“Lirija”, dimension lirie në një gazetë të qëmotit

Bujar M. Hoxha

Njëqind e ca vite janë pak dhe shumë; “të qëmotit” mund të tingëllojë kështu me vend dhe pa vend. Por kur nis e shfleton një gazetë si “Lirija” dhe e krahason cilësisht me shtypin e sotëm, duket një kohë aq e largët prej botimit të saj sa përdorimi i fjalëve “të qëmotit” ngjan krejt i duhur.

Është si një krahasim mes së bardhës dhe së zezës, mes profesionales dhe joprofesionales, mes të talentuarës dhe të patalentuarës. Me vetëm katër faqe në një numër, një gazetë si “Lirija”, e botuar mes viteve 1908-1910, është një mësim i vërtetë për gazetarinë e ditëve tona, nga përmbajtja, gjuha, konceptet.

“Lirija” ka brenda atdhedashurinë, patriotizmin, moralin, shpirtin rilindas të kohës, optimizmin, dellin poetik, thërret për punë të mira, për vetë njeriun, për kombin… Politika, polemika, zëri qytetar, dhënëe shkruar pa cenuar etikën, edhe pse me shumë pasion.

*

Fillimet e shekullit të 20-të u karakterizuan nga një bum publicistik, i nxitur dhe nga rrethanat në të cilën gjendeshin shqiptarët dhe perandoria në të cilën e çonin jetën. Zgjimi kishte ndodhur; pas tij pasonte një periudhë e tërë prodhimtare. Mid’hat Frashëri i kishte të gjitha cilësitë e një të angazhuari publicist të kohës: talentin, ambicien, entuziazmin, përkushtimin, patriotizmin. “Lirinë” e gatoi dhe e mbajti vetë, e ushqeu dhe e rriti me duart e tij për aq sa ajo rrojti.

Ai e kishte të qartë misionin, detyrën qytetare. Interesi nuk është vetjak (dhe këtu nis, po të doni, krahasimi me gazetarinë aktuale). Shkruhet në “Lirija”, në numrin e 16-të: “Çdo qytetar munt të jetë i dobishim vendit të tij vetëm atëherë kur haron veten’ e tij edhe ve perpara enteresnë e kombit e të mëmëdheut – ndë qoftë se i shërben popullit një njeri me qëllim për të fituarë për veten e tij atë që s’mund të fitojnë ndryshe, ky njeri kurë s’munt të bjerë shërbime të vërteta, të larta e të vjetura – mjer ay komb i cili pret shërbime prej të tillë njerëzve!”

I mbushur me gaz dhe shpresë prej shpalljes së kushtetutës në perandori në 1908-n, Mid’hat Frashëri e nis i frymëzuar gazetën, siç do t’i niste dhe shumë punë të tjera. Fjalët i ka tërë patos: “Se sot është dit’ e lirisë, e vëllazërisë, e bashkimit!”

Por ç’koncept për lirinë ka drejtuesi dhe shkruesi kryesor i “Lirisë”?

“Lirija është për të rojturë, për të punuarë, për të bër’ i lumturë dhe jo për ligësi dhe për babëzi.”

“Se lirija ësht’ e mirë dhe hyn’ në punë kur di njeriu që ta përdornë për të mirë.”

“Po lirija s’është një fjalë, s’është me të thirurë dhe me të përpjekurë duartë. Lirija është një gjë e bekuarë, lirija do mbajturë, do ruajturë, do mbrojturë, se ndryshe na e rëmbejn’ nga dora.”

Si do ta përdorë ai vetë këtë liri e thotë në programin e gazetës: “Gazetën do të përpiqemi që ta bëjmë një vegëlë të përgjithëshme të kombit tënë, domethënë një fletë që të këndohetënëjugë si dhe në veri të Shqipërisë, prej toskë dhe prej gegëvet; për këtë qëllim do të përpiqemi që ta shkrojmë me të dy gjuhët dhe më tej do të përpiqemi ta shkrojm’ me një gjuhë të kupëtuarë prej të dy palët.”

*

Në vetëm tridhjetë muaj jetë, gazeta shpalosi vizione, analizoi situata, u kujdes së tepërmi të shkruajë për gjuhën dhe shkollat shqipe, ndërthuri zhanret letrare, mbajti qëndrime, dha mësime morali dhe patriotizmi.

Shkroi kështu për patriotizmin (në numrin e 16-të):

“Patriotizmi është dashuria pa interes të vet që munt të ketë një njeri. Nuku është të epet njeriu me gjithësej, për të drejtë e të shtrembër, ajo është fanatizmë. Eshtë një dashuri për mëmëdhenë tonë, sepse jemi lindur ne ose përindërit t’anë atje, edhe për ne është m’ i miri vent ndë gjith botën.”

I bëri këtë përkufizim detyrës së njeriut (në numrin e 50-të):

“Njeriu madhërinë dhe lumtërin’ e tij e gjen në punë dhe në përpjekje të vetë. Mos shikoni kurrë çë bën tjetri, shikoni çë bëni ju, çë duhetë që të bëni, qysh lipset që të punoni. Çdo njeri pyetet nga pun’ e tij. Shoku ynë le të punojë a le të mos punojë, ajo s’është puna jonë, ne duhetë që të mirremi me detyrën tënë.”

