Lufta absurde dhe kalorësit e saj

Bedri Islami

Opozita e bashkuar, nuk e di përse quhet kështu sepse ata janë gati të ndahen sapo të shohin dritën e paktë të pushtetit, shpalli luftën e saj absurde.

E paqenë në një kauzë politike apo njerëzore, ajo më në fund gjeti një të tillë, të cilën mendon ta kthejë në një kauzë politike dhe përmes saj të marrë pushtetin.

Lufta e saj absurde fare thjeshtë mund të quhet: Lufta e 5 euroshit.

Të qenë në mesin e rrugës, pa një ide, një vizion, që nuk e kanë pasur kurrë, një shkak për shtyrje dhe për të mbuluar gjithçka që i kishte lënë thuajse lakuriq, ata po kapen fort pas një proteste, e cila edhe pse ishte në të drejtën e saj, pikërisht sepse u futën mes tyre halabakët politikë, të paguar nga opozita, degjeneroi ashtu si kishin degjeneruar edhe të tjerat para saj: në dhunë, përplasje, shkatërrim dhe demonstrim force.

Pamjet e përcjella, tani të njohura, u zhvendosën marramendshëm shpejt, ku tani, para dyerve të një institucioni, Policisë së Shtetit, jo vetëm protestohet, çka është përsëri një e drejtë e lejuar, por synohet të merret forcërisht, pikërisht ajo që do të zgjidhet ligjërisht.

Ishte si një dhuratë nga qielli për opozitën, që ende mendonin se si do të ecnin, bashkërisht apo veç e veç, se si do të ndanin pjesën e pushtetit të mundshëm, ku do të kandidojë njëra palë e ku pala tjetër; si do të mbroheshin, ende me frikën se cilët e kishin radhën të thirreshin për t’u gjykuar, pasi krimet e bëra përmes pushtetit ishin të shumtë; cilët do të zbonin brenda radhëve të veta, ku opozita e vogël, LSI dukej më e fortë në qendër, por me puplat që binin në bazë, ndërsa opozita e madhe ende me hallin se si do ia bëjnë me “reformatorët”.

Opozita, në fakt treshja, Berisha-Kryemadhi-Basha, shpallën skenarin e mosbindjes civile, realizimin e protestave në gjithë vendin dhe refuzimin masiv të pagimit të taksave.

Në fakt, shpalli antishtetin.

E gjithë deviza e saj është ajo që thuri në qershorin e vitit 2013, kur kishin planifikuar realizimin e shembjes së shtetit sipas skenarit grek. Duke e lënë shtetin në fundin e një humnere financiare, jo rastësisht, por e përgatitur me kujdes të veçantë nga Berisha e Bode, opozita e asaj kohe, ende një ditore, shpalli verdiktin se pushteti i socialistëve nuk do të ishte jetëgjatë, se do të shembej si një karton dhe se opozita do të vinte në pushtet ende pa i mbyllur mirë sytë në opozitarizëm.

Të gjitha fjalët e mëdha që u thanë në mbledhjen e përbashkët të deputetëve opozitarë, thirrjet e zakonshme berishiane, goditja me grusht e tryezave, duartrokitjet dhe ngazëllimi mund të përmblidhen në qëllimin e vetëm, të cilin e shpalli, ndoshta edhe pa dashje, njëra nga kokat e trumfiratit opozitar, Kryemadhi, duke thënë haptas në kërcënimin e saj se “Arta Marku të ketë kujdes, nuk do e tolerojmë”.

Në fakt ishte kërcënimi thelbësor i opozitës, e cila, megjithëse është çkerrur tash sa ditë e net për pavarësinë e gjyqësorit, gjëja e parë që hodhi në eter dhe e përgatit si plan ishte linçimi i ardhshëm i kryeprokurores, Arta Marku.

Një ditë më parë, të njëjtin kërcënim e kishte bërë edhe Basha, maja e vogël e trumfiratit politik, duke shkuar edhe më tej, duke folur për anët e errëta të kryeprokurores.

Nëse do të kishte një Pazar politik: nuk ju lëvizim pronat dhe pasuritë nuk ua marrim kuksianët do të ishin fillikat, ashtu si do të jenë kur opozita ta marrë vesh të vërtetën se drejtësia nuk është më ashtu si një herë në duart e tyre, por shumë shpejt nuk do të jetë as në dorën e qeverisë e të askujt, pasi mbi të po vendoset kontrolli i rreptë i atyre që duhej ta kishin bërë këtë prej kohësh, ndërkombëtarët.

