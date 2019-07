Përplasje e fortë në Devoll, ish kryetari: Do vijoj t’u shërbej qytetarëve, Duro: Te rruga, je i nderuar

Ish-kryetari i bashkisë së Devollit i zgjedhur nga PD-ja Bledjon Nallbati në orën 08:00 shkoi për të hyrë në institucionin që drejtoi për 4 vite, por zyra ishte zënë, ndërsa policia ishte vendosur para hyrjes për të mos e lejuar. Ai akuzoi se bashkia është kthyer si burgu 313, e rrethuar nga policia. Nallbati hodhi akuza se Eduard Duro, por edhe ata që kanë hyrë në bashki prej ditës së premte mund të kenë marrë apo grisur dokumente, prandaj shtoi se nuk mban përgjegjësi. Duro tha se bashkia është uzurpuar dhe pushtuar nga partia Socialiste.

“Ky është realitet i hidhur i shtetit shqiptar. Sikundër e shikoni bashkia është kthyer në burgun 313, i zaptuar nga vetë shteti shqiptar, keni parë edhe pamje më të rëndë, institucioni është uzurpuar dhe marrë në mënyrën më të keqe të mundshme, si hajdutë si kriminelë, jashtë orarit zyrtar të punës. Unë jam kryetar i ligjshëm i zgjedhur me votat e 59% të qytetarëve të Devollit ku kanë shprehur vullnetin. Por partia shteti vendosi ta marrë dhunë, e rrethoi me polici.

Nuk e di si mund të funksionojë dhe grabitet nga vetë shteti. Ky është shteti dhe si drejtohet dhe qeveriset ky shtet. Sot është një ditë normale pune për ne, pasi nuk ka pasur një proces normal zgjedhjesh. Unë do të vijoj punën time me qytetarët, këta ta vijojnë me polici dhe me zyra të uzurpuara. Beteja jonë është për ligjshmëri. Unë do të jem me qytetarët, ndërkohë ky institucion mund të rrijë kështu, unë do të vij prapë nesër këtu me këta.

A do të hyni brenda? Më kujtoni mua uzurpator, jo ata janë këtu, unë jam kryetari i zgjedhur me dhunë. Para dy ditësh këtu kërciti vareja, u shkallmua dera. Institucioni ka brenda dokumente dhe shkresa dhe unë nuk mbaj përgjegjësi cfarë ka ndodhur. Hynë me dhunë, ju nuk u lejuan. Kanë marrë dokumentet, kanë grisur dokumente, kanë hequr apo shtuar, këtë nuk e di unë se cfarë kanë bërë. Këtë e di vetëm partia shtet, ky nuk mund të jetë vend normal. Nëse flasim për pushtim, Shqipëria është pushtuar nga turqit…”, deklaroi Nallbati.

Ndërkohë kryetari i ri Eduard Duro u bëri thirrje punonjësve që të futen në ambientet e institucionit për të vijuar punën. Ai sqaroi se policinë e kishte thirrur ai që të ishte në gatishmëri, pasi ish-kryetari kishte njoftuar se do të kishte grumbullim para bashkisë.

“Nga ana e ish-kryetarit është njoftuar se do të kishte një grumbullim njerëzish, ka disa punonjës bashkie dhe familjarët e tyre. Ata duhet të ishin në zyrat e tyre. Ish-kryetari njoftoi se do të kishte tubim para bashkisë. Ditën e shtunë kam pasur takime me disa punonjës të bashkisë, të cilët kanë ardhur dhe ditën e shtunë e kanë bërë ditë pune për të marrë informacion mbi organikën. Brenda bashkisë ka punonjës aktualisht, mbrojtja e territorit, burimet njerëzore, policia bashkiake.

Jam në pritje që punonjësit të vijnë në zyrë. Policinë e kam njoftuar unë. Nuk është normale por edhe grumbullimi i njerëzve nuk është normal. Punonjësit e bashkisë janë të ftuar të hyjnë në zyrë, i kam ftuar personalisht. Nuk do të pengoj asnjë punonjës. Ndoshta nuk hyjnë se u vjen zor nga ish-kryetari ose janë detyruar nga persona të tjerë. Punonjësit do të hyjnë në punë, është detyrim ligjor. Nuk e besoj se nuk do të paraqiten”.

Ish-kryetari deklaroi se do vijojë që t’u shërbejë qytetarëve, por Duro me ironi përgjigjet “Po u shërbeu te rruga është i nderuar, ndoshta e gjen mundësinë”.

