“Ligji i medias do miratohet duan apo s’duan heronjtë jashtë, e di që Meta do e kthejë”

Kryeministri Edi Rama nuk tërhiqet. Paketa Antishpifje do të miratohet sot.

“Duan organizatat, nuk duan organizatat, duan heronjtë që janë tek dera me Peci Vasilin në krye nuk duan ata, ky ligj do kalojë sot dhe do i japë thjesht dhe vetëm një instrument sidoqoftë të thjeshtë çdo individi, që pasi kur del tek dera e shtëpisë ha një batare me llum e baltë të ketë një adresë ku të shkojë të ankohet. Më falni këtë baltën ma hodhën por a ka mundësi që këtë baltë të mos ma hedhin më”, tha ai.

Rama nënvizoi se kjo paketë është 100% e përputhur me standardet ndërkombëtare dhe la të hapur mundësinë e korrigjimit të paketës në vijimsi

“Nuk ka ligj të përsosur. Çdo ligj është i përmirësueshëm por nuk mund ta shtyjmë në pafundësi në kërkim të perfeksionit. Ky ligj do të miratohet sot si një e drejtë që do të mbrohet nga llumi I shpifjes dhe ne do vazhdojmë punën për aspektet proceduriale rregullatore sic kemi rënë dakord dhe nga fjalia e parë tek fjalia e fundit ligji është 100% i përputhur me standardet ndërkombëtare. Nuk jua them unë por jua them të konfirmuar 100% me shkrim nga institucioni I përcaktuar për të ndjekur këtë proces, që është OSBE”, tha Rama.

Ndërkohë Rama la të kuptojë se vetë nuk do të ndjekë rrugën që parashikon ligji për tu ankuar tek AMA por do ndjekë cështjen në gjyq.

“Që ta dini sot unë personalisht nuk merrem me AMA. Unë me këta do shkoj në gjykatë. Janë bërë nja 60 çështje. Mund të shkojnë 600 apo 6 mijë, varet sa do rri këtu. Këta ose do të vijnë të provojnë në gjykatë që ata që thonë janë të vërteta. Dhe nëse njëri do dalë që do ta provojë unë do iki që këtu ose këta do të dënohen në gjykatë si fajtorë për përhapjen e shpifjeve. Duke qenë se pas tërmetit kam hapur librat e shenjtë për ti ndarë dhe me ju nuk po ju them cfarë thonë ata, për shpifjen e shpifësit por po ju siguroj se ata që thotë Kurani janë shumë herë më të rënda se ata që mund të them unë në ditën kur mund të jem më i angazhuar se kurrë kundër tyre.”

Rama tha se Presidenti do e kthejë pr/ligjin.

“Nga sot të gjithë shqiptarët do ta dinë që kanë në dispozicion një instrument që do ta vënë në punë pas vitit të ri se Presidenti do na e kthejë para vitit të ri”, tha Rama.

j.l./ dita