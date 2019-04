Lufta antifashiste në optikën e një “publicisti” vari pafidhen

Përgjigje “analizës së thellë” të një menaxheri publik të imazhit të Agronit, “poetit hyjnor” që po sulmohet nga ne, “aleanca e enveristëve”. Për prototipin e “analistit” që ka zbritur në Tiranë dhe që e ndot mjedisin e kryeqytetit me mentalitetin e tij fshataro-ballist

Nga Fatos Tarifa

Unë nuk besoj në asnjë zot e, megjithatë, më pëlqen të them: “Mos të lëntë zoti pa miq e pa shokë”! Këta janë zotët e mi. Shoku është zoti im, i vetmi zot, tek i cili besoj dhe të cilit i drejtohem kur jam në nevojë e dua ndihmë.

Njëri prej tyre më bëri të ditur dje se, një ndër portalet online paskish postuar një “analizë” të dikujt, emrin e të cilit nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, për të shpjeguar pse shumë intelektualë dhe i tërë brezi i veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare janë ngritur kundër z. Agron Tufa. Sa të paditur do të ishim nëse shokët tanë nuk do na mbanin të informuar për “perlat” që botohen kohë pas kohe në shtypin tonë, ose që postohen online në dhjetëra portale nga kushdo që s’ka, ose që nuk di se çfarë të bëjë tjetër!

E pyeta shokun tim nëse ai vetë e njihte personin në fjalë, por si përgjigje mora këto fjalë: “Vari pafidhen” (teneqen), gjuhë me të cilën na pëlqen ne gjirokastritëve të shprehemi kur duam të themi për dikë: “ç’merresh me njerëz të tillë”. Disa minuta më vonë, i njëjti shok më dha këtë informacion konçiz për identitetin e “analistit” në fjalë: Ka qenë sekretar i degës së PD-së në Berat, shkruan për ballistët dhe në mbrojtje të tyre, del ndonjëherë në TV Shijak dhe prezantohet e shitet si “publicist”.

“Publicist”, me demek “vari pafidhen”!

Ky është pikërisht prototipi i fshatarit që ka zbritur në Tiranë, për të cilin shkrova dy ditë më parë, dhe që e ndot mjedisin e kryeqytetit tonë me mentalitetin e tij fshataro-ballist.

* * *

Sot, në këtë vend gjen më shumë “publicistë” per capita sesa kudo tjetër në botë. Në kushtet e një papunësie të lartë në radhët e moshave të reja e të mungesës së profesioneve të mirëfilltë për ta, kushdo ka mundësinë që, të paktën, të bëhet, ose të vetëquhet “publicist”.

Publicist! Që do të thotë? Kudo në botë, publicist cilësohet një person që menaxhon publicitetin (ose imazhin publik) të klientëve të caktuar (që mund të jenë kompani, organizata, figura publike, personalitete të shquar në një fushë të dhënë), ose të një libri, një filmi, një albumi muzikor, një stili të ri në modë apo një ngjarjeje publike. Publicistët vetë nuk janë figura publike. Ata janë “profesionistë” pa një profesion të caktuar dhe pa një personalitet publik të vetin—thjesht menaxherë të marrëdhënieve me publikun, që punojnë për të tjerë, si agjentë në shërbim të tyre: organizojnë takime për një autor që të prezantojë librin e tij të fundit e t’u japë autografë lexuesve që e blejnë atë, intervista për klientët e tij me gazetarë, konferenca për shtyp etj. Publicistët, edhe nëse kanë mendimet e tyre, nuk i shprehin ato publikisht; ata u bëjnë publicitet mendimeve të të tjerëve. Kjo është puna e tyre, për të cilën edhe paguhen.

Në Shqipëri, çuditërisht, publicistët shiten si njerëz të gjithëditur. Aq shumë dinë “publicistët” tanë, të cilët herë-herë prezantohen edhe si “analistë”, ose si “opinionistë”, sa populli ka filluar kohët e fundit t’i qesëndisë ata duke i quajtur “gjithologë” .

* * *

Një hyrje e tillë do të kish qenë krejt e panevojshme, nëse nuk do më kishte ngacmuar cilësimi si “publicist” i personit që kishte shkruar në atë portal. Djali në fjalë (pak rëndësi ka emri i tij, sepse është nga ata të pafidhes), përfaqëson një dukuri patologjike në realitetin e sotëm shqiptar. Ai ka nje meritë, sidoqoftë, sepse duket se është ndër të paktët që i del hapur në mbrojtje një personazhi publik tepër kundërthënës në këta vitet e fundit, siç është z. Agron Tufa, dhe këtë, si “publicisti” i tij, besoj se e bën pro bono.

