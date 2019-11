Lutja e fundit teksa shtrëngonte trupin e së bijës: Mos më nxirrni, dua të vdes në krahët e vajzës

“Mos më nxirrni, më lini të vdes këtu”, këto ishin fjalët e Diena Karanxhës (Meçe) në momentin kur ekipi i kërkim-shpëtimit po kryente gërmimet e fundit për ta nxjerrë nga rrënojat e pallatit 6-katësh.

30-vjeçarja pas lëkundjeve të forta të së hënës, qëndroi për më shumë se 12 orë e përqafuar me vajzën 8 vjeçe. E reja me profesion piktore, jetonte bashkë me prindërit e saj, pasi 3 vite më parë kishte humbur bashkëshortin.

Pas familjes Lala ku nga nëntë persona shpëtoi vetëm një, familja e 30- vjeçares është më e prekura në Durrës. Grupet e punës së shpëtimit arritën ta nxirrnin të gjallë nga rrënojat, por 30- vjeçarja humbi jetën pak orë më vonë.

Diena Karanxha kishte pasion pikturën dhe herë pas herë nuk mungonte në ekspozitat që organizoheshin në Durrës. Edhe pse vetëm 30 vjeçe, ajo e kishte kaluar një tragjedi të rëndë në jetë, humbjen e bashkëshortit.

“Mendoja gjithmonë që zoti me kishte dhënë shumë lumturi, duke pasur një shok e një bashkëshort si Dori im, por jeta qenka një sprovë e vërtetë. Më mungon shumë bebi im”, shkruante ajo pak vite më parë në “Facebook”.

Diena u gjet nën rrënojat e pallatit 6-katësh në Durrës, në lagjen 18 të qytetit bregdetar. Ajo u dërgua në spital, por pasi mbërriti në duart e bluzave të bardha, ndërroi jetë duke mos u mbijetuar frakturave që kishte marrë në pjesë të ndryshme të trupit. Mjekët deklaruan se e reja kishte hemorragji të brendshme.

Ndërsa trupi i saj dhe i vajzës së mitur u nxorën gjatë ditës së martë, vetëm të mërkurën u arrit të nxirrej trupi i nënës së saj, Roza Meçe. I mbijetuari i vetëm është kryefamiljari, Ajet Meçe, i cili në momentin e lëkundjeve të forta nuk ndodhej në banesë. I dërrmuar shpirtërisht, më keq se sa pallati ku banonte, ai shpresonte që nuk do të mbetej i vetëm pas kësaj tragjedie. Nuk i mban dot lotët, sa herë kujton humbjen e mbesës, për të cilën u kujdes që nga ardhja e saj në jetë.

Pallati ku këta jetonin, ishte ndërtuar pak vite më parë. Në fakt, pranë njëritjetrit qëndronin dy pallate identike të ndërtuara në të njëjtën kohë, nga i njëjti sipërmarrës. Pallati tjetër mori vetëm disa plasaritje të papërfillshme, ndërkohë ky pallat u shemb në vetëm pak sekonda.

Nuk dihet shkaku i vërtetë përse njëri nga dy pallatet identike qëndroi stoik dhe me pak fare plasaritje, ndërsa tjetri u shemb totalisht me lëkundjet e tërmetit. Dy pallatet ishin identikë, por me një përjashtim të vogël që mund të jetë bërë shkak për këtë tragjedi. Në pallatin e shembur, ishte ndërhyrë kohët e fundit në themele, pasi ishte ndërtuar një lokal. Shkatërrimi i bazamentit dhe dobësimi i themeleve dhe strukturës, dyshohet të jetë bërë shkak për shembjen e tij.

