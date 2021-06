Libri “Dede Edmond Brahimaj, 10 vite Kryegjysh Botëror i Bektashizmit” i Kujtim Boriçit dhe Nuri Çunit, një libër me vlera dokumentare e historike

Sot, në orën 18:00, në mjediset e Selisë së Shenjtë Bektashiane në Tiranë, promovohet libri “Dede Edmond Brahimaj, 10 vite Kryegjysh Botëror i Bektashizmit”, i autorëve Kujtim Boriçi & Nuri Çuni. Njëkohësisht, publikohet dhe albumi fotografik, kushtuar ish’Kryegjyshit Botëror Bektashian, Haxhi Dede Reshat Bardhi, përgatitur nga Selia e Shenjtë. Po japim më poshte fragmente nga ky libër.

Në vend të prezantimit

Materiali që prezantojmë, në formatin e një libri, titulluar “Haxhi Dede Edmond Brahimaj-10 vite Kryegjysh Botëror i Bektashizmit”, ndonëse merr shkas nga një datë historike në udhën 800-vjeçare të rrugëtimit të këtij besimi të paqtë, është konceptuar disi më ndryshe, me synim që nëpërmjet rolit të protagonistit, të evidentohen shkurtazi disa nga arritjet e shënuara gjatë kësaj periudhe.

Së pari, se arritjet e kësaj dekade, në vijimësi të traditës shekullore, në veçanti të periudhës pas vitit 1990, kur u ringrit bektashizmi e drejtoi Kryegjyshi Haxhi Dede Reshat Bardhi, kanë qenë e janë të shumta. Renditja e disave në këtë material, është shumë pak me ‘gjurmët’ në këtë dekadë, që në të ardhmen do të gjejnë hapësira të tjera publikimi.

Së dyti, se në këto arritje të 10 viteve të fundit, roli si klerik, atdhetar e intelektual,i Kryegjyshit Botëror Bektashian, Hirësisë së Tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, pasues i shenjtit Dede Reshat Bardhi, është tejet i rëndësishëm dhe i vlerësuar.

Së treti, shfrytëzimi i dokumenteve arkivore, dëshmive mediatike, dokumenteve filmike, regjistrimeve origjinale, fotografive, duke i sjellë në formën origjinale, arritjet e rolin e protag0nistit e sjellin si produkt i përbashkët i Dede Edmond Brahimajt, vëllezërve të tij baballarë e dervishë brenda e jashtë Shqipërisë, myhibëve e besimtarëve të thjeshtë kudo që ndodhen nëpër botë.

Së katërti, ndonëse libri profesionalisht është konceptuar e hartuar në bazë të kritereve të një monografie, ai nuk synon të jetë monografi e plotë e protagonistit, por, të themi më mirë, është një projekt që mbetet hapur.

Së pesti, ashtu si çdo libër (i çdo lloji), për shkak të kohës, protagonistit, ngjarjeve në kohë e hapësirë në përballje me sfidat e parashikuara apo jo, edhe ky libër, ka specifikat e veta.

Së gjashti, përjashtimi i vetë protagonistit nga ky projekt (gjë normale në raste të tilla), mendojmë se ka gjetur kompensim tek masa e madhe e dervishëve, baballarëve, myhibëve, besimtarëve, kolegëve të shumtë që treguan gatishmërinë e tyre konkrete për përfundimin e librit. Me këtë rast, ne si autorë, u shprehim mirënjohjen dhe i falënderojmë të gjithë.

Së shtati, mendojmë se si për çdo libër, sigurisht ka dhe mendime apo objeksione të ndryshme e ne i mirëkuptojmë. Koha që vjen, plotëson dhe atë që ndoshta nuk është evidentuar.

Së fundi, jeni ju besimtarë, lexues apo kushdo që do të jeni kritikët më të saktë për atë që ne po u servirim.

Me mirënjohje,

Autorët:

Nuri ÇUNI

Kujtim BORIÇI

Libri “Dede Edmond Brahimaj, 10 vite Kryegjysh

Botëror i Bektashinjve”do të jetë një libër referues

për studiuesit e mëvonshëm të bektashizmit

(Parathënie e librit)