Nëse opozita mendon se një strukturë e fuqishme ndërkombëtare, euro – atlantike, e ka bërë gjithë këtë investim politik, financiar dhe juridik thjesht që drejtësia të ndërrojë pushtet, atëherë jo vetëm nuk kanë mësuar gjë nga politika e tashme, por edhe nuk do i kenë ruajtur thesaret që kanë grabitur.

Edhe Llalla e Gashi menduan se kjo është një lojë në portën tjetër, por shumë shpejt do e marrin vesh se nuk paska qenë e tillë.

Opozita kërkon të njëjtin skenar si një vit më parë, tani me një përmasë tjetër. Dhe me aktorë të hapur. Nëse një vit më parë një pjesë e opozitës, që ishte në pushtet, luante lojën e ditës dhe të natës: pra, ditën me qeverinë dhe natën me opozitën , për të rrëzuar qeverinë, tani janë gjërat më të hapura. Opozita do të jetë krejt e hapur, qeveria nuk do të ketë mes vetes njerëzit e natës.

Çadra 2, që shpejt mund të ngrihet në të njëjtin vend, do të ketë të njëjtët aktorë, por edhe të njëjtët autorë. Aktorët janë të përmjerrur, sepse në shumicë ata njihen, janë nga ajo garda e vjetër, që nuk bëri hajër për këtë vend, as kur ishte në qeveri, as kur ishte në pushtet. Më shumë se elitë politike, ata janë një bandë hajdutësh, të cilët kusarinë e tyre e kanë shndërruar në vila, pasuri marramendëse, dërgesa në banka të dyshimta. Edhe aktorët e rinj, të zgjedhur, si me dorë nga një “politikë gaz” bashiane, nuk dolën më të mirë. Disa vijnë nga etër, të cilët politikën e kanë kurvëzuar, të tjerë u shfaqën të tillë përmes mesazheve erotike, zgërdhimjeve përtallëse ndaj të tjerëve dhe vrullit për të shkatërruar.

Autorët nuk janë vetëm në vendin tonë. Sado mund të duket paranojake, është e dyta herë që synohet të destabilizohet i gjithë vendi në përmasa të tilla, momente të cilat përkojnë me krizën më të ndjeshme politike që kalon shteti serb, të cilit i kërkohet me domosdo njohja e shtetit të ri të Kosovës.

Jo rastësisht, liderët e opozitës, që ngritin kaq lart zërin për “padrejtësitë” që po u bëhen shqiptarëve të Kosovës, që kërkojnë edhe largimin e kryeministrit nga parlamenti, në fakt po bëjnë vetë të kundërtën e asaj që predikojnë. Liderët zëmëdhenj të patriotizmit rrugor po shtrojnë një rrugë antikomb dhe antishtet, që përkon me dëshirat e vjetra sllave.

Përse e shpalli opozita skenarin dhe kërkon realizimin e mosbindjes civile?

Për tarifën e vendosur në Rrugën e Kombit? I hëngri meraku oligarkët e politikës për të varfrit e veriut? Vërtet po u qan zemra për to dhe nuk po u rri mendja askund tjetër veçse tek të mjerët e zonës së Kukësit, Hasit, Tropojës? Vërtet i ra tryezës me grusht një lider- ujk plak i politikës për bashkëvendësit e tij, që në 20 vitet e fundit i ka parë apo jo dy herë? Duartrokitën vartësit e tij, tani të dyfishtë, sepse janë në merak për shqiptarët e Kosovës, të cilët do të vijnë për të kaluar një pjesë të pushimeve në vendin e tyre dhe do të harxhojnë disa euro më tepër?

Kushdo e di se e gjithë kjo është një përrallë që edhe fëmijët nuk e besojnë.

Opozita e tashme, kur ishte në pushtet, planifikonte të vendoste 9 euro tarifë kalimi në rrugën e kombit, pra gati dyfish më shtrenjtë.

Po të vazhdonte të ishte në pushtet do e kishte bërë këtë, si ka bërë edhe gjëma të tjera, shumë më të mëdha.

Pjesa më e madhe e opozitës së sotme, po të kishte pasur këtë ndjenjë dhimbje për kukësianët, hasjanët e tropojanët, do të kishte hequr dorë nga një pjesë e vjedhjes së tyre të madhe, dhe nga 230 milionë euro që avulluan, do të kishte investuar në ato zona të paktën nja 100 milionë euro dhe gjendja do të ishte ndryshe. Në tetë vitet e qeverisjes Berisha, katër nga të cilat edhe me LSI-në, investimet në ato zona ishin minimale, të papërfillshme, krahinat mbetën në mëshirën e vetvetes dhe pas çdo tenderi në to fshihej një pushtetar në Tiranë.

