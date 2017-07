Luksi i prokurorëve,ja paratë për hotele dhe dreka

Fluturimet VIP, me klasin ‘biznes’, janë vetëm një pjesë e luksit të padukshëm të njerëzve të organit të akuzës në Shqipëri, me paratë e taksapaguesve shqiptarë. Një prokuror, për një ditë shërbimi në Vlorë, në muajin Janar, fle në hotel me 90 mijë lekë të vjetra nata, ndërsa 70 mijë lekë të reja i konsumon për ushqim.

Prokurori, për gjashtë ditë shërbim, ai shpenzon 54 000 lekë për fjetje dhe 42 500 lekë dietë të plotë ditore.

“Nga dokumentacioni i vitit 2015, konstatohet se me urdhër shërbimi nr. 13, datë 2.02.205, është bërë pagesa e dietave brenda vendit për z…prokuror, i komanduar në Vlorë, për periudhën 31 dhjetor 2014 dhe 4-9 janar 2015, përkatësisht për fjetje 54 000 lekë dhe dietë e plotë ditore 42 500 lekë. Fatura e hotelit nuk është firmosur nga blerësi. Me urdhër shërbimi nr. 64, datë 17.03.2014, janë paguar dieta brenda vendit në shumën 140 500 lekë. Janë paguar 10 punonjës për shërbimin e kryer. Kryerja e pagesë është urdhëruar nga Sekretari i Përgjithshëm. Për pagesat janë paraqitur dokumentet justifikuese si urdhër shërbimet, faturat tatimore dhe kuponët tatimorë për fjetje në hotel. Me urdhër shërbimi nr. 252, datë 15.09.2014, është paguar dieta brenda vendit në vlerën 114 000 lekë, për shtatë punonjës, lidhur me shërbimin në Përmet, gjithsej katër ditë dietë e plotë dhe akomodim në hotel, vlera 22 000 lekë”, thuhet në raportin e aludimi të Prokurorisë së Përgjithshme nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Punonjës mbi organikën

Në muajin janar të 2014, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar punonjës mbi organikën e aparatit të Prokurorisë së Përgjithshme, ndërsa për periudhat e tjera numri i punonjësve nuk është tejkaluar.

“Rezulton se, Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme, për periudhën objekt auditimi, nuk ka respektuar strukturën vetëm për muajin janar 2014, duke tejkaluar numrin me dy punonjës më shumë nga organika e miratuar nga Prokurori i Përgjithshëm. Konstatohet se ka mospërputhje të të dhënave të pagës bruto, të raportuar sipas listë pagesave, me të dhënat në pasqyrat financiare si dhe me të dhëna nga institucionet, por gabimi nuk konsiderohet material”, thuhet në raport.

Fluturimet VIP

Njerëzit e organit qendror të akuzës, në shumë raste kanë preferuar udhëtimet luksoze dhe të shtrenjta me avion. “Me urdhër shpenzimi nr. 263, datë 1.10.2015, është paguar…, për blerje bileta avioni copë 3, për itinerarin Tiranë-Zyrich-Tiranë (një biletë klasi biznes dhe dy bileta klasi ekonomik). Vlera e ofertës është 265 000 lekë, sipas faturës së thjeshtë tatimore nr. 4, datë 0.09.2015.

Fituesi i renditur në vendin e parë është tërhequr nga gara. Me urdhër shpenzimi nr. 359 datë 25.11.2015 paguar…për blerje bileta avioni copë 2, për itinerarin Tiranë-Strasburg-Tiranë (një biletë klasi biznes dhe një klasi ekonomik). Procedurat janë zhvilluar mbi bazën e marrëveshjes kuadër të nënshkruara nga palët Prokuroria e Përgjithshme dhe operatori ekonomik… Me urdhër shpenzimi nr. 392 datë 23.12.2015 paguar…për blerje bileta avioni copë 2, për itinerarin Tiranë-Paris-Tiranë (një biletë klasi biznes dhe një klasi ekonomik)”, thuhet në raport.

Shpenzimi

Një prokuror, për një ditë shërbimi në Vlorë, në muajin Janar, fle në hotel me 90 mijë lekë të vjetra nata, ndërsa 70 mijë lekë të reja i konsumon për ushqim. Prokurori, për gjashtë ditë shërbim, ai shpenzon 54 000 lekë për fjetje dhe 42 500 lekë dietë të plotë ditore.



Punonjësit

Në muajin janar të 2014, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar punonjës mbi organikën e aparatit të Prokurorisë së Përgjithshme, ndërsa për periudhat e tjera numri i punonjësve nuk është tejkaluar.

Burimet njerëzore të Prokurorisë

Numri total i punonjësve në sistemin e Prokurorisë është 848. Numri i prokurorëve të miratuar me dekret të Presidentit të Republikës është 330, i njëjtë prej vitit 2002. Ndërkohë ngarkesa dhe dinamika e punës së prokurorisë ka ardhur vazhdimisht në rritje nga viti në vit. Në rang vendi veprojnë aktualisht 326 prokurorë, ndër të cilët 284 prokurorë pranë gjykatave të shkallës së parë, 25 prokurorë pranë gjykatave të apelit dhe 17 prokurorë pranë Gjykatës së Lartë. Në rang vendi veprojnë aktualisht 154 oficerë të policisë gjyqësore, ndër të cilët 135 oficerë të policisë gjyqësore pranë gjykatave të shkallës së parë, 1 oficer i policisë gjyqësore pranë gjykatave të apelit dhe 18 oficerë të policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Në Prokurorinë e Përgjithshme ushtrojnë funksionet 9 ndihmës ligjorë dhe janë parashikuar të jenë 10 të tillë. Në Prokurorinë e Përgjithshme është ngritur struktura e shërbimeve të ekspertimit me përbërje 3 ekspertë. / Shqiptarja.com