Dr. Dorian KOÇI

Ringjallja shpirtërore e njerëzve, është një monopat dhe shteg i ngushtë i njohjes së vetvetes dhe botës së mbarë. Në këtë udhë të vështirë të rigjetjes së vetvetes, kaloi pothuajse i gjithë populli shqiptar që nga ndërprerja e dhunshme e lidhjeve stërshekullore mes shqiptarëve dhe besimit në Zot, kur në vitin 1967 u mbyllën institucionet fetare në vend. Udha e Bektashizmës me udhën e shqiptarizmës, janë të lidhura që herët në memorien kolektive shqiptare. Ato kanë marrë udhë që në vitet e Rilindjes Kombëtare në fjalët e Poetit Kombëtar Naim Frashërit se Baballarët duhet të kryesojnë me fjalë të shenjta luftën e lirisë shqiptare, varfët t’u bëhen shokë në gëzim e në hidhërim kombëtarëve. Të dashurit (myhypët) të mos kursehen nga vdekja për atdhe.Kjo simbiozë kulturore, fetare dhe atdhedashurie, ka hedhur rrënjë në territoret shqiptare duke i dhënë një nga fizionomitë atdhetarizmit shqiptar.

Libri “Dede Edmond Brahimaj,10 vjet Kryegjysh Botëror i Bektashinjve”, i autorëve Kujtim Boriçi dhe Nuri Çuni, është një libër udhëtim në ringjalljen e Bektashizmit pas viteve 90’ në Shqipëri, në sfidat, vështirësitë por edhe nxjerrjen në pah të vlerave universale të Bektashizmit të mishëruara në personalitetet e Haxhi Dede Reshat Bardhit dhe Haxhi Dede Edmond Brahimaj, që udhëhoqën ringjalljen e Bektashizmit në Shqipëri. Në të njëjtën kohë në këtë libër përmes përpjekjeve të dokumentuara të baballarëve bektashinj pas viteve 90’, e gjejnë veten të gjithë ata që sado pak kanë kontribuar në këtë ngrehinë të madhe shpirtërore të ringjalljes së Bektashizmit, pasi libri është i mbushur me informacion për të gjitha aktivitetet e rëndësishme shpirtërore e kulturore që kanë ndodhur në këto 10 vjet në Shqipëri.

Kryegjyshi Haxhi Dede Edmond Brahimaj është kryegjyshi i 39-të i zgjedhur për të udhëhequr në udhën e bektashizmës duke mbartur mbi vete një periudhë 800 vjeçare. Udha shpirtërore e tij nuk ka qenë e lehtë dhe ajo reflekton të gjitha ndryshimet kohës që ndodhën në Shqipëri në mesin e shekullit të XX. Fill pas rënies së komunizmit në Shqipëri Haxhi Dede Edmond Brahimaj iu përgjigj vokacionit të tij shpirtëror për ti shërbyer udhës së shndritshme të bektashizmës që i kishin shërbyer dhe paraardhësit e tij. Më 2 janar të vitit 1992, ai merr dorë tek udhëheqësi i tij shpirtëror, Haxhi Dede Reshat Bardhi dhe Baba Barjam Mahmutaj, duke u inkuadruar kështu përfundimisht në rrugën e Pirit të ndritur Haxhi Bektash Veliut. Më 16 maj 1996 konsakrohet me urdhrin “Dervish” dhe, menjëherë ngarkohet me detyrë në Gjyshatën Bektashiane Korçë, në Teqenë e njohur të Turanit.

Puna e palodhur e tij për kontinutetin dhe ringritjen e besimit bektashian në Librazhd, Pogradec, Mokër, Korçë, Devoll dhe Kavajë, bëri që më 13 prill të vitit 1997, të dekretohet me titullin “Baba”. Pas kalimit nga kjo jetë i baba Bajram Mahmutajt, caktohet si zëvendës i parë i Kryegjyshit Botëror Bektashian, Haxhi Dede Reshat Bardhi. Në këtë funksion të lartë, kontributi i tij ka qenë i çmuar, sidomos në ideimin, përgatitjen dhe realizimin e tri kongreseve të radhës të bektashizmit. Madje, në dy kongreset e fundit ( Tiranë 2000 dhe 2005) ka raportuar në cilësinë e përgjegjësit në emër të Këshillit të Lartë Gjyshëror.

Në marsin e vitit 2006, me kalimin nga jeta të Baba Tahir Eminit, gjithashtu emërohet në funksionin e gjyshit të gjyshatës bektashiane në Maqedoni. Kontributi i tij në këtë gjyshatë ka qenë sa në rrafsh të organizimit të komuniteteve të besimtarëve atje, dhe në aspektin e njohjes prej ndërkombëtarëve. Si në Korçë edhe në Tetovë, Haxhi Baba Edmond Brahimaj, ka manifestuar cilësitë e spikatura të klerikut bektashian në aspektin doktrinor, moral dhe qytetar, duke u shndërruar në faktorin e tolerancës fetare midis besimeve të tjera.Me vendim ekstra, datë 11.06.2011 (160, në protokoll, datë 04.07.2011) të Këshillit të Lartë Gjyshërorë të Kryegjyshatës Botërore, pas kalimit nga jeta e Haxhi Dede Reshat Bardhit më 11.06.2011, Dede Edmond Brahimaj është zgjedhur në postin e lartë të Kryegjyshit Botëror të Bektashinjve.