E vizatoi gruan shqiptare të kohës ndryshe nga ç’na është imponuar ta mendojmë dhe imagjinojmë, me tërë virtytet dhe të drejtat (në numrin e 44-t):

“Gruaja shqipëtarkëështë e mençme, e zonja, madhështore, besnike… Në një vent të mbeturë kaqë pas nga qytetërija, në një vent ku mbretëron fuqi e grushtit si në Shqipërit t’ënë, është për çudi sa e nderuarë dhe sa e respektuar’ është gruaja… Në vent tënë gruaja është zonjë në shtëpi të saj; burri çdo urdhër ja ka lënë gruasë e cila mbretëron me atë madhëri të një mbretëreshe… Virtyti që çquan më tepërë gruanë shqipëtark’ është ndjenj’ e detyrësë: qoftë çupë, shoqe a mëmë shqipëtarka e di gjithënjë detyrën’ e saj dhe bëhet theror dhe rob’ i kësaj detyre.”

I bëri vend në formë paralajmëruese dhe një sëmundjeje të një kombi:

“Pirja për fat të mirë në Shqipërit s’ka hyrë kaqë shumë sa të quhetë me të vërtet një smundje kombiare si në shumë kombe t’Evropësë… Pirja është një smundj’ e tmeruarë q’ e dobëson dh’ e vdes njerinë edhe nga morali edhe nga trupi. Sa Shqipëtarë kemi parë për fat të keq që janë bërë si një ‘copë mish me dy syre’ vetëm nga shkaku i pirjesë!”

*

Kushtetuta, shqipja si gjuhë për t’u folur dhe shkruar, shkollat shqipe, ishin tema mbizotëruese të gazetës.

“Konstitucioni”, “Ç’fituamë?” “Ku jemi?” “Shkollatë shqip”, “Libratë shqip”, “Shkronjatë shqip”, “Çpresim nga Kongres i Elbasanit”, “Mësimi shqip në shkollat e tjera në Shqipëri”, “Çështj’ e shkronjavet shqip”, “Për shkronjatë shqip”, “Gjuha shqip dhe fetë”, “Prapë shkronjatë shqip”, “Ç’u bë për shkronjatë shqip”, “Moti i dytë shkollar i Normales dhe ndihma jonë komptare”, ishin ca prej kryeartikujve që merreshin posaçërisht me ato çështje, pa përmendur një numër të madh artikujsh më të shkurtër në faqet e saj.

Gazeta i trajtoi gjerë marrëdhëniet midis popujve ballkanas të perandorisë. Ajo i dha hapësirë së quajturës grekomanizmë, duke kritikuar ashpër (në numrin e 60-të):

“Shumë likët na vjen kur dëgjojmë midis shqiptarëvet emërin ‘grekoman’ dhe ‘grekomanizmë’… Këta të mallëkuarë grekomanë, të shtyrë nga dhelpërit’ e grekërvet, të parënë vegël që përdorin për të kalurë grindje në mes tënëështë feja, me anën’ e fesë grekomanët me çdo mënyrë përpiqen të na përndajnë dhe të na armikësojnë me vëllazërit’ tanë të dashur myslimanët… Le t’i lem’ me nj’ anë ca prej atyre të krishterëvet Shqipëtarë të cilëvet u janë ndryshkurë trutë, mentë u janë trullosurë, dhe janë mahniturë nga përrallat e grekërvet, po myslimanët Shqipëtarë ç’bëjnë? Ata burra trima Shqipëtarë që më të shumët janë dëftyerë të flaktë mëmëdhetarë, janë përpjekurë për kombësin’ e vetë dhe i kanë dhënë nder të madh emrit Shqipëtar; tani ç’është ky gjumë që i ka zënë? … Turp, turp është për ne, sot në kohë të lirisë të bëhemi lodra n’intriga të të huajët!”

Në të njëjtën frymë, Mid’hat Frashëri i shkroi përmes gazetës dy letra të hapura Ismail Qemalit, botuar në numrin e 10-të dhe të 42-të. Përmbajtjet e tyre meritojnë studim më vete për goditjen që i bën autori i tyre njeriut të cilit i janë dërguar.

Pjesa letrare e gazetës është e mrekullueshme, me poezi, prozë, shqipërime, përshkrime udhëtimesh, botime veprash të njohura. Ka bibliografi, paraqitje të hollësishme të librave të botuar në shqip, njoftime.

*

Gazetën “Lirija” është bërë e mundur ta ketë çdo i interesuar falë një botimi anastatik, produkt i bashkëpunimit mes Fondacionit ALSAR dhe Bibliotekës Kombëtare. Kjo mundësi duhet shfrytëzuar për ta shfletuar atë faqe më faqe, për ta perceptuar atë dimension lirie që e përshkon, për t’ia vlerësuar vërtet përmbajtjen e pasur. Ngaqë çdo përshkrim tjetër, si ky këtu, është dhe mbetet sidoqoftë i mangët.