Lufta antifashiste dhe legjitimimi i rendit politik të pasluftës

Është një përshtypje gati e përgjithshme në kohën tonë ajo se socializmit shtetëror, rendit politik që u vendos në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Europës Qendrore e Lindore pas Luftës së Dytë Botërore, i ka munguar tërësisht legjitimiteti politik. Në kundërshtim me këtë pikëpamje, në këtë ese unë argumentoj se ai rend, në fillimet e tij – dhe për një kohë relativisht të gjatë – ishte në një shkallë të konsiderueshme legjitim, por e humbi legjitimitetin e vet me kalimin e kohës.

Për këtë pikëpamje, të cilën e kam shtjelluar dhe argumentuar në disa prej studimeve të mia dhe të cilën e mbroj edhe sot, edhe pse origjinaliteti dhe vlefshmëria e saj janë pranuar në mjedise akademike amerikane, jam kritikuar dhe sulmuar publikisht ashpër në Shqipëri. Jo nga studiues të shkencave shoqërore, por nga individë ekstremistë të krahut të djathtë dhe të majtë. Nga ekstremi i djathtë – kryesisht njerëz që ende mbështesin kauza dhe organizata politike të perënduara me kohë, si Balli Kombëtar apo Legaliteti – jam akuzuar se e vlerësoj si legjitim sistemin politik që u vendos në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore. Nga ekstremi i majtë, ai komunist, jam cilësuar si një intelektual “borgjez”, “në shërbim të kapitalizmit botëror”, pasi kam shpjeguar se socializmi shtetëror, si kudo në Europën Lindore, edhe në Shqipëri, me kalimin e kohës e humbi legjitimitetin e vet, të cilin, unë e pohoj qartë, e kishte në periudhën që pasoi fundin e Luftës së Dytë Botërore.

Për t’u paraprirë kritikave të painformuara dhe sulmeve politike të paprinciptë që mund të më bëhen për pikëpamjet që shpreh dhe mbroj në këtë ese, në kushtet e një histerie antikomuniste dhe të debatit që zhvillohet sot në Shqipëri për vlerat e antifashizmit dhe krimet e komunizmit, u sugjeroj kritizerëve të mi që të lexojnë librin e J. Edgar Hoover-it, A Study of Communism, botuar në vitin 1962. Hoover, siç dihet, ishte qysh nga themelimi i FBI (Federal Bureau of Investigation) dhe deri në fund të jetës së tij, pra, për 48 vite me radhë, Drejtor i kësaj agjensie dhe njihet si një ndër anti-komunistët më të vendosur gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, kur anti-komunizmi u bë fokusi kryesor i FBI.

Anti-komunizmi i tij, sidoqoftë, nuk e pengoi Hoover-in që të vlerësonte objektivisht arsyet “ekonomike, sociologjike, politike dhe psikologjike” për të cilat komunizmi ishte atraktiv për miliona njerëz në të gjithë vendet e botës – në vendet në zhvillim, por edhe në ata të zhvilluar.

Për “antikomunistët” e sotëm shqiptarë të llojit Tufa dhe për një tufë njerëzish të ngjashëm me të, ky libër antikomunist i Hoover-it, ashtu si dhe shumë studime mbi legjitimitetin e pushtetit, të shkruar nga sociologë dhe politologë perëndimorë nga më të njohurit në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar dhe sot, do të ishin mjaft të dobishëm, madje iluminues. Iluminues për të kuptuar edhe pse socializmi shtetëror, siç u realizua ai në Bashkimin Sovjetik dhe në vendet e Europës Lindore, nuk është e njëjta gjë me teorinë e Marksit dhe se historia e socializmit shtetëror në ata vende dhe në Shqipëri nuk duhet vlerësuar bardhezi, si ajo e një sistemi që ishte burimi i të gjitha të këqijave mbi dhé, duke mohuar kategorikisht çdo vlerë apo arritje të tij.

Tri teza mbi legjitimitetin e socializmit

Nga pozitat e objektivizmit shkencor, i cili, sigurisht, është gjithnjë relativ, unë formuloj këtu tri teza, të argumentuara teorikisht në një studim të gjerë që kam botuar mbi këtë temë rreth dy dekada më parë, në Shtetet e Bashkuara, dhe të pranuara për vlefshmërinë e tyre në mjedise akademike amerikane.

