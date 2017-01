Ligji antiduhan është antihuman dhe shkel të drejtat e njeriut!

(Një apel për Metën dhe Ramën)

Unë e kam zyrën në një kafene,

aty thur këngën dhe poezinë,

dhe që kur erdhi qeveri e re,

ja kam njohur ligjit egërsinë!

Ne jemi një milionë duhanpirës,

zëri më i fuqishëm për buxhetin,

bilanci ynë nga anë e së mirës,

po me Rilindjen pamë kiametin!

Dikur kishim ambientet tona,

dhe respektin e shtetit kemi patur,

po Rilindja ligjit i vuri mballoma,

dhe na nxori të gjithëve në qiell të hapur!

Ne mijëra e mijëra që pimë duhan,

na trajtuan dhe më keq se mizat,

dhe për të na i bërë nderin tamam,

pesë a gjashtë herë rritën akcizat!

Demagogjia kurrë s’ju ka shteruar,

si partizanë të ruajtjes së shëndetit,

po këto vjet duhanpirësit janë shtuar,

tok me lekët në buxhetin e shtetit!

Ilir Beqja një dekoratë ka marrë,

në luftën kundra nesh për një vit,

e ne në qiell të hapur-në Janar,

kemi marrë të ftohtë e plevit!

Do të thotë ndonjëri nga ju,

po lëre duhanin-o njeri!

Balzaku e linte dhjetë herë në ditë,

dhe dhjetë herë e fillonte përsëri!

Duhani ka varësi shumë të madhe,

dhe me fushata idiote s’i bëhet derman,

dhe as me sete promocionale,

hallin e dinë ata që pinë duhan!

Shumë halle në jetë kemi kaluar,

dhe do të kalojmë-o shokë,

por askush për besë s’e kish menduar,

se do rrinim me batanije mbi kokë!

Për ndërtim po dhe për shkatërrim,

Rilindjes s’i mungojnë talentet,

dy herë me radhë dhe te klubi im,

me ruspë na i prishën ambientet!

Ligji i mëparshëm qe i arsyeshëm,

i riu ka penalitete të rënda,

vërtetë rrinim jashtë-po në ambient të mbyllur,

ata që s’e pinë rrinin brënda!

Tok me egërsinë e dimrit,

dhe shteti egërsinë ta përplas,

jo tullë e dërrasë nuk imagjinohet,

po nuk të lënë të vësh as një copë plasmas!

Këto tri vjet e ca kemi qënë,

dhe jemi në ditë të kiametit,

dhe gjobat e larta që shteti ka vënë,

nuk i ka asnjë shtet i Planetit!

Gjobat janë hobi e Rilindjes,

gjobat dhe sjellja e egër,

ndaj unë s’shoh dhe s’besoj të shoh,

gjëkund ndonjë dritë të gjelbër!

Nuk jam unë i vetmi duhanxhi,

dhe ky nuk është vetëm shqetësimi im,

ndaj i kërkojmë zonjës qeveri,

që ligjit të egër t’i bëjë një amendim.

Gjersa duhani lejohet totalisht,

dhe fitime kolosale nxjerr kjo qeveri,

trajtimi jonë si njerëz me bisht,

ësht’ poshtërsi dhe padrejtësi!

Këto ditë do mbyllemi brënda,

se mund të ngrijmë në dëborë,

nga ky ligj me nene të rënda,

nuk kam pse votoj në Qershor!

Ndaj vetëm një nen amendimi,

ja kërkoj qeverisë që sot,

ta shpjerë në Kuvend pa ikur dimri,

se ne duhanin nuk e lëmë dot!



A. Duka