Licencimi i farmacistëve të rinj, dosja që kërkohet nga çdo garues!

Ndonëse nuk janë përcaktuar ende datat konkrete se kur do të zhvillohen testimet e radhës për licencimin e farmacistëve të rinj, këta të fundit janë udhëzuar që të nisin procedurat për plotësimin e dosjes me dokumentacionin e nevojshëm që duhet për regjistrimin.

Autoritetet e Urdhrit të Farmacistëve në vendin tonë, kanë konfirmuar gjatë ditës së sotme dosjen specifike që duhet të dorëzojnë kandidatët që do të japin për herë të parë provimin e licencës në këtë sezon, si dhe dokumentet që duhet të ridorëzojnë kandidatët që hyjnë në këtë sezon testimesh si përsëritës. Dosjen e plotë të secilës kategori e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Para se të hyjnë në testimin e shtetit për licencën, kandidatët që nuk kanë shlyer detyrimet e praktikës profesionale do t’i nënshtrohen edhe një tjetër vlerësimi, që ka të bëjë me njohuritë e fituara gjatë ndjekjes së praktikës së detyruar tre mujore pranë farmacive të përcaktuara.

“Për shkak të situatës së krijuar nga Covid -19, datat e zhvillimit të provimit të vlerësimit të aftësimit praktik dhe Provimit të Shtetit do jenë në varësi të vendimeve që do marrin organet kompetente”, bëjnë me dije autoritetet e Urdhrit të Farmacistit, teksa detajojnë dosjen që duhet të përgatisë ccdo kandidat që do të marrë pjesë në këto testime.

Duke iu referuar dosjes së dokumenteve ekspertët e këtij urdhri bëjnë me dije se raporti mjeko-ligjor, vërtetimi nga prokuroria dhe dëshmia e penalitetit duhet të jenë të lëshuara gjatë tre muajve të fundit, në të kundërt nuk do të konsiderohen të vlefshme, ccka ju penalizon me përjashtim nga gara e testimit për licencën.

Konkretisht, bëhet e ditur se kandidatët për t’u regjistruar duhet të paraqesin detyrimisht dëshminë e penalitetit, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Për shkak të kohës së konsiderueshme që nevojitet për të marrë këtë dokument, ju duhet që të aplikoni (nëpërmjet Postës) sa më parë. Ndërkohë që për të gjithë kandidatët që janë diplomuar në ish Universitetin “Kristal” në dosjen e regjistrimit për provimin e shtetit duhet të paraqesin vërtetimin e vlefshmërisë së diplomës, në të kundërt nuk mund të konkurojnë për licencën.

Një pjesë e mirë e kandidatëve do të kthehen në garë për licencën për të disatën herë, pasi kanë dështuar në sezonet e provimeve të zhvilluara përgjatë sezoneve të shkuara. Nëse kandidati nuk e merr provimin me herën e parë, kur ta rijapë atë sërish, duhet të paguajë një tarifë edhe më të lartë. Tarifa vjen në rritje, për çdo provë të dështuar të kandidatit.

Tashmë Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të kësaj qendre.

Në rregulloren e provimit të shtetit të miratuar më herët saktësohet se kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës. Po sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e provimeve, nëse një kandidat nuk paraqitet në provim, ose tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë provimi nuk vlerësohet si i kryer.

Sipas ligjit përkatës, personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit ose kualifikime profesionale në atë profesion, të cilat vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Dokumentet që duhet të dorëzohen nga kandidatët që hyjnë për herë të parë në provim e licencës:

Formular aplikimi.

Fotokopje e kartës së identitetit.

Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare dhe listës së notave.

Fotokopje e noterizuar e suplementit të diplomës.

Dëshmi e pjesëmarrjes në praktikën profesionale (lëshuar nga UFSH në momentin e kalimit me sukses të provimit të VAP).

Dëshmi e kursit të ndihmës së shpejtë (lëshuar nga Kryqi Kuq Shqiptar).

Raport mjeko ligjor.

Dëshmi penaliteti.

Vërtetim nga prokuroria e rrethit qe nuk është në ndjekje penale.

Mandat pagesa në llogari të QSHA

2 fotografi (format pasaporte).

Dokumentet që duhet të dorëzohen nga kandidatët përsëritës janë:

Formular aplikimi.

Fotokopje e diplomës universitare

Fotokopje e kartës së identitetit.

Raporti mjeko-ligjor.

Dëshmi penaliteti.

Vërtetim nga prokuroria e rrethit që nuk është për ndjekje penale.

Mandat pagesa në llogarinë e QSHA

2 fotografi (format pasaporte).

p.k\Dita