Më parë, sidoqoftë, dëshiroj të vë në dukje se, në arsyetimet e mia, unë nisem nga mendimi i politologut të njohur amerikan, të ndjerit Juan Linz (1990) se, për të kuptuar stabilitetin e regjimeve autoritariste, ose mungesën e tij, përfshirë dhe regjimet komuniste, si dhe proceset apo krizat e legjitimimit të tyre, vëmendje e veçantë u duhet kushtuar (a) rrethanave historike në të cilat kanë lindur sisteme të tillë, (b) ndryshimeve sociale dhe ekonomike që kanë ndodhur nën këto regjime, (c) ndryshimeve në klimën politike e ideologjike midis momentit të vendosjes së tyre dhe fazave të mëvonshme dhe, (d) ndryshimeve në përbërjen e udhëheqjes. Me fjalë të tjera, këto shoqëri dhe regjimet e tyre duhen vlerësuar e duhen analizuar në proces, jo si shoqëri dhe regjime statikë, të pandryshueshëm. Prej këtej, unë formuloj dhe argumentoj këto tri teza:

(1) Çdo regjim i socializmit shtetëror që u instalua në vendet e Europës Lindore pas Luftës së Dytë Botërore, pavarësisht nga mënyra se si erdhën në pushtet partitë komuniste, kishte në vetevete si elementë të legjitimitetit, ashtu dhe elementë të ilegjitimitetit;

(2) Jo të gjitha qeveritë komuniste në Europën Lindore kishin të njëjtën shkallë legjitimiteti në fazën e krijimit të tyre; shkalla e legjitimitetit të tyre ka variuar nga vendi në vend, në varësi të kushteve dhe rrethanave historike specifike të secilit vend;

(3) Legjitimiteti i sistemit të socializmit shtetëror nuk u dobësua dhe nuk humbi në të gjitha vendet njëkohësisht, por në faza të ndryshme.

Po kështu, qysh në fillim dëshiroj të theksoj se, analiza që i bëj çështjes së legjitimitetit të socializmit shtetëror nuk është ideologjike, as politike, por një analizë sociologjike, pra akademike. Kjo analizë bazohet në një literaturë të gjerë mbi autoritetin e pushtetit dhe mbi legjitimitetin politik, e shkruar nga autorë klasikë e bashkëkohorë ndër më të njohurit, si dhe në një varg studimesh në fushën e sociologjisë historike të krahasuar, të shkencës politike e të filozofisë sociale. Kjo literaturë përbën bazën teorike nga nisem për të përcaktuar parimet e autoritetit legjitim.

Për shkak të rolit qendror që luan në marrëdhëniet shtet-shoqëri dhe të rëndësisë kritike që ka për organizimin dhe drejtimin politik të shoqërisë (si në regjimet demokratikë, ashtu dhe në ata autoritaristë), objekti i kësaj analize ka të bëjë me vetë legjitimitetin, specifikisht me legjitimitetin e rendit socialit që u vendos pas Luftës së Dytë Botërore. Disa nga çështjet më të rëndësishme që kërkojnë përgjigje janë këto:

Cilët janë kuptimi dhe natyra e legjitimitetit politik?

Kush kërkon të legjitimojë dhe çfarë të legjitimojë?

Cilët grupe shoqërorë kanë rëndësi kritike për legjitimimin politik të shtetit?

Mbi ç’bazë pretendohet, pranohet ose sfidohet autoriteti?

Përse disa projekte legjitimues kanë sukses ndërsa të tjerë jo?

Kur, përse dhe nga kush kontestohet legjitimiteti?

A ka modele të caktuar në këtë çështje?

Eksplorimin teorik të këtyre çështjeve për Shqipërinë dhe për vendet e tjerë të Europës Lindore e kam bërë edhe më parë. Këtu dua të vë në dukje, shkurtimisht, diferencat që kanë ekzistuar mes vendeve ish-socialiste të Europës Qendrore (vendet e Vishegradit), nga njëra anë, dhe vendeve të Europës Juglindore (Ballkani), nga ana tjetër. Në këta të fundit, vëmendja përqendrohet te rasti i Shqipërisë dhe, deri diku, i ish-Jugosllavisë, si devijime nga modeli më i përgjithshëm i vendeve të bllokut sovjetik.

