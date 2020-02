Lleshaj: IKMT ndryshon emrin, bashkëveprim i ngushtë me policinë

“IKMT ka rol të rëndësishëm në mbrojtje të territorit të vëndit, duke e afruar pranë Policisë së Shtetit, ne do e mbrojmë territorin në kuadër të një veprimit të përbashkët mes policisë dhe IKMT”.

Kështu tha ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj, në një takim me strukturat drejtuese të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe policisë, ku bëri me dije se do të ndryshohet emri në Inspektortiati Kombëtar i Mjedisit dhe Territorit.

Ministri bëri me dije se strukurat e reja të IKMT për inspektimin e mjedisit dhe pyejeve do të kryehen në bashkëveprim të ngushtë me strukturat e policisë dhe se drejtuesit e rinj do të jenë pjesë integrale e komisariateve të policisë, në mënyrë që e gjithë puna të kryhet në koordinim të plotë, duke mos pasur shpenzime të panevojshme të energjisë.

“Kërkohet nga të gjithë drejtuesit e policisë dhe IKMT të përgatiten mirë për të filluar këtë drejtim të ri që të adresojnë ato çështje që shqetësojnë mjedisin dhe territorin, tek ndërtimet pa leje, tek bregdeti dhe zonat turistike, hapja e fronteve të reja për zhvillimin e vendit dhe do të orientohet edhe tek disa zona të brishta si administrimi i baseneve ujore, kontrolli i shfrytëzimit të inerteve të lumenjve, guroreve, minierave etj., të cilat kanë shfaqur shqetësime të mëdha për zhvillimin”, u shpreh Lleshaj.

Ai tha se në zonën e malit të Tomorrit dhe Krujës, ndërhyrja ka rezultuar e mirë por shtoi se nuk ka përfunduar ende dhe do shtrihet në ato zona ku zhvillohet veprimtari e paligjshme.

Sipas tij, fokusi i madh do të jetë mbrojtja e sipërfaqeve pyjore të vendit dhe mbrojtja e tyre mund të bëhet më së miri, nëse kontribuohet që nga themeli në bashkëpunim mes strukturës së re dhe policisë.

Po ashtu tha se nga fundi i muajit shkurt kur IKMT e re do të bëhet operacionale, drejtoritë vendore të policisë do të kenë edhe një përgjegjësi të shtuar por edhe një aset të shtuar, strukturat vendore të IKMT.

“Do të ketë rikonceptim në themel të policisë dhe IKMT, e cila do drejtohet nga qendra në kuptimin profesional dhe administrativ dhe në kuptimin operacional do të drejtohet nga policia. Do të bëhen rekrutime të reja në IKMT, shpresojmë që qytetarët ti përgjigjen thirrjes në angazhim dhe nga ky proces të marrim specialistë dhe ekspertë të motivuar, të gatshëm dhe të angazhuar. Nxis të rinj dhe të reja që kanë eksprtiencë në fushën e mjedisit, ujit dhe pyjeve që të bëhen pjesë e IKMT në mënyrë që të nis një proces shumë rigoroz për parandalimin e dëmeve në mjedisin tonë”, deklaroi Lleshaj.

Ministri tha se do ndalohet zaptimi i çdo hapësire në plazh dhe se nëse është ndërhyrë në mes të sezonit, puna do nisë që tani jo për të pritur dhe larguar materiale, por për të parandaluar zaptimin e çdo sipërfaqe, detyrë policia, prefektët dhe IKMT.

Si prioritet tjetër, deklaroi luftën kundër kanabisit.

l.h/ dita