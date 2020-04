Lufta me Covid, Shqipëria siguron edhe 30 mijë teste

“Kemi porositur 30 mijë teste të reja”, kështu është shprehur Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, në një lidhje direkte në News 24.

“Kemi porositur 30 mije teste te reja, qe në bashkëpunim me OBSH janë në procedim e sipër, bashkë me fondet e Ministrisë së Shëndetësisë, do te porosisim dhe të tjera”, tha Manastirliu.

Manastirliu i është përgjigjur pyetjes së gazetares për rritjet e numrit të testimeve sipas thirrjes së Partisë Demokratike që sipas saj i referohet OBSH-së.

“Nese nuk do të kishim teste nuk do të bënim teste cdo dite dhe nuk do zbulonim vatra çdo ditë. Fakti që stoku i testeve, tamponëve rritet është tregues që ne nuk kemi probleme. Strategjia e testimit vendoset nga ekspertet. Ne ë përgjigjemi atyre. Gjurmimet epidemiologjike po bëhen sipas standardeve”, deklaroi Manastirliu.

L.H/ DITA