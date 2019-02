Lotaria amerikane/ Ambasada bën njoftimin e rëndësishëm

Ambasada Amerikane ne vendin tone ka dhene sot nje informacion me rendesi per te gjithe te perzgjedhurit e lotarise amerikane qe vijojne te jene ne pritje per te dhenat e reja.

Me nje mesazh ne faqen e vet ne FB, ambasada informon gjithe te interesuarit se duhet te kontrollojne buletinin e vizave per t’u njohur me daten e intevistes.

Mesazhi i ambasades

Të përzgjedhur të Lotarisë DV2019: kontrolloni buletinin e vizave për të parë se kur çështja juaj do të jetë gati për intervistë, si dhe kontrolloni rregullisht emailin tuaj për një email nga KCC ku kërkohet t’i dërgoni dokumente me email. Lexoni këtu rreth buletinit të vizave: https://go.usa.gov/xEn4B#pyetanen

l.h/ dita