Legjitimiteti dhe autoriteti politik

Meqenëse objekti i kësaj analize ka të bëjë me legjitimitetin e regjimit të socializmit shtetëror që u vendos në Shqipëri pas Luftës, e gjykoj të dobishme ta nis me përkufizimin e koncepteve “legjitimitet” dhe “autoritet legjitim”. Më parë, sidoqoftë, dëshiroj të ve në dukje mungesën e plotë të njohurive dhe paqartësinë e theksuar që vihet re në radhët e atyre intelektualëve shqiptarë që marrin përsipër të shkruajnë për legjitimitetin. Ndonjë prej tyre, në mënyrë krejt absurde, me legjitimitet nënkupton ekzistencën objektive; për të, të jesh legjitim do të thotë të ekzistosh objektivisht! Ndonjë tjetër e barazon legjitimtetin me ligjshmërinë; sipas tij, të jesh legjitim do të thotë të jesh i ligjshëm kur, në fakt, këta dy koncepte nuk janë e njëjta gjë.

Megjithëse përdoret rëndom në diskursin politik, koncepti i legjitimitetit është tepër kompleks dhe i shumanshëm. Në përdorimin e zakonshëm, legjitimiteti ngatërrohet me konformitetin, ose me rregullat dhe standardet e pranuara gjerësisht. Në diskursin më të sofistikuar akademik, legjitimiteti kuptohet ose si “aprovim moral, ose si pranim i thjeshtë i statukuosë së formës së shtetit dhe i sunduesve nga shumica e grupeve në shoqëri” (Skocpol 1994: 32).

Koncepti i legjitimitetit përmban në vetvete një aspekt objektiv, por edhe një aspekt subjektiv, kur u referohet parimeve, mjeteve dhe rezultateve të përdorimit të pushtetit. Objektivisht, legjitimiteti politik nënkupton “të drejtën sistematike për të qeverisur”, bazuar ose në procese të caktuar politikë (Max Weber), ose në terma proceduralo-substantivë të përcaktuar mirë (Jürgen Habermas). Këtu, zakonisht, shtrohen dy çështje thelbësore:

Së pari, çfarë do të kërkohej objektivisht për të krijuar te qytetarët, në përgjithësi, predispozicionin që ata t’u binden qeverisësve dhe rregullave të qeverisjes. Me fjalë të tjera, çfarë e bën pushtetin të jetë legjitim, ose çfarë e shndërron atë nga një forcë e zhveshur, në autoritet?

Së dyti, kush duhet ta pranojë autoritetin formal dhe sa thellë duhet të shkojë ky pranim?

Subjektivisht, një sistem politik, ose një qeveri e dhënë shihen si legjitim në atë shkallë që pranohen përgjithësisht nga qytetarët e tyre se “kanë të drejtën të qeverisin” (Giddens 1990: 357). Me fjalë të tjera, shkalla e legjitimitetit varet nga shkalla esigurisë që kanë njerëzit se qeveria, së cilës ata i binden, ka të drejtën morale për të kërkuar dhe merituar bindjen e tyre, si dhe nga miratimi ose mosmiratimi që qytetarët i bëjnë kësaj norme.

Kur institucionet dhe procedurat politike gjykohet se pasqyrojnë vlerat dhe interesat bazë të qytetarëve dhe shërbejnë për të plotësuar funksionin për të cilin janë krijuar – të mirën e përgjithshme – veprimet e qeverisë kanë forcën e autoritetit dhe të sanksionit moral, prandaj, zakonisht, niveli i aprovimit të tyre nga qytetarët është i lartë. Përkufizime të tillë përputhen me analizën klasike të Max Weber-it mbi legjitimitetin, sipas së cilës, legjitimiteti përcaktohet nga shkalla në të cilën institucionet vlerësohen dhe quhen të drejta.

Seymour Martin Lipset ofron një sintezë të të dy aspekteve të legjitimitetit, duke e përkufizuar këtë koncept si “aftësinë e sistemit për të krijuar dhe ruajtur [te qytetarët] besimin se institucionet politike ekzistuese janë më të përshtatshmet për shoqërinë” (Lipset 1982: 64).

