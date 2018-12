Lista e 228 mjekëve të rinj që kalojnë në testim për licencën

Pas farmacistëve, provimit për sigurimin e licencës profesionale do i nënshtrohen mjekët e rinj.

Për këta të fundit testimet e informatizuara do zhvillohen në ambientet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit në datat dhe oraret e përcaktuara për secilin kandidat që plotëson kushtet e hyrjes në provimin e shtetit.

Nga vlerësimet e bëra, janë kualifikuar për të hyrë në këtë testim rreth 228 mjekë të rinj, listën e të cilëve e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit.

Për të shmangur përplasjet, për secilin prej tyre është përcaktuara si data, po ashtu edhe orari se kur duhet të paraqiteni për të dhënë provimin e profilit tuaj. Konkretisht, testimet për këtë kategori do të zhvillohen në datën 21 dhjetor, për të përfunduar në datën 24 dhjetor.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës.

Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të QSHA-së.

“Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit, si dhe kualifikimet profesionale në atë profesion, të cilat duhet të vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara nga institucionet përgjegjëse brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për profesionet e rregulluara”, bëjnë me dije ekspertët e QSHA. Që të mos rrezikoni përjashtimin, në ditën e testimit duhet të paraqiteni në ambientet e kësaj qendre 30 minuta para fillimit të provimit të shtetit. Ndërkohë që duhet të keni detyrimisht me vete këto dokumente: “Kartë Identiteti për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal si dhe kopje të tyre), faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë”.

Duhet të bëni kujdes, pasi mungesa e një prej këtyre dokumenteve ju penalizon duke ju lënë jashtë testimit, çka do të thotë se duhet të prisni sezonet e vitit të ardhshëm për të hyrë sërish në testin e licencës, duke humbur kështu shanset për të aplikuar përgjatë kësaj periudhe për vendet e lira të punës në spitalet dhe qendrat mjekësore të tjera. Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës.

