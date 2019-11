Liroi të burgosurin e përjetshëm, gjyqtari “i mbytur” në patundshmëri

Në muajin shkurt të këtij viti drejtuesja e Ministrisë së Drejtësisë Etilda Gjonaj, kërkoi hetim për gjyqtarin e Korçës, Markelian Kuqo.

Shkak për këtë kërkesë ishte bërë një vendim gjyqësor i marrë nga gjyqtari Kuqo për lirimin me kusht të shtetasit Gert Gjinari, i dënuar me burgim të përjetshëm.

“Nga hetimi paraprak që Ministria e Drejtësisë kreu, rezulton se vendimi është dhënë në kundërshtim me kriteret ligjore dhe kërkesat e Kodit Penal për dhënien e një vendimi lirimi me kusht të një të dënuari me burgim të përjetshëm. Për këtë arsye, Ministria e Drejtësisë i është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit, duke kërkuar inicimin e procedimit disiplinor për gjyqtarin Markelian Kuqo”, thuhej në deklaratën për shtyp të MD-së.

Por nga e thëna në të bërë është në mes një mal i tërë. Nuk ka sinjale që KLGJ e ka marrë parasysh këtë kërkesë.

Një telefonatë anonime në policinë e Korçës sinjalizoi këto ditë vendosjen e një bombe në automjetin e gjyqtarit të Korçës, Markelian Kuqo, duke shkaktuar alarm, por pas kontrollit rezultoi se gjithçka ishte e rremë.

Edhe vetë gjyqtari ka deklaruar se nuk ka nevojë për mbrojtje duke e konsideruar telefonatën një krijim të një grushti kriminal.

Kështu apo ashtu mbetet fakt që vendimet e gjyqtarëve ashtu siç e ka provuar tashmë edhe Vettingu, janë shpërblyer me pasuri.

Sipas të dhënave nga ILDKPKI lidhur me pasurinë , gjyqtari Kuqo, është i “mbytur” në patundshmëri për të vijuar më tej me llogaritë bankare apo kursimet.

Kështu ai deklaron një apartament me sipërfaqe 128 m2, një apartament me sipërfaqe 90 m2, një apartament me sipërfaqe 100 m2, një apartament me sipërfaqe 65.6 m2, truall me siprfaqe 3 250 m2, aksione në Albtelekom, llogari bankare të disallojshme, depozita kursimi për fëmijët, etj.

Pavarësisht reformave në drejtësi dhe Vettingut, pasuria e gjyqtarëve nuk është prekur.

Shumë prej tyre kanë marrë licensën e avokatit dhe me siguri do vijojnë të pasurohen duke bërë ndërmjetësin me ish-kolegët e tyre që ia dolën në Vetting.

