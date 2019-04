Licencimi i farmacistëve të rinj/ Kushtet për kandidatët që do testohen në maj

Farmacistët e rinj që duan të hyjnë në testimin e licencës që do të zhvillohet përgjatë muajit maj, duhet që të kryejnë regjistrimin pranë urdhrit profesional deri në mbyllje të ditës së nesërme (5 prill), duke dorëzuar dokumentet e kërkuara.

Në të kundërt, duhet që të presin fundin e vitit për të konkurruar sërish për të fituar lejen e ushtrimit të këtij profesioni.

“Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit maj 2019 do kryhet deri në datën 5 prill pranë zyrave të Urdhrit në kryeqytet.

Farmacistët e rinj duhet të dorëzojnë dosjen e dokumenteve të specifikuara për kandidatët që hyjnë për herë të parë në testimin e këtij sezoni, ndërsa përsëritësit duhet të rinovojnë vetëm disa prej dokumenteve”, bëjnë me dije ekspertët e Urdhrit të Farmacistëve.

Në mënyrë të detajuar bëhet e ditur se kandidatët që garojnë për herë të parë gjatë këtij sezoni për licencën duhet që të paraqesin këto dokumente:

“Formular aplikimi sipas formatit të përcaktuar, fotokopje të kartës së identitetit, fotokopje të noterizuar të diplomës universitare dhe listës së notave, fotokopjen e noterizuar të suplementit të diplomës, dëshminë e pjesëmarrjes në praktikën profesionale lëshuar nga Urdhri në momentin e kalimit me sukses të provimit të aftësimit praktik, dëshminë e kursit të ndihmës së shpejtë (lëshuar nga Kryqi Kuq Shqiptar, raportin mjeko-ligjor, dëshminë penalitetit, vërtetimin nga prokuroria e rrethit qe konfirmon se aplikuesi nuk është në ndjekje penale, mandatin e pagesës si dhe dy fotografi”.

Ndërsa përsëritësit duhet që të rinovojnë një sërë dokumentesh nga dosja e përmendur më lart. Konkretisht kjo kategori duhet që të dorëzojë pranë Urdhrit të Farmacistit në datat e përcaktuara këto dokumente: “Formular aplikimi, fotokopje e diplomës universitar, fotokopje e kartës së identitetit, raporti mjeko-ligjor, Dëshmia penalitetiit, vërtetimin nga prokuroria e rrethit që nuk është për ndjekje penale, si dhe mandat pagesën sipas herës së hyrjes në testim”.

Që të mos rrezikoni përjashtimin nga ky sezon testimesh duhet që raportin mjeko-ligjor, vërtetimin nga prokuroria dhe dëshminë e penalitetit të jenë lëshuar gjatë tre muajve të fundit. Çka do të thotë se nuk mund të përdorni dokumentet e ngjashme të marra më herët në kohë. Kandidatët për t’u regjistruar duhet të paraqesin detyrimisht dëshminë e penalitetit, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Ndërsa për kandidatët që janë diplomuar në ish Universitetin “Kristal” duhet të paraqesin vërtetimin e vlefshmërisë së diplomës, lëshuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Sipas ligjit përkatës, personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit ose kualifikime profesionale në atë profesion, të cilat vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ndryshe nga sa ka ndodhur në sezonet e viteve të shkuara, hiqet penalizmi për kandidatët që nuk arrijnë të marrin provimin edhe pas 5 tentativash. Këta kandidatë nuk e humbasin më të drejtën e ushtrimit të profesionit, edhe pse mund të dështojnë në provën e pestë.

Me ndryshimet e bëra në ligjin përkatës të profesioneve të rregulluara, asnjë profesionist nuk do të humbasë të drejtën për të ushtruar profesionin në specialitetin përkatës, pavarësisht faktit se sa herë do të hyjë në testin e licencës. Më parë, kush nuk arrinte të merrte pikët kaluese deri në herën e pestë të pjesëmarrjes në provimin e shtetit, nuk mund të ushtronte më profesionin për të cilin ishte diplomuar. Sa i takon pikëve që duhet të siguroni për të qenë kalues në këtë provim bëhet e ditur se: kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës. Po sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e provimeve, nëse një kandidat nuk paraqitet në provim, ose tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë provimi nuk vlerësohet si i kryer.

Autoritetet drejtuese të Qendrës së Shërbimeve të Arsimit bëjnë me dije se një pjesë e mirë e kandidatëve kthehen në garë për licencën për të disatën herë, pasi kanë dështuar në sezonet e provimeve të zhvilluara përgjatë sezoneve të shkuara. Nëse kandidati nuk e merr provimin me herën e parë, kur ta rijapë atë sërish, duhet të paguajë një tarifë edhe më të lartë. Tarifa vjen në rritje, për çdo provë të dështuar të kandidatit.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të kësaj qendre.

p.k/DITA