E vetmja gjë, mjerisht, që pushteti berishian bëri me bollëk, ishte vrasja e djemve të Tropojës, të nisur dhe të nxitur nga vetë ai.

Berisha, i cili goditi me grusht tavolinën, nuk e kishte merakun tek halli që i ka zënë kuksianët, as nuk i bie ndër mend për tropojanët, hasjanët i përmend kur e zë e keqja; halli i tij i madh është përmbysja e pushtetit dhe ai e tha haptas, pa asnjë ekuivok politik: mosbindje civile deri në përmbysjen e qeverisë.

Halli i tij është se nuk e ka kuptuar se nuk është më viti 1991, kur turmat ngjisheshin pas tij. Ai nuk e di se ora e tij ka rënë për shumicën e shqiptarëve dhe se, zgjimi i tij i vonuar, nuk ka të bëjë me politikën, rregullin, shtetin dhe begatinë, por me familjen e tij biologjike e politike. Kërkesa për të përmbysur pushtetin, pra, thirrja për një grusht shteti të shtrirë në kohë dhe në madhësi, është në natyrën e tij, nuk është asgjë e re dhe se i përshtatet pikërisht natyrës së tij agresive politike.

Rastisa në Shkodër me 2 prill. Ndoshta asgjë tjetër më shumë se përkujtimi i kësaj dite nuk do të dëshmonte se sa ka rënë rejtingu politik i liderëve të dikurshëm demokratë. Një shesh i zbrazur ishte pamja që meritonte kjo opozitë, e cila veç të tjerave, duhej të ishte përgjigjur me kohë për ngjarjen vrastare.

Banorët e Kukësit janë në të drejtën e tyre për të protestuar ndaj një tarife që nuk i përshtatet botës së tyre financiare. Financimi i madh që është bërë në rrugën e Kombit, duke ia shkurtuar udhëtimin drejt Tiranës me disa orë, nuk është ndonjë dhuratë e jashtëzakonshme që i ka bërë shteti, pasi çdo shtet e ka për detyrë të ndërtojë për shtetasit e tij.

Por, dhe këtu ka një por të madh, ndërsa kërkojnë një të drejtë që mund të jetë normale, për shumë vite radhazi ata e kanë bojkotuar shtetin e tyre; nuk kanë paguar as shpenzimet e ujit, energjisë elektrike, kanë qenë në një pazar ku kanë blerë e nuk kanë paguar. Natyrisht jo të gjithë, por shumica e atyre që protestojnë sot për 5 euro shkuarje e 5 të tilla ardhje, i kanë ende borxhe të mëdha shtetit të tyre, i cili , në shumë raste, për politikë të thjeshtë, ia ka falur, i ka marrë me të mirë, nuk ia ka përmendur.

Shteti të jep, por edhe duhet t’i japësh detyrimin tënd. Kjo është marrëdhënia mes dy palëve. Nëse qeveria, në rastin e tashëm, u ngut, jo edhe aq për çmimin, por përmes mospërfilljes ndaj qartësimit të gjërave, duke i paraprirë eksplozivit që kishte vënë opozita dhe priste ta shpërthente diku, në këtë rast gjeti Kukësin; e njëjta gjë duhet edhe për detyrimin ndaj shtetit.

Tani, si pa të keq, si të jenë në mallin e babait të tyre, bile dhe përtej këtij malli, opozita bën thirrje që e gjithë Shqipëria të “kukësohet” si dikur, pra të mos paguajë as detyrime, as taksa…dhe , pastaj. Ja, erdhi në pushtet një ditë, që do të jetë ditë e largët, si ia ka nisur, dhe ndoshta asnjëri nga këto emra të opozitës nuk do të jenë më, ose mund të jenë diku tjetër dhe një opozitë e nesërme do të bëjë të njëjtën gjë, mos pagim taksash, bllokim të shtetit, antishtet…ku është patriotizmi?

A i dhemb kaq shumë opozitës së sotme për shqiptarët e Kosovës? Ia ndjen zemra keqësimin e financave të tyre përmes tarifës që do të paguajnë për të ardhur në vendin e tyre?

Rruga e Kombit, një domosdoshmëri historike, ka qenë udha e bashkimit të shqiptarëve, të cilët edhe sot e kësaj dite nuk ia din vlerën që ka. Të mësuar me dhuratën e gatshme, për të cilën të paktën të jenë mirënjohës shqiptarët e Kosovës, janë më tolerues se sa opozita, pasi, edhe ajo pjesë që kërkon të jetë bartëse e politikës në Shqipëri, përmes sharjeve dhe kanosjeve, nuk e kanë dashur Shqipërinë kurrë, as kur ishte shtet komunist e as sot, që është shtet i gjithfarshëm kapitalist. Për to, disa nga të cilët ishin edhe në protestë, nuk duhet të merakoset askush, pasi nuk e përfaqësojnë Kosovën. Ata janë pjesë e një tarife politike ultra serbe në Kosovë, të cilët në vendin e tyre po kthehen në një pakicë të papërfillshme, pasi nuk janë as të mençur.

