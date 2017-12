Lotaria Amerikane, ndryshon data se kur dalin përgjigjet

Nëse mendoni se janë shumë muaj deri në pritje të daljes së përgjigjeve për Lotarinë amerikane, gaboheni. Në fakt edhe pse rezultatet dalin në muajin maj, për të gjithë ata që kanë aplikuar në lotarinë amerikane, këto muaj do të ‘fluturojnë’ shumë shpejt.

Bazuar në një njoftim zyrtar për lotarinë amerikane, thuhet se “këtë vit nuk do te jete data 1 maj për te kontrolluar përgjigjet e Lotarisë Amerikane”.

Kete vit përgjigjet per lotarine Amerikane do te mund te kontrollohen online ne date 15 maj 2018. Kjo eshte data e vendosur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Duke nisur nga kjo dite, të gjithë aplikantët e regjistruar të programit të llotarisë DV-2019 mund të kontrollojnë statusin e tyre ne faqen zyrtare te llotarise amerikane

Duke filluar nga 15 maji 2018, për të parë nëse janë përzgjedhur, të regjistruarit e DV-2019 do të mund të përdorin numrin e tyre unik të konfirmimit të dhënë në regjistrim duke kontrolluar online Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve. Kontrolli i Statusit të Regjistruarve do të informojë pjesëmarrësit e përzgjedhur se si të aplikojnë për vizën e Lotarisë për veten dhe anëtarët e tyre të familjes. Departamenti gjithashtu do t’u konfirmojë të përzgjedhurve datat e tyre të intervistave për vizë nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistruarve.

Ambasada Amerikane në Tiranë, ka njoftuar se lista e fituesve do të shpallet në faqen zyrtare https://www.dvlottery.state.go… duke e kontrolluar vete ju, dhe jo me postë elektronike apo me letër, siç ka qene ne vitet e shkuara.