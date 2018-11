Pas 17 muajsh nënshkruhet marrëveshja: Brenda 2020, Britania jashtë BE

Udhëheqësit e BE-së kanë miratuar kërkesën e Mbretërisë së Bashkuar për t’u larguar nga Bashkimi Europian.

27 udhëheqësit dhanë mbështetjen e tyre pas diskutimit më pak se një orë në Bruksel.

Tusk sinjalizoi të shtunën se marrëveshja do të miratohej pasi Spanja tërhoqi shqetësimet e minutës së fundit në lidhje me Gjibraltarin.

Pas 17 muajsh negociatash të vështira, Bashkimi Europian dhe Britania e Madhe nënshkruajnë të dielën marrëveshjen paraprake për Brexit. Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez pas një ujdie për Gjibraltarin hoqi dorë të shtunën nga vetoja e planifikuar duke pohuar se Spanja do ta nënshkruajë marrëveshjen.

Marrëveshja duhet të miratohet nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar, ku shumë deputetë janë kundra.

Presidenti i Këshillit Evropian njoftoi lajmin në një postim në Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018