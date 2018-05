Luigi Soreca, ambasadori i ri i Bashkimit Europian në Tiranë

Do të jetë një italian zëvendësuesi i Romana Vlahutinit, ai që do të përfaqësojë prezencën e Bashkimit Europian në Tiranë.

Bëhet fjalë për Luigi Soreca, një zyrtar i rëndësishëm i Komisionit Europian në Bruksel i cili pas pak muajsh do të lërë zyrën e tij në Belgjikë për t’u zhvendosur dhe punuar në Shqipëri.

Luigi Soreca, me origjinë italiane dhe do të fillojë zyrtarisht punë në muajin Shtator. Ai është jurist në formimin e tij akademik, dhe i është bashkangjitur Komisionit Europian që në vitin 1999. Zoti Soreca ka koordinuar gjatë drejtimit të Komisionit Europian nga Jean Claude Junkcer përpjekjet për përgatitjen, adoptimin dhe zbatimin e Axhendës Europiane për Sigurinë të Prillit 2015 dhe për Sigurinë e Komunikimeve të BE, nga Prilli i 2016 e deri më tani.

Luigi Soreca është një njohës i mirë i Shqipërisë për shkak të angazhimeve të mëparshme si një nga figurat kyçe në Bruksel për liberalizimin e vizave që i mundësoi të gjithë shqiptarëve të përfitonin nga regjimi pa viza në vendet e Bashkimit Europian, që prej 2010.

Soreca ka njohuri të gjera për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe do të sjellë në Shqipëri eksperiencën e tij më shumë se 20-vjeçare në çështjet e sigurisë së BE, përfshi zgjerimin, me shumë rëndësi për fazën e ardhshme të Shqipërisë.

Soreca ka një eksperiencë të madhe ndërkombëtare duke qenë përgjegjës për shumë negociata të BE veçanërisht me SHBA, me të cilat ka një marrëdhënie të ngushtë.

Reforma në drejtësi, ligji dhe lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të drogës dhe terrorizmit do të jenë objektivat e ambasadorit të ri të BE-së në Tiranë.

l.h/ dita