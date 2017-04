Licencat në mjekësi, lista e 587 kandidatëve që testohen javën e ardhshme

Pranvera Kola – DITA

Qindra profesionistë të diplomuar gjatë viteve të fundit në specialitete të ndryshme mjekësore, duke nisur nga java e ardhshme do i nënshtrohen testit final për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit.

Pas vlerësimit të dosjeve të paraqitura, ekspertët e Agjencisë Kombëtare të Provimeve kanë detajuar kalendarin me datat e testimit për të 9 profilet mjekësore, si dhe listën zyrtare të mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve të rinj që do të testohen të parët përgjatë javës së ardhshme.

Datat e testimeve sipas specialiteteve

Në tabelën bashkangjitur shkrimit gjendet e detajuar lista e 587 mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve të rinj që plotësojnë kushtet për të hyrë në testimin e licencës profesionale në datat 2-5 maj, ku për secilin prej tyre konfirmohet edhe orari se kur duhet të paraqiten në ambientet e AKP-së për të dhënë provimin e informatizuar.

Sezoni i testimeve nis sërish me datën 8 maj për specialistët e profilit teknik imazherie, për të vijuar një ditë më pas me teknikët e laboratorit, si dhe të diplomuarit në mami. Gara e provimeve të shtetit për licencat e reja mjekësore parashikohet të jetë tepër e fortë për profilin e infermierisë, kur janë me mijëra kandidatët që do të qëndrojnë në radhë për të dhënë testimin e licencës.

Sipas kalendarit të zbardhur nga AKP, testimet për specialistët e infermierisë do të zhvillohen për 12 ditë rresht, përkatësisht në datat 16 deri në 31 maj, kjo si shkak i numrit të lartë të kandidatëve që kanë kërkuar të hyjnë në këtë testim. Gjatë ditëve në vijim pritet të zbardhet edhe lista e plotë, si dhe oraret për secilin kandidat që do të japë provimin e shtetit për të fituar licencën si infermier.

Pjesa dërrmuese e këtyre të rinjve kthehen në garë për të disatën herë, pasi kanë dështuar në sezonet e provimeve të zhvilluara përgjatë viteve të shkuara.

“Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit, si dhe kualifikimet profesionale në atë profesion, të cilat duhet të vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara nga institucionet përgjegjëse brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për profesionet e rregulluara”, bëjnë me dije ekspertët e AKP-së.

Pikët që duhen për të fituar licencën

Sipas rregullave të përcaktuara, kandidati duhet të paraqitet në ambientet e kësaj agjencie 30 minuta para nisjes së provimit të shtetit, rezultatet e të cilit janë vendimtare për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit.

Në ditën e provimit kandidati duhet të jetë i pajisur me:

Kartë Identiteti për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal), si dhe kopje të saj, faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë sipas herës së pjesëmarrjes në provim.

Në rast të ndryshimit të mbiemrit, kandidati të paraqesë certifikatën përkatëse që vërteton këtë ndryshim.

Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa, me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profesionale, pasi rezultojnë mbetës. Sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e provimeve të shtetit, saktësohet se në rastet kur kandidati nuk paraqitet në provim në orarin dhe ditën e përcaktuar, si dhe kur tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë provimi nuk vlerësohet si i kryer.

Por, në këto raste kandidatit i mbahet tarifa e paguar, çka do të thotë se kur të regjistrohet për të hyrë në sezonin e radhës duhet të shlyejë sërish tarifën e përcaktuar për herën e parë të hyrjes në provimin e shtetit. Ndërsa në rastet nuk e kalon testin me herën e parë, kur ta japë sërish duhet të paguajë një tarifë edhe më të lartë. Tarifa vjen në rritje, për çdo provë të dështuar të hyrjes në provim.

Ligji për licencimin e këtyre profesionistëve nëpërmjet provimit të shtetit përcakton se: “Kandidatët që nuk arrijnë që të marrin provimin pas 5 tentativash, nuk kanë më të drejtë të ushtrojnë profesionin për të cilin janë diplomuar, pasi kaq është dhe numri maksimal i mundësive që ligji jep për të fituar licencën e një profesioni të rregulluar.