Weber bën dallim mes pushtetit dhe autoritetit. Ai e përkufizon pushtetin si një marëdhënie, në të cilën njëri aktor ka aftësinë për të përcaktuar veprimet e një tjetri, ndërsa legjitimitetit i referohet si ajo cilësi e marëdhënieve të pushtetit që i kthen ato në marëdhënie autoriteti. Me fjalë të tjera, koncepti i legjitimitetit shpreh diferencën midis autoritetit dhe pushtetit, ku autoriteti nënkupton një pushtet të pranuar vullnetarisht, të ushtruar në mënyrë legjitime, pra, një pushtet të legjitimuar, ose të përligjur.

Duhet thënë, gjithashtu se, meqenëse legjitimiteti ka të bëjë me matjen e disa realiteteve të caktuar, mbi bazën e një standardi hipotetik, ai është, kryesisht, një koncept moral (Meyer 1972). Prandaj, është e pamundur të përcaktosh shkallën e legjitimitetit të pushtetit – të një regjimi politik ose të një qeverie – mbi bazën e ndonjë kriteri të pranuar universalisht. Shkalla e legjitimitetit të pushtetit, në analizë të fundit, përcaktohet duke aplikuar parimet e etikës në kuadrin e një sistemi politik, ose në formën dhe mënyrën e qeverisjes (ibid). Që këtej rrjedh se, çdo përpjekje për të matur legjitimitetin e një sistemi politik mbi baza thjesht morale, do të ishte tepër i diskutueshëm.

Socializmi shtetëror si sistem legjitim

Kthehem tani te çështja që kam marrë përsipër të trajtoj në këtë analizë. Ajo ka të bëjë me rolin që ka luajtur pjesëmarrja e Partisë Komuniste në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar për legjitimimin e rendit politik që u vendos në Shqipëri pas Luftës. Unë nuk jam i pari, as i vetmi, që pohoj karakterin legjitim të një qeverie komuniste.

Në veprën e tij tashmë klasike, Rendi politik në shoqëritë në ndryshim, Sammuel Huntington pohonte se, “partitë komuniste në vendet e Europës Lindore arritën të hidhnin rrënjë të thella në popullsitë e tyre” dhe se, “në fakt, ishte për shkak të aftësisë së elitave komuniste që ato arritën shumë shpejt të vendosnin regjime të rinj funksionalë dhe legjitimë, mbi gërmadhat e regjimeve të diskredituar, duke u mbështetur në pjesëmarrjen e gjerë, masive” të popullsisë në vendet e tyre (Huntington 1968: 315, 335).

Megjithë antagonizmin e tij të hapur ndaj regjimeve komunistë, Huntington i rendiste Bashkimin Sovjetik dhe vendet socialistë të Europës Lindore krahas vendeve liberalë perëndimorë, si shtete efektivë dhe legjitimë. Ai shkruante: “Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik kanë forma të ndryshme qeverisjeje, por në të tri këta sisteme qeveria qeveris. Çdonjëri prej këtyre vendeve është një bashkësi politike me një konsensus dominues në popull përsa i përket legjitimitetit të sistemit politik. Në secilin prej tyre, qytetarët dhe udhëheqësit kanë një vizion të përbashkët lidhur me interesin publik të shoqërisë, si dhe lidhur me traditat e parimet mbi të cilat bazohet bashkësia politike” (ibid,1).

Duke mos u zgjatur në faktorët e tjerë që i dhanë legjitimitet – për një periudhë kohe – sistemit politik që u vendos në Shqipëri dhe në vende të tjerë të Europës Lindore pas Luftës, dëshiroj të vë në dukje se, ndonëse të gjitha qeveritë komuniste në këta vende u shndërruan në qeveri autoritariste dhe represive shumë shpejt pas marrjes së pushtetit, për një kohë të gjatë pas mbarimit të Luftës pretendimi i tyre për legjitimitet mbeti i bazuar në rezistencën dhe në triumfin e tyre në luftën antifashiste. Në Shqipëri, këto pretendime ishin të legjitimuara për arsyet e mëposhtme.

E vetmja forcë politike që luftoi kundër pushtuesit

Së pari, roli dhe kontributi i Partisë Komuniste të Shqipërisë në udhëheqje të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare janë të pamohueshëm. Shqipëria, bashkë me Jugosllavinë, ishin të vetmet vende në Europën Lindore që u çliruan pa ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të Ushtrisë së Kuqe. Sidoqoftë, ndërsa trupat sovjetike marshuan përmes Beogradit (edhe pse në mbarim të Luftës së Dytë Botërore Jugosllavia nuk mbeti nën pushtimin sovjetik, si vendet e tjera të rajonit), në Shqipëri nuk shkeli as edhe një ushtar rus. Vetëm në Jugosllavi dhe në Shqipëri marrja e pushtetit nga komunistët u realizua përmes një procesi vërtet revolucionar (Cumings 1991).

