LSI konventë zgjedhore në Bashkinë e Tiranës, Luan Rama: Shans për të gjithë

Lëvizja Socialiste për Integrim zhvilloi konventën zgjedhore për degën e njësisë administrative numër 7 në Bashkinë e Tiranës. Kjo konventë u zhvillua në kuadër të zgjedhjeve të brendshme në strukturat e LSI-së për qarkun e Tiranës nga ku do të zgjidhet Kryetari i ri për degën e kryeqytetit si edhe Komiteti i ri Drejtues për degën e LSI Tiranë.

Të pranishëm në konventën e njësisë administrative numër 7 ishin dy nënkryetarët e LSI-së, Luan Rama dhe Kejdi Mehmetaj, si edhe Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Braimllari. Në fjalën e tij, nënkryetari i LSI-së, Luan Rama theksoi se Lëvizja Socialiste për Integrim është forca politike e cila solidarizohet me qytetarët gjë e që dallon anë nga partitë e tjera. “Lëvizja Socialiste për Integrim ka një vlerë që nuk e kanë forcat e tjera politike dhe që kjo është më e spikatur dhe që ka të bëj me solidaritetin. Ne jemi një forcë e solidaritetit. Ne jemi forcë politike që ju gjendemi dhe jemi pranë njerëzve. Sfida jonë e vetme janë hallet, shqetësimet dhe interesat e qytetarëve. Me siguri e kemi dëgjuar fjalimin që mbajti Presidenti i ri SHBA-ve dhe ajo që çfarë bënte përshtypje ishte solidariteti. Ne kemi vlerë dhe duhet të demonstrojmë të gjithë fuqinë tonë në solidaritetin, në humanizmin dhe në bashkëveprimin me të gjithë qytetarët. Të parët janë qytetarët dhe LSI-ja është forca për t’i shërbyer qytetarëve”,- tha Luan Rama.

Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, Endrit Braimllari shpjegoi procesin e zgjedhjeve brenda degës së LSI-së për Tiranën e cila pati fillimin e saj nga njësia administrative numër 7. “Unë dua të ndalem pak tek procesi i organizimit të zgjedhjeve jo vetëm në njësinë shtatë por në të gjithë Tiranën. Ne mbyllem fazën e parë të organizimit të zgjedhjeve ku thelbi kryesorë kishte të bënte me zgjedhjet e kryetarëve të organizatave që do të jenë pjesë e konventës së Tiranës ku do të zgjidhet ekipi i ri drejtues i Tiranës, pra kryetari ose kryetarja e re e Tiranës dhe komiteti drejtues i LSI-së për të gjithë Tiranën”,- u shpreh Endrit Braimllari.