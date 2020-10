Licencat e reja, 1283 infermierët që kalojnë në testim  

Testimet për licencimin e infermierëve të rinj nisin javën e ardhëshme. Për shkak të numrit të madh të kandidatëve që do të garojnë në këtë sezon për lejen e ushtrimit të profesionit, testimi i informatizuar do të zhvillohet në Qendrën e Shërbimeve të Arsimit (QSHA) për 9 ditë me radhë, me tre turne në secilën ditë.

QSHA ka shpallur ditën e djeshme listën e 1283 infermierëve që do të marrin pjesë në provimin e shtetit të këtij sezoni, duke përcaktuar për secilin prej tyre datën dhe orën specifike se kur duhet të paraqiten për të zhvilluar testin e informatizuar, rezultatet pozitive të të cilit janë vendimtare për të siguruar licencën profesionale.

Në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia Covid-19 dhe në vijim të masave parandaluese të përhapjes së tij, gjatë paraqitjes për pjesëmarrje në provim, kandidati duhet të ketë parasysh që në ditën e testimit të paraqitet pranë QSHA-së i pajisur me mjetet mbrojtëse, maskë dhe doreza plastike, të zbatojë ruajtjen e distancës fizike 1,5 – 2 metër me kandidatët e tjerë.

Për të mos rrezikuar përjashtimin, në ditën e provimit duhet të keni detyrimisht me vete këto dokumente: Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë) për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal) dhe dy kopje të tyre, faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të dredhur në një nga bankat e nivelit të dytë, ose në Postë, të specifikuar sipas herës së pjesëmarrjes. Bëni kujdes pasi fatura duhet të ketë detyrimisht vulën e bankës përkatëse. Autoritetet e QSHA-së theksojnë më tej se çdo kandidat duhet të paraqitet në ambientet e kësaj qendre, vetëm në ditën e përcaktuar për specialitetin e tij, për të plotësuar testin me alternativa online.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të QSHA-së.

Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën, pasi rezultojnë mbetës. Këta kandidatë duhet të japin sërish provimin e shtetit në sezonet e vitit të ardhëshëm. Ndërkohë që deri në marrjen e këtij provimi nuk mund të aplikojnë për vendet e lira të punës, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat të shëndetit.

Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit, si dhe kualifikimet profesionale në atë profesion, të cilat duhet të vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara nga institucionet përgjegjëse brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për profesionet e rregulluara.