Lista e 405 mësuesve që garojnë për licencën në Histori-Gjeografi, testimet e kësaj jave

Pranvera Kola

Testimet për licencat e reja në mësuesi do të vijojnë edhe përgjatë kësaj jave. Duke nisur nga dita e sotme, e deri në datën 25 shtator në garë për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit janë mësuesit e diplomuar në profilet gjeografi dhe histori-gjeografi. Pas vlerësimit të dosjeve të paraqitura, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka shpallur tashmë listën e 405 mësuesve të rinj që kalojnë në provim për të siguruar licencën profesionale nëpërmjet marrjes së rezultateve kaluese në provimin e shtetit.

Sikundër ka ndodhur me profilet e tjera lëndore, edhe mësuesit e këtyre dy profileve duhet të bëjnë kujdes me respektimin jo vetëm të rregullave të hyrjes në testim, por edhe të atyre për masat anti-Covid. Kështu, për secilin kandidat është përcaktuar data dhe orari se kur duhet të paraqiten në ambientet e QSHA-së për të zhvilluar testimin e informatizuar. Në vijim të shkrimit gjeni të plotë listën e mësuesve që konkurojnë për licencën në këto dy profile, së bashku me datën dhe orarin se kur duhet të paraqiten për të zhvilluar provimin.

Sipas rregullores së zbardhur më herët, për të mos rrezikuar hyrjen në provim, kandidatët që janë pjesë e kësaj liste duhet të paraqiten në ambientet e kësaj qendre 30 minuta para fillimit të provimit të shtetit. Ditën e provimit kandidati duhet të jetë i pajisur me: mjetet mbrojtëse, maskë dhe doreza plastike, të zbatojnë ruajtjen e distancës fizike 1,5-2 metër me kandidatët e tjerë. Gjithashtu, duhet të keni me vete edhe letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë) për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti original, si dhe kopje të tyre, si edhe faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë, ku të jetë e specifikuar hera pjesëmarrjes. Autoritetet e QSHA-së sjellin në vëmendje se fatura duhet të ketë vulën e bankës përkatëse. Po ashtu, duhet të keni me vete edhe kopjet e diplomave të programeve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të përfunduara prej tyre, si dhe njohjen e tyre nga MASR, në rast përfundimi të programeve të studimit jashtë shtetit. Kandidatët, të cilët nuk janë pajisur me diplomë të ciklit të dytë të studimeve, duhet të paraqesin një vërtetim nga universiteti përkatës, ku konfirmohet shlyerja e të gjitha detyrimeve, përfshirë edhe gjuhën e huaj, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Mungesa e ndonjërit prej këtyre dokumenteve penalizon kandidatët me përjashtim nga provimi e shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit ose kualifikime profesionale në atë profesion, të cilat vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të kësaj qendre.

Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës. Sipas rregullores, nëse një kandidat nuk paraqitet në provim, ose tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë provimi nuk vlerësohet si i kryer. Nëse kandidati nuk e merr provimin me herën e parë, kur ta rijapë atë sërish, duhet të paguajë një tarifë edhe më të lartë. Tarifa vjen në rritje, për çdo provë të dështuar të kandidatit.

Në ditën e testimit, çdo mësues duhet:

Të paraqitet pranë QSHA-së i pajisur me mjetet mbrojtëse, maskë dhe doreza plastike. Të zbatojë ruajtjen e distancës fizike 1,5-2 metër me kandidatët e tjerë. Të ketë me vete vetëm dokumentet e kërkuara dhe mjetin e identifikimit. Të ketë me vete stilolaps për nënshkrimin e deklaratës dhe rezultatit të testimit. Të mos ketë me vete celularë, çanta dhe sende të tjera personale, të panevojshme në zhvillimin e testimit.

Lista e kandidat+½ve Gjeografi

Lista e kandidat+½ve Histori Gjeografi