Lidershipi adaptiv i Gramoz Ruçit

Nga Kosta Barjaba

Në një organizatë, numri dy bëhet shpesh vendimtar dhe përcaktues. Ky është një mësim i universal i teorive mbi lidershipin.

Midis legacisë dhe të ardhmes: pikëtakimi i brezave

Gramoz Ruçi është, padyshim, një figurë emblematike, pikëtakimi i brezave në partinë e socialistëve shqiptarë. Kjo për arsye se ai mishëron, jo vetëm për shkak të rastësisë, por të meritave të tij, simbiozën midis të qenit një figurë e legacisë/trashëgimisë historike, por edhe bashkëkohore e socialistëve shqiptarë. Historike, sepse ai u ngjit në drejtimin e PS në fillimet e tranzicionit të saj drejt një partie socialiste europiane, pas një karriere, edhe pse shumë të shkurtër, në paraardhësen e kësaj partie. E lagacisë, sepse ai ka lënë gjurmët e veta të dukshme në të gjitha vendim-marrjet e rëndësishme të partisë së vet. Bashkëkohore, sepse ka ditur në çdo moment jo vetëm tu bashkohet, por edhe tu paraprijë proceseve reformuese të saj. Asnjë figurë historike, sado e fuqishme dhe e kompletuar, nuk mund tu rezistonte sfidave të modernizimit të PS, nëse nuk do të mbartte farën e ndryshimit dhe të progresit. Potencialet e tij modernizuese i ka vënë në veprim si kur ka qenë në kupolën drejtuese, ashtu edhe në ato raste kur, i motivuar nga integriteti i tij moral dhe politik, i është dashur të dorëhiqet nga detyrat drejtuese. Gramoz Ruçi ka kontribuar në modernizimin e PS si nga zyra e tij e katit të dytë në selinë qendrore, ashtu edhe kur u shkruante delegatëve të Kongresit nga larg. Si nëpërmjet qenies në krye dhe midis socialistëve, me pushtet partiak, ashtu edhe gjatë viteve të vështira të emigrimit, pa pushtet, por me autoritet të fortë moral dhe politik. Karriera e shkurtër politike e para vitit 1990 nuk është një fakt komprometues për të. Kjo ndodhi në një kohë partia që udhëhiqte vendin ktheu sytë nga figura të reja, të pakomprometuara, për të përmirësuar imazhin e saj.

Parzmore mbrojtëse dhe krijues i besimit për socialistët

Një organizatë politike udhëhiqet me vizion dhe temperament. Vizioni është i nevojshëm për të ndriçuar të ardhmen. Temperamenti është i dobishëm për të mbajtur të motivuar anëtarët, mbështetësit dhe ndjekësit, për të krijuar e forcuar besimin te ta. Vizioni është i nevojshëm për të përcaktuar destinacionin. Temperamenti është i nevojshëm për të mobilizuar njerëzit për të arritur në destinacion. Vizioni është tipar i atij që ka timonin. Temperamenti është tipar i atij që mban në funksion motorin dhe gjithë pjesët e tjera të makinës. Vizioni është parakusht për njëshin. Temperamenti është parakusht për dyshin. Karakteri i fortë, i paepur i Gramoz Ruçit ka shërbyer disa herë si parzmore për socialistët, edhe në ditët e tyre më të vështira. Pjekuria dhe maturia e tij, e pranuar edhe nga kundërshtarët, ka qënë nxitëse për reformimin e PS, sidomos për të siguruar mbështetjen e anëtarëve të partisë, kur ata vinin në dyshim reformat e propozuara, në fillim nga Nano e më vonë nga Rama. Të dy liderët që e kanë udhëhequr PS, në periudha gati të barabarta kohe, kanë ndjerë nevojën e besimit të Gramoz Ruçit. Duke qenë të dy vetëm pjesërisht karizmatikë, ata kanë pasur nevojë ta kompensojnë këtë me durimin, influencën dhe ndikimin horizontal dhe vertikal të Ruçit te socialistët. Ai ka ofruar mbështetje, duke krijuar më parë besimin e nevojshëm. Stoik, por edhe i hapur ndaj frymës socialdemokrate dhe euro-atlantike të PS, Ruçi ka bërë të mundur që lidershipi i Nanos dhe Ramës, edhe kur dukej se ishte tepër teknik, radikal, i parakohshëm, ndonjëherë edhe aventuresk për socialistët e thjeshtë, të funksiononte në mënyrë adaptive. Kujtoj disa momente të rolit të Ruçit si një amortizator i lëvizjeve të forta, shpesh të paparashikuara: pranimi gradual dhe pa trauma organizative i idesë së Nanos për shndërrimin e PS në parti elektorale, duke qetësuar reagimet e forta të socialistëve tradicionalistë; ideja e Ramës “Përtej të majtës dhe të djathtës”, duke qetësuar pjesën esktremisht të ideologjizuar të socialistëve; si edhe Rilindja, si një projekt që, e parë nga jashtë, dukej se largohej prej simboleve dhe traditave socialiste. Këto vizione të lidershipit socialist morën jetë edhe nëpërmjet mbështetjes së Ruçit, i cili, në stilin e vet, u bë edhe “elektoralist”, edhe “laburist e klintonian”, edhe “rilindës”.

