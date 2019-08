“Luli dhe Gazi t’i bien fyellit”, Kajmaku përgënjeshtron akuzat e PD

Kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku u është kundërpërgjigjur akuzave të Partisë Demokratike.

Ai ka thënë, se nuk ka pasur asnjëherë urdhër arresti të lëshuar në drejtim të tij, ashtu siç pretendon PD, pasi ka hyrë dhe ka dalë në shtetin grek sa herë ka dashur.

Postimi i plotë:

Tellalli i PD u mor me mua prapë sot, po s’ka problem se e vërteta vonon po nuk harron. Unë paskam urdhër arresti në Greqi dhe hykam e dilkam sa herë dua! Ja ku e kam që kam hyrë e kam dalë nga Greqia para se të dilte emri kandidat. E vërteta ime do vërtetohet siç e kam thënë, po jo nga limoni i shtrydhur i PD po nga autoritetet. Unë s’jam arrestuar dhe s’jam dënuar në Greqi, po kam bërë punë me emër tjetër si gjithë shqiptarët. Po të isha në kërkim s’do hyja dhe dilja sipas qejfit! Prandaj le të hyjë Luli dhe le të dali Gaz Bardhi sa të dojë duke i ra fyllit me një vrimë, se rëndësi ka e vërteta. E verteta është me mua dhe unë jam me të vërtetën! Shumë shpejt do gjejnë një babale tjetër se babale mua s’më bëjnë dot.

j.l./ dita