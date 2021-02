Macron letër Vuçiçit: Do të mbështes për dialogun Kosovë-Serbi

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron i ka dërguar një mesazh urimi presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, me rastin e ditës së shtetit serb.

Në letrën e plotë që është bërë publike nga mediat serbe, teksa Macron e ka falenderuar për bashkëpunimet që kanë pasur së bashku të dy shtetet , nuk ka harruar që t’i përmendë as dialogun Kosovë-Serbi.

Ai shkruan se Franca do të japë mbështetjen e plotë për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, por megjithatë presidenti francez nuk ka përmendur njohjen reciproke mes vendeve.

Letra e plotë:

“Z. President, i dashur Aleksandër,

Me rastin e festës kombëtare të Republikës së Serbisë, ju dërgoj urime të përzemërta në emër të Francës dhe në emrin tim personal. Fryma që mbretëroi gjatë vizitës time në Beograd më 15 dhe 16 korrik 2019, dhe e cila më mundësoi të shoh se sa Franca është e pranishme në zemrat e serbëve, vazhdoi të fillojë aktivitetet tona. Isha shumë i lumtur kur shkëmbyam mendime në Paris në 1 Shkurt, duke riafirmuar marrëveshjen dhe vullnetin tonë të përbashkët për të thelluar më tej marrëdhëniet tona dypalëshe. Realizimi i projektit të metrosë në Beograd, si një simbol i bashkëpunimit tonë, do të mundësojë, jam i bindur, për të tërhequr investime të tjera franceze. Ndërsa diskutuam në Paris, unë mbetem i vendosur të mbështes përpjekjet në lidhje me dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, me mbështetjen e ndërmjetësimit evropian, me qëllim të përfundimit të një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do të kontribuojë në stabilitetin e të gjithë rajonit. Jini të bindur që Franca është me Serbinë, në mënyrë që ta mbështesë atë në rrugën e reformave, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit brenda procedurës së rinovimit të pranimit që ju keni pranuar dhe që, jam i bindur, është në interes të Serbisë dhe qytetarëve të saj. Edhe një herë, ju shpreh urimet e mia të përzemërta. Faleminderit përsëri për shkëmbimin e pikëpamjeve tona. Ju mund të mbështeteni tek unë dhe unë të mbështetem tek ju.”

