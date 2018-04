Lufta e klasave nuk ka justifikim

I nderuar z.Kryeredaktor

Marr shkak nga një shkrim i zotit Muharrem Xhafa botuar në gazetën e nderuar Dita që ju drejtoni. Titulli më tundoi ta lexoja me shumë vëmendje shkrimin duke kuptuar më thellë mendimin e zotit Xhafa, si ish drejtues kryesor të majtës ekstreme ose mësaktë të së majtës së vërtetë në Shqipëri ..

Pavarësishtë se në përgjithësi jam dakord me arsyetimin dhe argumentat që zoti Muharrem Xhafa bën në këtë shkrim , mund ta them që në fillim se jam zhgënjyer nga pjesa që dëshiron të përçojë zoti Xhafa, lidhur me mënyrën se si funksiononin gjërat në kohën e socializmit në Shqipëri.

Ç’dua të them me këtë? Konkretisht, në një paragraf i nderuari Muharrem Xhafa shkruan:

“Të persekutuarit” janë të lirë të ankohen për atë pushtet, se ai i ka bërë zap dhe u ka dhënë atë që kanë merituar. As nuk themi që s’ka pasur një a disa njerëz të veçantë tē partisë, të pushtetit popullor e të organeve të tij, që mund të kenë shkelur ligjet, tejkaluar kompetencat apo bërë krim, duke bërë përpjekje të ndërhynin në punën e gjykatave! Se në çdo shtet e shoqëri ka njerëz të mbrapshtë! Po u themi të sigurojnë fakte, të dhëna, dokumente juridike të vërteta dhe t’ia dërgojnë ato gjykatave për të vërtetuar gjyqësisht shkeljen e ligjeve të asaj kohe e “mos të flitet në tym”! Këtu nuk duhet tê përfshihen ata persona, ish kuadro, që pushteti popullor i ka dënuar vetë për tejkalim të kompetencave e shkelje të ligjeve të asaj kohe, të cilët sot hiqen të persekutuar e më tej se kaq! Jam i bindur që shoqata e të përndjekurve e llogarit edhe këtë kontingjent si të përndjekur a të persekutuar nga pushteti popullor, në mos ata janë dhe në krye!”

Pikërishtë këtu qëndron shtangia ime dhe problemi që unë kam me këtë shkrim ..

Pra, zoti Xhafa e thjeshton në minimum fytyrën e vërtetë të regjimit të Diktaturës së Proletariatit, që ishte instaluar dhe vepronte ne Shqipëri. Ai me zbukurimet e tij, do që të na thotë se dikush ka gabur atëher , por regjimi ka funksionuar , dhe ajo çka ka ndodhur nuk ishte aspak gabim ..

Jo , zoti Xhafa . Nuk ishin disa njerëz që torturonin apo vrisnin kundërshtarë politikë, por ishte mënyra e të jetuarit dhe ngritjes së atij regjimi që e kishte në themel të sistemit të tij përndjekjen , intenimin, burgosjen dhe deri eleminimin fizik të kundërshtarëve politikë!

Vërtetë sot , të përndjekurit politik , dhe të afërmit e tyre , mund të mbledhin fakte e të vene ne burg disa njerës që “kanë gabuar” simbas jush , por kjo kurrësesi nuk mjafton .!

Problemi është që gjithëkush në Shqipëri , që e ka jetuar atë kohë , me të mirat e të këqijat , i përkedhelur apo i persekutuar i regjimit , duhet që ta kuptojë mirë dhe ta dënojë me forcë të ashtu quajturën luftën e klasave.

Kurrsesi nuk ka për të bërë përpara Shqipëria nëse edhe ne, unë e ti që nuk kemi qënë të përndjekur, zoti Xhafa t’u tregojme të rinjve fytyrën e vërtetë të diktaturës për sa i përket mënyrës si i trajtonte kundërshtarët politikë!

Jam dakord me problemin që ngre shkrimi për zmadhim të shifrave apo gënjeshtra dhe keq informime që po i bëhen sot opinionit rinor që nuk e ka jetuar atë kohë, por kurrsesi nuk do të jem dakord në asnjë rast , që gjërat nga ana tjetër të thjeshtohen në disa indivitë “që gabuan” dhe nuk zbatuan ligjin korrekt. Jo, jo, ishte vetë sistemi që beri vrasjet, internimet, burgimet keqtrajtimet, etj ..

Vetëm kështu do të rrisim besimin në popull se me të vërtetë ka ardhur koha që të reflektojmë të gjithë. Kështu do të kemi të drejtë, sy dhe faqe , që të luftojmë neonazizmin e sotëm që ashtu si ujku kur veshte lekurën e qengjit, fshihet sot në demokraci, duke helmuar opinionin dhe duke bërë karrierë e pushtet me rrena dhe me qeverisje autoritare , të çdo lloji.

Sot koha ka ardhë, që të ketë drejtësi për të gjithë!

Partizan Cene

Kryetar i Forumit të Intelektualëve Shqiptarë Emigrantë në Greqi