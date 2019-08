Letra në Dita për Akademinë, KM nxjerr zëvendësin, sulmon Milon

Qeveria ka reaguar sot lidhur me debatin në DITA mbi ndryshimin e narrativës së LANÇ, rehabilitimin e kolaboracionizmit dhe së fundmi një konferencë të Akademisë së Shkencave për 75 vjetorin e Çlirimit.

Zv.Kryeministri Erjon Braçe me një tekst nervoz, mbushur me gabime drejtshkrimore, thotë se neverit çdo gënjeshtër sipas tij.

Pasi sqaron disa herë që Edi Rama nuk ka të bëjë me konferencën e Akademisë, zëvendësi i tij shkruan se eshte vete kryetar i Komisionit Qendror.

Në fund të tij të postimit ai përdor duke e nxjerrë nga konteksti një pjesë të një interviste të historianit Paskal Milo dhënë në Dita disa muaj më parë.

Intervista e plotë e Milos mund të lexohet duke klikuar KËTU

Më poshtë postimi i plotë i zv.KM:

DO I PERGJIGJEM CDO GENJESHTRE! Atyre per Luften Antifashiste Nacional Clirimtare, atyre per Qeverine e Partine Socialiste, lidhur me kete Lufte!

Pergjigja e pare; Qeveria, Partia Socialiste jo e jo, nuk i ka kerkuar, nuk ka urdheruar,nuk ka vendosur asgje mbi nje konference te Akademise se Shkencave per “Antifashizmin pa uniforme”.

Edi Rama as ka kerkuar, as ka urdheruar e as ka vendosur per nje konference te tille! Edi Rama ka dy akte te nenshkruar, aktin per krijimin e komisioneve shteterore per PERKUJTIMIN E 75 VJETORIT TE CLIRIMIT TE SHQIPERISE dhe aktin per SHPALLJEN E DATES 20 KORRIK SI DITEN E VETERANIT TE LUFTES ANTIFASHISTE NACIONAL CLIRIMTARE TE POPULLIT SHQIPTAR!

Komisionin Qendror e drejtoj une! Ftoj cdo genjeshtar, me apo pa uniforme, me apo pa pene, me apo pa histori, me apo pa Akademi, te me tregoje nje akt, nje deshmi me te cilen te provoje te kunderten.

Me kete rast, me duhet te them se komisioni qe une drejtoj ka zhvilluar disa mbledhje me pjesmarrjen e nderuar te Komitetit Kombetar te Veteraneve, ka bashkepunuar ngushte me te, ka marre prej tyre propozime te vlefshme per Programin e aktivitetet per te kujtuar me dinjitet LUFTEN ANTIFASHISTE NACIONAL CLIRIMTARE dhe 75 VJETORIN E CLIRIMIT TE SHQIPERISE!

Pra, neveris cdo genjeshter, shpifje, artikuluar pa cipe, mllef e urrejtje, per qellime mirefilli politike nga cilido politikan i perfshire!

Pergjigja e dyte; Qeveria, Partia Socialiste, kane cmuar e cmojne pa fund,Luften Antifashiste Nacional Clirimtare, kontributin jetik, historik, te atyre mijera burrave e grave, djemve e vajzave qe u bashkuan e krijuan Ushtrine Antifashiste Nacional Clirimtare, forca kryesore ne clirimin e atdheut! Kurre ne nuk jemi lekundur ne kete qendrim, as si politikane, as si qeveritare.

Cdo politikani, me duhet ti kujtoj kete qendrim mbajtur ne 2 maj 2019: Ne luften dhe veprimtarine e Levizjes Nacional-Clirimtare, NE TERESI e te udheheqesve te vecante te saj, rendojne hije te frikshme aktesh kriminale e terroriste si vrasje njerezish TE PAFAJSHEM te rreshtuar ne FORMACIONE USHTARAKE te Ballit Kombetar, Legalitetit, bajraktareve te Veriut etj.

Ky qendrim nuk eshte i imi! Ndaj boll!

d.a. / dita