“Luli, këputi një kontratë me turistët që të rriten 4 milion vota”

Dhuna ndaj turistëve spanjollë në Sarandë, nga një pronarë lokali, nuk ishte vetëm një akt i rëndë dhe skandaloz që dëmton turizmin tonë, por përtej dramës, ka dhe ironi apo sarkazëm.

Ish anëtari i Këshillit Kombëtar të PD, Edvin Kulluri, ka shkruar një koment në rrjetet sociale, ku ironizon kryetarin e PD Lulzim Basha.

Duke u nisur nga dy kontratat që Basha ka bërë me banorët e Astirit dhe artistët për çështjen e Teatrit Kombëtar, Kulluri i shkruan me ironi Bashës që të bëj dhe një kontratë të tretë, këtë herë me turistët.

“Pse nuk i këput një kontratë Luli me turistët se sa të vijë në pushtet nuk do bëjnë fjalë apo rrahin njerëzit pronarët e lokaleve dhe hoteleve. Se dy kontrata i bëri, ti këpusë dhe një të tretë se i shtohen 4 milion vota! Si tha njëri “më duhen 100 mijë euro! Po pse s`kërkon 500 mijë i thotë një shok, ti s`ke që s`ke as 100?! Bëjë tamam, je që je?”, shkruan Kulluri me ironi ndaj kryedemokratit.

Kujtojmë se kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë dy kontrata, e para me artistët e Teatrit Kombëtar, të cilëve u ka premtuar se nuk do ta shemb teatrin, ndërsa pak ditë më parë, bëri dhe një kontratë me banorët e Unazës së Re, të cilëve gjithashtu u ka premtuar se nuk do t`u shemb shtëpitë.

j.l./ dita