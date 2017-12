Lojë e nervash: Tensione midis Sllovenisë dhe Kroacisë rreth kufirit

Sllovenia do të fillojë zbatimin e vendimit të Tribunalit të Arbitrazhit nga e shtuna në kufijtë e saj me Kroacinë. Zbatimi do të fillojë aty ku është më së lehti, në det.

Megjithatë, argumentet kroate nuk u pranuan nga gjykata, e cila zëvendësoi gjyqtarët dhe vazhdoi me procesin, dhe më në fund mori një vendim me të cilën Sllovenia humbi në masë të madhe në tokë, por mori atë që me të vërtetë donte, kalimin deri në ujërat ndërkombëtare.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane (MVEP), me një shënim diplomatik, i kërkoi Sllovenisë të përmbahet nga zbatimi i njëanshëm i masave të cilat do të kishin për qëllim përpjekjet për ndryshimin e situatës në teren, dhe të dialogut konstruktiv rreth çështjeve kufitare, tha MVEP.

Policia u ka thënë dje peshkatarëve kroatë që të sillen normalisht në aktivitetet e tyre, dhe që të mos shkojnë deri në mes të Gjirit të Savudrisë, në mënyrë që të mos shkaktojnë incidente.

Dje ka ndodhur një incident i vogël. Sipas peshkatarëve, varkat e patrullës kroate u ndalën midis peshkatarëve kroatë dhe anijes policore sllovene, e cila iu afrua atyre. Pas kësaj, të gjitha anijet u tërhoqën.

Sot hynë në fuqi një sërë ligjesh, kryesori prej të cilëve është ai me të cilin regjistrohet kufiri me Kroacinë në të dhënat zyrtare të kufirit dhe ai mbi regjistrat e tokës. Akti i Peshkimit Detar parashikon dhënien e licencave të peshkimit. Me këto leje, peshkatarët sllovenë do të peshkonin deri te Gjiri Lim ndërsa ata kroatë në detin territorial slloven. E fundit e një sërë ligjesh rregullon të drejtat e popullsisë në pjesën që “i takon Kroacisë”.