Nuk është e nevojshme t’i them publikut se cili është z. Tufa. Për të është thënë e shkruar mjaft vitet e fundit dhe, sidomos, ditët e fundit. Publiku mund të gjykojë vetë mbi idetë dhe veprimtarinë e tij. Por, për “publicistin” që e adhuron dhe e merr në mbrojtje Agron Tufën mund të thuhen dy fjalë. Ose…pse i duhet dhënë rëndësi një individi të tillë e pse duhet t’ua them unë ato dy fjalë? Se ç’përfaqëson ky medemek “publicisti” këtë na e thotë vetë ai, në atë postim qesharak. Ja se çfarë thotë ai (po citoj sa mundem që të ruaj disi “kohezionin” e përçartjes së tij):

Ata që e kritikojnë z. Tufa, janë pjesë e “një aleance mbetjesh toksike enveriste”, “një sekt i mbyllur të përkëdhelurish të ish-regjimit komunist” në Shqipëri, që nuk e kanë hallin te të vërtetat historike dhe as të mbrojnë Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar”, por thjesht synojnë të sulmojnë “shkrimtarin dhe poetin Tufa”. Sipas “publicistit” të pafidhes, “i gjithë ky sulm ndaj Agron Tufës ka të bëjë me profesionin e tij si shkrimtar”. “Është pikërisht Tufa shkrimtar që sulmohet”, thotë ai, janë “talenti i rrallë dhe frymëzimi i tij, i dhuruar prej Zotit dhe i kultivuar prej tij”, janë “vetëdija e tij krijuese, kontributi i madh dhe talenti i jashtëzakonshëm i shkrimtarit Agron Tufa, i vënë totalisht në dispozicion të kauzës antienveriste në këtë vend”—pra janë të gjitha këto cilësi “hyjnore” të z. Tufa “arsyeja që i ka shqetësuar enveristët shqiptarë”.

Kështu na thotë ky menaxher i imazhit publik të z. Tufa.

O tempora o mores!

Sa analizë e thellë! Veteranët e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtarë dhe shumë nga ne që i çmojmë dhe i mbrojmë vlerat antifashiste të popullit tonë e sulmojmë Agron Tufën jo për vrerin që ai shpreh dhe baltën që ai hedh mbi atë luftë të lavdishme, por për shkak të “talentit të rrallë letrar”, që Tufës (Dantes sonë), ia paska bërë “dhuratë Zoti”! Unë di se, këtu në Shqipëri, një prej studentëve të tij ka shkruar e ka mbrojtur edhe një doktoraturë për vlerat estetike në poezinë e Agron Tufës, shkrimtarit tonë “më të shquar të këtyre viteve”, siç përpiqet të na e shesë atë ky “publicist” i tij. A duhet të na çudisë kjo?!

* * *

A i vlen të zgjatem më tej? Ndoshta. Për të theksuar edhe një herë atë çfarë kam vënë në dukje kohë më parë, se ajo çka më bën përshtypje thuajse në të gjitha emisionet televizivë, në editorialët e shumë prej gazetave kryesore dhe (siç më thonë, pasi unë vetë nuk i shoh) në shumë portale online, është cektësia e analizave dhe dritshkurtësia e një pjese të madhe të analistëve të llojit që vetëquhen “publicistë”, ose “analistë”, ose, edhe më keq akoma, “opinionistë”, dhe që unë i kam quajtur “brahmanë metafizikë”.

Nuk është nevoja të përmend emra. Publiku i gjerë i njeh se cilët janë. Janë shumë. Një pjesë prej tyre i shohim mbrëmjeve të krekosen në poltronët e studiove televizive, duke bërë të gjithëditurin, analistin që ka dijeni absolutisht të sigurta për çdo gjë që thotë, edhe pse disa prej tyre mund të mos kenë as formimin e duhur arsimor, as të dhënat empirike të nevojshme për të bërë analiza të informuara dhe as synimin për të qenë objektiv në gjykimet e tyre.

Masa e gjerë e popullsisë mendon ndryshe dhe ka të tjera sensitivitete nga analistët që flasin në këto studjo, ose shkruajnë në portale. Thjesht pyesni se nga ç’burime ushqehen me informacion këta analistë dhe ç’logjikë u jep përmbajtje analizave të tyre? Nëse informacioni që ata kanë krijohet e qarkullon mes një rrethi të ngushtë njerëzish të ngjashëm me ata, ai i ngjan rrjetës së merimangës që krijohet nga vetë kjo e fundit.

Shumë nga këta “analistë”, ose “publicistë” janë tërësisht out of touch me njeriun e thjeshtë të këtij vendi, me shqetësimet dhe sentimentet e tij, siç duket se janë edhe të verbër përballë problemeve reale të shoqërisë sonë. Mes tyre ka edhe të tillë që, simpatitë apo antipatitë e tyre politike dhe sentimentet e tyre personale i paraqesin si “fakte objektivë”. Faktet kokëfortë të realitetit të përditshëm humbasin për këtë lloj analistësh çdo vlerë. E vërteta për ta është në kokat e tyre, jo në jetën reale.

Ka edhe “analistë”, “opinionistë” apo “publicistë” të llojit që përmenda në krye të këtij shkrimi, që habiten se si pjesa më e madhe e popullit tonë, madje edhe pjesa më e madhe e rinisë së këtij vendi, që ka lindur pas rrëzimit të diktaturës së proletariatit dhe, për këtë arsye, nuk ka asnjë eksperiencë jetësore personale të drejtpërdrejtë në atë regjim, janë kundër mohimit të vlerave më të mira të së shkuarës, ndër të cilat bën pjesë edhe antifashizmi i popullit tonë, dhe kundër mohimit e denigrimit të përpjekjeve heroike të popullit shqiptar në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare nga poetë “hyjnorë”, si Agron Tufa, dhe “menaxherë”, ose “kuratorë” servilë të imazhit publik të tij, si ky për të cilin mora mundimin të shkruaja këto radhë.

****

Botuar sot në Dita. Ndalohet riprodhimi pa lejen me shkrim të redaksisë