Autoritar, por konkurrues me integritet

Askush nuk e ve në dyshim autoritetin e tij në PS. Ky autoritet, i mbështetur në meritën, do të ishte i justifikueshëm, për t’i ofruar Ruçit cilëndo pozitë partiake. Dhe në fakt, ai ka pasur mjaft të tilla. Duke qenë, herë formalisht dhe herë faktikisht, numri dy i partisë. Por në asnjë post drejtues partiak, nuk është dërguar, as emëruar, as siluruar. Në të gjitha përgjegjësitë partiake që ka pasur dhe ka, ai është votuar, nëpërmjet garave të hapura e konkurruese, duke dhënë një shembull të gjallë se nga gara e ndershme fiton jo vetëm fituesi, por edhe ai që nuk fiton (sepse humbës për të nuk ka). Gramoz Ruçi është lartuar në PS si një garant i demokracisë së brendshme, rregullave dhe garave të ndershme. Kur alternativa që ka mbështetur nuk është votuar, ai nuk ka hezituar të japë dorëheqjen, në fakt duhet thënë dorëheqjet.

Një institucionalist tipik

Ka një dallim të madh midis të majtës dhe të djathtës në qëndrimin ndaj institucioneve. E majta, si rregull, është më institucionale, respekton më shumë ligjin dhe shtetin, është më kërkuese në ndërtimin e institucioneve dhe më e prirur të mbështesë funksionimin e tyre demokratik. Por në qëndrimet e veta politike dhe institucionale, Gramoz Ruçi ka shkuar më tej këtij tipari të së majtës, duke u bërë një institucionalist tipik. Ai ka udhëhequr grupin parlamentar socialist në opozitë. Por asnjë fyerje nuk ka dalë nga goja e tij kundër asnjë përfaqësuesi të shumicës qeverisëse, brenda dhe jashtë sallës së Kuvendit. Ka udhëhequr grupin parlamentar të shumicës socialiste. Karakteri i tij i fortë nuk ka shërbyer kurrë si një “bunker” prej nga qëllohej mbi opozitën, për ta mposhtur, fyer apo denigruar atë. Ruçi është polemist, por me një emancipim të rrallë politik dhe qytetar. Ai është socialist, por nuk ka urryer, fyer dhe poshtëruar asnjëherë kundërshtarët e vet, josocialistë, të majtë e të djathtë. Ai është veteran në politikë, por nuk ka shfaqur kurrë shpoti apo ironi me vajzat dhe djemtë, që kanë hyrë në sallën e Kuvendit në moshën e fëmijëve të tij. Ai nuk ka qenë asnjëherë ministër, përveç periudhës dymujore, që padrejtësisht ia varin si “gjyle nëpër këmbë”. Por nuk ka shfaqur asnjë xhelozi për kolegët apo kundërshtarët e tij në poste qeverisëse. Çka nuk e ka penguar të jetë kritik, kundërshtar, oponent, por gjithmonë i drejtë dhe i respektuar. Ai është nga ata drejtues që sa më shumë kritikojnë, aq më shumë respektohen. Me një aftësi lidershipi që i buron së brendshmi; qëllime të qarta e bindëse; aftësitë për të bindur, madje edhe njëshin mbi të; aftësia për të punuar brenda sistemit; qetësia dhe, kur duhet, edhe shpejtësia e veprimit; aftësia për të dëgjuar të tjerët; dhe frymëzimi për të mobilizuar janë gjithçka i duhen një lideri.