Me zgjedhjen e tij në këtë detyrë të lartë shpirtërore Haxhi Dede Edmond Brahimaj ka mishëruar vlerat më të larta të besimit bektashian duke rimarrë, nxjerrë në dritë e pasuaruar traditat më të mira bektashiane dhe frymën e kongreseve bektashiane të viteve 20’. Në faqet e këtij libri përmes dokumentimit të aktiviteteve të shumtë kulturorë për të ndriçuar udhën e Bektashizmës duken sikur kanë gjetur pasqyrim fjalët e Baba Ali Tomorrit në Kongresin Bektashian të Prishtës se Kongresi i Prishtës hodhi themelin e jetës së re për bektashinjtë. Ky themel forcohet me dituritë, jo me tjetër gjë, ligjet e tjera janë për të mbajtur situatën e pëlqyeshme të sotmen në grupin liberal të natyrshëm të bektashinjve.

Mbështetja e pakufi dhënë jetës në marshimin e madh për paqen në Paris pas ngjarjeve të dhimbshme të vrasjes së 12 gazetarëve të Çharlie Hebdo është një tjetër dëshmi e udhës shpirtërore dhe vizionit të Haxhi Dede Edmond Brahimaj për të promovuar paqen dhe harmoninë fetare që janë dhe gur themeli të besimit bektashian. Këtë vepër e shikojmë të mishëruar edhe sot , jo vetëm në rregullimet ligjore brenda komunitetit bektashi por edhe në tolerancën fetare të demonstruar sot në Shqipëri, ku komuniteti bektashi ka dhënë një kontribut të çmuar.

Ky libër padyshim do të jetë një libër referues për studiuesit e mëvonshëm të Bektashizmit. Qëmtimi me kujdes i materialeve dhe paraqitja e tyre ndaj publikut i shërben jo vetëm së sotmes por mbi të gjitha dhe të ardhmes. Cili do që zhytet mes faqeve të tij fillon e ndihet udhëtar në një monopat të gjerë dije si është udha bektashiane.

Gjithnjë është kënaqësi të

punosh me Baba mondin

Shaban SINANI

Akademik

Njohja ime e parë me Baba Mondin ka qenë para dy deka dash. Sapo kisha filluar punën në krye të rrjetit kombëtar tëarkivave dhe ishte koha kur po përgatitej bibliografia e parë e bektashizmit në Shqipëri, që edhe sotmbetet më e plota. Ai vinte vetë përtë ndjekur kërkimet në arkiv, me

qëllim që bibliografia të ishte sa mëe plotë.

Krijuam një raport miqësie emirëbesimi që na lejonte t’i shprehnim njëri-tjetrit edhe shqetësime

pune, një prej të cilëve, për mua,ishte fondi i papërpunuar i dorëshkrimeve në gjuhët e Orientit (persisht, osmanisht e arabisht), të cilatishin stok në depot e arkivit. BabaMondi mori përsipër ta zgjidhte aiproblemin dhe brenda disa muajsh, erdhën dy ekspertë të paleografisë orientale, prof. Alemdar Yalcin dhe ndihmësi i tij GyiassetinAytaş. Ata hartuan të parin katalog të dorëshkrimeve orientale nëAQSH, me 495 tituj, prej të cilëve kopjime pesëqindvjeçare të veprave të klasikëve persë dhe, mbi të gjitha, 38 dorëshkrime që nukpërmenden në asnjë bibliografi tjetër, duke përfshirë të famshmen“Osmanli Myefeleri”. Katalogu u botua në tri gjuhë: shqip, turqishte anglisht, dhe u bë shkak për kërkime të thelluara rreth dorëshkrimeve në këto gjuhë e alfabete. Rreth 900 dorëshkrime u gjetën në Bibliotekën Kombëtare dhe rreth 3000 në Kosovë. Përveç ekspertizës paleografike, identifikimit të dorëshkrimeve shqip me alfabete

orientale, kryesisht me poezi bektashiane, dy miqtë nga Ankarajabënë dhe restaurimin e parë të tyre, duke i shëruar prej rreziqeve përshkak të braktisjes shumëvjeçare në një kënd të errët të arkivit.