Opozita e sotme, më së paku duhet të flasë për dashurinë e tyre ndaj Kosovës dhe shqiptarëve që janë pjesë e kombit. Historia e opozitës është në fakt histori e bjerrjes së Kosovës, përmes teorisë së nënshtrimit, copëtimit dhe kanosjes së saj.

Nëse ka mbetur që çdo shqiptar i Kosovës të dëshmojë atdhedashurinë e tij përmes 5 eurove, atëherë kjo do të ishte fyerja më e madhe që mund t’u bëhet atyre.

Opozita duke e nxitur këtë luftë mes dy anëve të kufirit, mes njërit pushtet dhe tjetrit, duke e barazuar mendësinë e tyre ndaj atdheut me vlerën e 5 eurove, nuk bën asgjë tjetër veçse thur edhe një herë të njëjtën mendësi që ishte edhe në kohë të tjera.

Shqipëria ndodhet para dy evenimenteve historike: në planin e brendshëm – realizimi i reformës në drejtësi, si një domosdoshmëri e heqjes nga kudo e figurave të përçudnuara politike dhe e dhënies së drejtësisë të njëjtë për të gjitha; dhe në planin e jashtëm, integrimi i mëtejshëm në strukturat europiane.

As njëra e as tjetra nuk janë primare për opozitën. Të dyja së sëbashku e veç e veç, janë kambanat që bien për të keqen e saj.

Reforma në drejtësi është thirrja e fundit për të pastruar shtetin. Këtë e ndjejnë ata që më së shumti kanë pagjumësi nga reforma. Janë të shumtë dhe duke qenë të shumtë ndjejnë domosdoshmërinë e bashkimit për ta hedhur poshtë. Kërcënimi i hapur i Kryemadhit ndaj zonjës Arta Marku është i paprecedentë. Për herë të parë kryeprokurorja e Shqipërisë, megjithëse ka ardhur në atë post me bekimin e një departamenti jashtë vendit dhe besimin e parlamentit, kërcënohet haptas “bëj kujdes, nuk do të tolerojmë”.

Opozita shpalli gjendjen e saj të jashtëzakonshme. Ata do të jenë në gatishmëri 24 orë në 24 orë. Si në gjendje lufte. Kundër kujt?

Kundër shtetit të tyre.

Kundër njerëzve të këtij vendi.

Çadra 2, e cila do të ngrihet në përsëritje të çadrës së parë, do të jetë e njëjtë si më parë; njerëzit do të jenë të njëjtë: liderët , po ashtu, fjalët e njëjta, netëve në çadër do të flenë hallexhinjtë, liderët do të pinë verë dhe do të ndjekin emisionet në TV, ku do të nguten të jenë të pranishëm për të qenë më të besuar.

E pastaj?

Të jenë të bindur – megjithëse qeveria Rama 2 ka gabimet e saj, të ngutjes, koncesioneve të pasqaruara dhe herë pas here të njëanshme, ajo nuk do të bjerë.

Sepse nuk ka kush e hedhë.

Sepse njerëzit e thirrur për të përmbysur qeverinë, nuk janë të aftë të ngrenë një shtet të ri. Atë e kishin, por e përmbysën për të keqen e shqiptarëve.

Opozita nuk ka as hallin e tarifës së rrugës së Kombit, që tani do të ishte e taksuar nëse ata do të ishin në pushtet; as hallin e banorëve të zonave, sepse nuk janë kujtuar kurrë për jetën e tyre; as merakun e jetës së qytetarëve të tjerë që i kanë braktisur.

Ajo po bën thirrje që, duke u rebeluar dhe përmbysur qeverinë, të përmbysin shtetin dhe të shpëtojnë veten.

Nisja e një odiseje të re nën emrin e çadrës do të jetë njëkohësisht tragjike dhe komike. Do të jetë tragjike për ato që presin se mos kjo opozitë ka ndryshuar dhe, komike për ata që sapo të ndjejnë shijen e një pazari të ri politik, do të braktisin njëri tjetrin dhe do të sulen nga pushteti.

Rasti e një dite maji, kur opozita uli të mbathurat dhe hapi xhepat e kunetërve, edhe nëse nuk përsëritet në atë formë, do të gjejë një rrugë tjetër.

Jemi të detyruar të qeverisemi nga një qeveri e së majtës që nuk është e majtë.