Në këta dy vende, komunistët përbënin forcën e vetme politike që e kundërshtoi pushtimin fashist nga fillimi i Luftës deri në fund të saj. Ata organizuan dhe drejtuan lëvizje të fuqishme partizane në vendet përkatëse, ndërkohë që forca të tjera politike – çetnikët në Serbi, në Malin e Zi dhe në pjesë të tjera të Jugosllavisë, dhe ballistët e legalistët në Shqipëri – bashkëpunuan me pushtuesit fashistë dhe ata nazistë, duke u mundur bashkë me ta. Asnjë forcë tjetër politike në Shqipërinë e periudhës së Luftës së Dytë Botërore dhe asnjë lëvizje e organizuar nuk mund të pretendonin merita më të mëdha në përpjeket për çlirimin e vendit sesa Partia Komuniste dhe Lëvizja Nacionalçlirimtare që u drejtua prej saj.

Burim prestigji dhe autoriteti politik

Së dyti, pjesëmarrja dhe roli udhëheqës në luftën kundër fuqive të Boshtit shërbeu për partitë komuniste, pothuajse në të gjithë vendet e Europës Lindore, jo vetëm si një burim prestigji politik, dhe si një hap i rëndësishëm drejt marrjes së pushtetit (në Shqipëri dhe në Jugosllavi ky ka qenë, madje, faktori vendimtar), por edhe si një nxitës i fuqishëm për t’u paraqitur si shpëtimtarë të kombit dhe si e vetmja forcë legjitime për të ushtruar pushtetin politik pas vitit 1945.

Kudo në Europën Lindore, ka shkruar sociologu i njohur amerikan, Alfred Meyer, “partitë komuniste dolën nga lufta me një lloj prestigji dhe fuqie që nuk e kishin pasur kurrë më parë dhe me një imazh që e kishin fituar nga roli i tyre udhëheqës në luftërat guerrilase dhe nga martirizimi. Në fakt, kudo në Europë (dhe jo vetëm në Europë) partitë komuniste, pas Luftës, mund të pretendonin me sukses se ishin parti patriotike. Në këtë kuptim, komunizmi u bë i respektueshëm (Meyer 1972: 51).

Sidoqoftë, ndërsa në të gjithë vendet e Europës Qendrore e Lindore partitë komuniste erdhën në pushtet në saje të pranisë së Ushtrisë së Kuqe, vetëm Shqipëria dhe Jugosllavia u vunë nën kontrollin e lëvizjeve të rezistencës, të dominuara nga komunistët, pa ndihmën ruse. Gjatë Luftës, sa herë që partizanët në këta dy vende çlironin një zonë të caktuar, organizonin komitete për administrimin e çështjeve lokale dhe për ruajtjen e rendit. Kur lufta po i afrohej fundit, u bë e qartë se komunistët në këta dy vende kishin bazat e pushtetit të tyre politik të ardhshëm – KANÇ (Këshilli Antifashist Nacional-Çlirimtar i Shqipërisë) dhe AVNOJ (Këshilli Antifashist për Çlirimin Kombëtar të Jugosllavisë). Ka shumë mundësi që edhe Greqia do të kishte marë të njëjtën rrugë si Shqipëria dhe Jugosllavia nëse britanikët, që ishin shumë të preokupuar për të mos e lënë Greqinë të binte në duart e Frontit të Çlirimit Kombëtar, të udhëhequr nga komunistët (EAM), nuk do të kishin ndërhyrë në favor të qeverisë greke në mërgim në vitin 1944 dhe nëse anglo-amerikanët nuk do të kishin mbështetur qeverinë në luftën civile që zgjati deri në vitin 1949.

Pavarësisht nga fakti se regjimi që u vendos në Shqipëri pas Luftës mori trajtat më ekstreme të radikalizmit jakobin, nuk mund të mohohet se, në Shqipëri dhe në Jugosllavi, fryma partizane e kohës së Luftës dhe aspekti nacional i saj krijuan parti komuniste të forta dhe të mbështetura gjerësisht nga masat.

