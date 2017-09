LSI pyet Xhafajn: Çfarë ka ndodhur me listën e 124 kriminelëve të drogës?

LSI i drejtohet me nje thirrje te forte ministrit te Brendshem, Fatmir Xhafaj.

Pas alarmit te dhene pak kohe me pare nga ana e vete kryeministrit Rama dhe ministrit teknik te PD per nje liste me 124 emra trafikantesh e kultivuesish droge ne vend, nenkryetari i LSI-se, i kerkon shpjegime ministrot te Brendshem, Fatmir Xhafaj.

Postimi i Luan Ramës

Një kujtesë për Ministrin e Brendshëm!…

Çfarë ka ndodhur me listën e kriminelëve të drogës?!…

I nderuar zoti Ministër!

Mbi një muaj e ca më parë, Kryeministri e pas tij edhe ministri teknik i PD-së që ju zevëndësoi për disa muaj në detyrën e Ministrit të Brendshëm, u shprehën publikisht se kishin një listë me 124 emra trafikantësh e kultivuesish të drogës!

Pa dashur të merrem me “tejkalimin e të drejtës” prej tyre në prononcimin për këtë listë, me vullnetin për të qenë përkrah jush, përkrah Policisë së Shtetit e të gjitha agjensive ligjzbatuese në sfidën e përbashkët të luftës kundër krimit të organizuar dhe kultivimit e trafikimit të drogës, më lejoni t’ju drejtohem publikisht se a ekziston vërtetë kjo listë? E nëse ekziston, çfarë është bërë e çfarë po bëhet ligjërisht me të?

Nuk kam asnjë arsye të dyshoj në vërtetësinë e asaj që kanë deklaruar Kryeministri dhe Ministri i Brendshëm, pra në ekzistencën e listës, por meqenëse më pas nuk u fol më për të, nuk u fol as për hapat procedurialë ligjorë që duheshin ndërmarrë, po ju drejtohem juve, me shpresën që ajo listë të mos jetë bërë e pavlerë!

Prandaj, informojeni publikun zoti Ministër, çfarë ka ndodhur me listën e kriminelëve të drogës?