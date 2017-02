Lllalla: Kam filmuar shantazhin në zyrën time për të mbyllur dosjen Bankers

Gjatë intervistës në emisionin Opinion, kryeprokurori Llalla tha se ka regjistruar shantazhet që i janë bërë për të mbyllur hetimet ndaj Bankers. Në studio u përmend një nga kopertinat e gazetës DITA që daton në 15 korrik 2016. Ai shkrim që mund të lexohet KËTU zbulon një letër që diplomati amerikan i ka dërguar Llallës ku i kërkon mbylljen e hetimeve ndaj Bankers, megjithë dëmet e mëdha që kjo kompani u ka shkaktuar banorëve të zonave ku vepron. Letra e z.Lu është dërguar në datën 23 korrik 2015. Vetëm pak ditë më vonë, në 15 gusht, Prokuroria mbyll hetimet ndaj Bankers. Do ishte mirë që z.Llalla të mos i thotë të vertetat vetëm atëherë kur preket vetë. E po ashtu dhe z.Lu dhe të tjerët. Të vërtetat e mbajtura në sirtare që përdoren vetëm për sulme politike, janë më të dëmshme se gënjeshtrat. Meqë u përmend në replikat e djeshme disa herë, DITA ndjen detyrim t’u kumtojë lexuesve të vetë, se mendimi i saj redaksional është që si z.Lu ashtu dhe z.Llalla, në deklaratat publike dhe sjelljet e tyre janë të dy në tejkalim të të drejtave që u jep posti.

Më poshtë, pjesa e intervistës ku kryeprokurori thotë se ka regjistruar presionin:

B.Fevziu – Jeni shprehur se ka disa arsye që lidhën me përfitimet personale, çfarë interesa personale mund të ketë një ambasador i SHBA në Tiranë?

A.Llalla – Nëse një ambasador do përmbushte vetëm detyrat diplomatike dhe të ikte sërish nga vendi jonë po në atë formë nuk do kishte asnjë problem. Në rastin konkret që ka qene dhe pikënisja e gjithë debateve të mia më ambasadorin Lu ka të bëjë me hetimet të Prokurorisë së Rrethit Fier të shpërthimeve të ndodhur në puset e naftës në zonën e Patoz Marinzës, ku u dëmtuan një numër i konsiderueshëm banesash dhe pati pasoja në jetë njerëzish. Rast i cili prokuroria filloi hetime për Bankers Petrolium.

Bëhet fjalë për këtë shkresë që kam unë në dorë të botuar në gazetën DITA…

Po. Më vjen një biznesmen shqiptar karburantesh dhe më thotë që hetimi duhet të mbyllej. Ky biznesmen me thotë që së nëse binim dakord ditën tjetër do më vinte në zyrë ambasadori. Nuk mund të mendohej se ambasadori do të vinte pas një presioni që bëri një biznesmen shqiptar. Por të nesërmen ambasadori erdhi . Së bashku me presidentin e Bankers Petrolium dhe tha se prokuroria duhet të pushonte hetimet.

Ju tha që prokuroria duhet të pushonte hetimet ?