Baba Mondi, me njohjet dhe autoritetin e tij vetjak, ishte kryesoripër përgatitjen dhe nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi me Universitetin “Gazi” dhe qendrën kulturore “Haci Bektaş”,të cilën e vizituam së bashku. Revista e kësaj qendre botoi një vargartikujsh për pasurinë e koleksioneve osmanisht në Tiranë dhe sëbashku organizuam konferenca dhe botime që citohen edhe sot si mëtë besueshmit në këtë fushë.

Megjithëse në Turqi bektashizmi është i ndaluar që prej reformave republikane të Ataturkut, ritet ruhen në formën e muzeve, qëfunksionojnë si teqetë dikur. Një prej tyre e vizituam bashkë. BabaAliu, që na priti, kur mori vesh se kishte rreth 50 shqiptarë si ne, qëgjendeshin jashtë në qytet për pelegrinazh (megjithëse mes gushti,jashtë bënte shumë ftohtë), dha urdhër që të ftoheshin brenda dhet’u jepej “ekmek ve yatak”. Aty për herë të parë dëgjova këngë bektashiane me polifoni, që e printe dervish Sadiku nga Vlora (në mos gabohem), për nder të mikpritësve. E pashë shumë të gëzuar Baba Mondin, sepse, siç më tha, në bektashizëm “nuk ka nder më të madh

se kur mysafiri ia merr këngës në vatrën tënde”.

Më vonë, kur bashkë me miqtë nga Ankaraja, vamë për të vizituar Sari Salltikun, nga Baba Mondi vetë dëgjova një këngë kushtuar këtij misionari të dëgjuar të bektashizmit, në të cilën ai lutej tëmbronte njerëzit në det, në furtunë; të mbronte marinarët dhe peshkatarët, lundruesit e detarët, dhe mua më erdhi në mendje kultii Shën Spiridonit, të cilit i drejtohen të njëjtat lutje e i njihen të njëjtat atribute. I thashë diçka të tillë me drojtje Baba Mondit de ai qetëqetë më tha: “Ngjajnë sepse dhe faltoren e kemi bashkë: kur zbret shkallëtposhtë, sheh piktura ortodokse; në katin sipër jemi ne, kemi varret tona tëshenjta. Jemi në paqe mes nesh”. Më vonë për këtë krahasim shkrojta njëartikull.Gjithnjë është kënaqësi të punosh me Baba Mondin.

Zgjedhja e Dede Edmondit Kryegjysh Botëror

Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Në Tiranë, sot, më datë 19.04.2012, me Gjyqtare e Gjykatës sëRrethit Gjyqësor Tiranë Rezarta, Balliu (Vigani), mora në shqyrtimKërkesën dhe Aktet e paraqitura, ngaVadiola Muço, me cilësinë epërfaqësueses të “Kryegjyshatës Botërore Bektashiane” dhe,

KONSTATOVA SE:

Me vendimin nr-extra, prot. datë 23.07.2011,është vendosur:Miratimi i vendimit të Këshillit të Lartë Gjyshëror dhe atij klerik të datës 11.6.2011 dhe të zgjedhë si Kryegjysh Botëror të Bektashinjve,Haxhi Baba Edmond Brahimaj (në postin e mbetur vakant, të të ndjerit Haxhi Dede Reshat Bardhi)

-Haxhi Baba Edmond Brahimaj është i vetmi përfaqësues ligjor iSelisë së Shenjtë të Kryegjyshatës Botërore Bektashiane

-Depozitimin e vendimit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

-Kërkuesi kërkon depozitimin e dokumenteve përkatëse, mbi këtondryshime, pranë Gjykatës, konform ligjit

-Kërkesa dhe aktet e paraqitura, janë në përputhje me ligjin dhe sie tillë, duhet të pranohen

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të nenit 39 e vijues të K-Civil dhe në mbështetje të ligjit Nr.8788 dhe Nr. 8789, date 05.07-2001, e ligjit nr. 8781, datë 09.05.2001,

VENDOSA

-Pranimin e kërkesës, dhe depozitimin e vendimit, datë 23.7.2011,të paraqitura nga “Kryegjyshata Botërore Bektashiane”

-Urdhërimin e Zyrës së Regjistrit Tregtar, të bëjë ndryshimet përkatëse

-Kundër këtij Vendimi, lejohet ankim.

GJYQTARE / REZARTA BALLIU-VIGANI