Llogaritë për titull dhe mbijetesë

Partizani e nisi me fitore fazën e fundit të kampionatit. Ndaj Skënderbeut të kuqtë morën 3-pikëshin e finales së parë për ta.

Skuadra e Gegës e ka të siguruar edhe fitoren në javën e 29 pasi do të luante me Kamzën që është përjashtuar.

Tashmë kryeqytetasit kanë nisur numërimin mbrapsht se edhe sa pikë iu duhen për të siguruar trofeun që mungon prej 26 vitesh.

Edhe sikur Kukësi që ndodhet në vendin e dytë t’i fitojë të gjithë takimet mbetura, Partizanit i duhen saktësisht edhe 12 pikë, thënë ndryshe 4 fitore radhazi.

Nuk do ta kenë aspak të lehtë me Kastriotin në Fushë-Krujë pasi krutanëve nuk u lejohet të bëjnë asnjë lëshim në luftën e tyre për mbijetesë.

Edhe Laçi për ta ka qenë një kockë e fortë. Ndaj Flamurtarit të kuqtë duhet të shtrëngojnë dhëmbët, pasi në Vlorë duhet të marrin fitoren në mënyrë që të shkojnë të qetë dhe me optimizëm në derbi.

Nëse në të gjitha këto takime do të marrin maksimumin partizani do të festojë titullin në përfundim të sfidës me bardheblutë.

Llogaritë po i bëjnë edhe skuadrat në fund të tabelës. Tashmë Kastrioti po kërcënon hapur Tiranën dhe Luftëtarin.

Me bardheblutë i ndajnë tre pikë dhe 4 me gjirokastritët. 3 nga 7 ndeshjet e fundit do t’i luajnë në shtëpi. Do të jenë përballje të vështira por skuadra e Bledar Devollit nuk do të pranojë të dorëzohet.

Faza e fundit duket si rrugë malore vetëm për Tiranën që veç përballjeve direkte do të ketë të bëjë edhe me skuadrat që pretendojnë Europën.

o.j/dita