjithashtu, i referohet edhe kushtetutës për të treguar se në çfarë e ka bazuar vendimin e tij.

Duke shprehur edhe bllokimin që vjen nga mungesa e Gjykatës Kushtetuse, Presidenti shkruan rreth refuzimit të kryeministrit Rama për të pranuar dekretin e anullimit dhe tregon se si KQZ po vazhdon përpara me përgatitjet për 30 qershorin. Ai nuk lë pa përmendur edhe përplasjet në bashki të ndryshme në vend, duke theksuar se këto bashki donin t’iu bindnin ligjit, duke respektuar vendimin e tij.

Presidenti Ilir Meta e mbyll letrën e tij me kërkesën si më poshtë:

“Pavarësisht se kanë kaluar 10 ditë nga dekreti im presidencial, unë vazhdimisht po u bëj thirrje të gjitha palëve të rivendosin dialogun politik, që synon zgjidhjen urgjente të kësaj krize gjithnjë në rritje, dhe për të parandaluar çdo konflikt civil gjë që për fat të keq do të rrezikonte stabilitetin e Shqipërisë dhe atë të integrimit evropian të saj, duke përfshirë edhe statusin tonë në pritje për Kryesinë e radhës së OSBE-së.

Rrethanat më detyrojnë t’ju informoj siç thashë më lart për këtë çështje urgjente. Të vetëdijshëm për axhendën tuaj të zënë me çështje të tjera të rëndësishme, mbetem me besim se kësaj situate fatkeqe dhe të rëndë në vendin tim, do t’i jepet vëmendja dhe shqyrtimi i duhur. Ju lutem Shkëlqesia Juaj pranoni t’ju siguroj për konsideratën time më të lartë”.

e.ll./dita